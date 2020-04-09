新冠肺炎疫情越來越多，大家放假盡量在家裡避免外出，但是在家中可以做什麼呢？除遊戲外，追劇絕對是最殺時間的選擇，今天小編要來跟大家分享好康啦，那就是 KKTV 免費序號 21 天，再加上如果你是新會員的 7 天，就有 28 天可以免費看唷，兌換截止日期為 4/21，大家趕快把握機會兌換囉。在家防疫系列還有：Pornhub Premium 全世界免費看一個月，老司機們趕快來幫忙壓平疫情增長曲線

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接著就可以開始免費觀看 KKTV 囉，KKTV 更新還滿怪了，幾部比較新的劇：《365:逆轉命運的一年》、《那個男人記憶法》、《機場特警》等通通都有 ~ 最後還是要提醒一下大家，放假盡量待在家中比較安全唷~趕快點擊下面兌換免費 21 天觀看吧！

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兌換期間：2020/04/01 ~ 2020/04/21

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