KKTV兌換序號

新冠肺炎疫情越來越多，大家放假盡量在家裡避免外出，但是在家中可以做什麼呢？除遊戲外，追劇絕對是最殺時間的選擇，今天小編要來跟大家分享好康啦，那就是 KKTV 免費序號 21 天，再加上如果你是新會員的 7 天，就有 28 天可以免費看唷，兌換截止日期為 4/21，大家趕快把握機會兌換囉。在家防疫系列還有：Pornhub Premium 全世界免費看一個月，老司機們趕快來幫忙壓平疫情增長曲線

KKTV兌換序號

首先，點擊文章最後面的連結，前往兌換頁面，並且登入你的 KKBOX 帳號。

KKTV兌換序號

透過連結進入，序號會自己填上，不用手動輸入，登入成功之後按下「送出代碼」就可以完成兌換啦，連複製貼上都省下來啦。

KKTV

看到「序號代碼兌換成功」幾個字，就代表可以開始免費看片囉。

KKTV序號

若你還是不放心的話，前往會員中心，看到自己的到期日，確定增加 21 天就可以安心啦 ( 新會員為 28 天 )。

娛人養成術

接著就可以開始免費觀看 KKTV 囉，KKTV 更新還滿怪了，幾部比較新的劇：《365:逆轉命運的一年》、《那個男人記憶法》、《機場特警》等通通都有 ~ 最後還是要提醒一下大家，放假盡量待在家中比較安全唷~趕快點擊下面兌換免費 21 天觀看吧！

KKTV 免費兌換活動資訊

體驗序號：KKTV21HABIT
兌換期間：2020/04/01 ~ 2020/04/21

連結：立即兌換 21 天免費序號

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