線上影像編輯 Imagejac Online Image Editor

限時免費很多，不過價值美金 497 元的就真的不是太多，換算台幣快要 15000 元，這次限時免費的是 Imagejac Online Image Editor 線上版的圖片影像編輯工具，讓你不用電腦軟體解可以很輕鬆地在線編輯圖片，只要有一點點編圖技巧在，線上修圖怎麼會是難事呢？其實這類的線上工具不少，不過大多採用訂閱制的，等於每個月都還是需要付費的，若能取到一年版的 License 是個非常好的機會，現在這個機會就在你眼前，就看大家是否要掌握囉！

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△ Imagejac Online Image Editor 的價格如上圖，每個月的花費為 47 美金，如果一年版本價值要 497 美金！

限時免費：https://imagejac.com/imagejac-video-sales-page-free/

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△ 之後進入結帳頁面，把該填的資訊填寫一下，設定帳號密碼，確認金額是 0 元之後就可以 Complete Order。

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△ 看到這畫面就代表購買成功囉！不過若是初次註冊的話，請到信箱去點選啟動連結唷！

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△ 之後可以從 https://imagejac.com/apps/OnlineImageEditor/index.php 來啟動線上圖片編輯工具，語言介面有有英文，可以切換成簡體中文，使用介紹就不多說囉！相信很多人的功力比我還要深厚，不在這裡獻醜囉！

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