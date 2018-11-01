RGBStock 高品質免費圖庫，設計師私房圖庫！

2018-11-01 08:37:12 9M87
之前介紹過不少高品質免費圖庫，像是 BOSSFIGHT 高解析圖片免費圖庫、Peakpx 免費高畫質圖庫，實在是太久沒有分享圖庫啦，沒錯今天要跟大家分享一個免費圖庫「RGBStock」，裡面提供大量的免費、高品質圖片，提供大家下載使用，唯一的缺點就是要用 Email 快速註冊一下才可以下載啦，不過支援 FB、Google 快速登入，但是能下載到符合需求的圖片也是非常划算啦！

RGBStock 圖片版權可以用在：
  • 在網站，部落格、廣播、電影、影片、手機或個人電腦上的桌布等
  • 在印刷品上裝飾家裡或辦公室
  • 雜誌、報紙、書籍、小冊子、傳單、教科書等印刷材料中，其中所使用的圖像僅用於「說明」目的，而不是用於銷售或印刷材料的主要內容

RGBStock 免費圖庫：http://www.rgbstock.com/


RGBStock
△ 點擊連結進入 RGBStock 圖庫，與一般圖庫一樣，可以在搜尋欄位中，直接搜尋自己想要的情境照片關鍵字，若想直接用分類雷搜尋的話，可以點擊左上方的 CATEGORIES。

RGBStock免費圖庫

△ 進入分類之後就可以看到圖文並茂式的分類啦！

免費圖片下載

△ 若覺得用圖片瀏覽分類太慢，也可以直接將上方的下拉式清單叫出來，這個方式是在 RGBStock 搜尋分類最快的方式啦！

免費圖庫下載

△ 找到自己想下載的照片，直接點擊進入。

免費圖片素材下載

△ 進入之後，右邊有所有的圖片資訊，包含畫素、上傳時間、使用相機、日期、光圈、曝光值等參數。

免費圖庫推薦

△ 如果要下載此圖片的話，再往下面滑動，需要註冊才可以下載喔！選擇用 Email 註冊，或是用 FB、Google 帳號快速登入～用快速登入的話，過程很快，20 秒以內就可以完成囉～

RGB Stock

△ 註冊完登入，就可以看到圖片左下方「Download 」鍵出現啦！點下去就可以下載原始大小的圖片啦！

點心 免費圖庫

△  點心免費圖片下載：http://www.rgbstock.com/photo/mSmqL4C/dessert

夕陽圖片下載

△ 夕陽免費圖片下載：http://www.rgbstock.com/photo/mXpp3TG/Sunsets

貓咪圖片下載

△ 貓咪免費圖片下載：http://www.rgbstock.com/photo/2dQ7X2Z/Horrified+cat

蓮花圖片下載 免費蓮花圖片

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夜景圖片下載 紐約夜景下載

△ 夜景免費圖片下載：http://www.rgbstock.com/photo/mi8L5qa/New+York+at+night

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