illustAC 線上免費卡通風格向量圖，超過 90000 張插圖素材

2017-10-09 07:50:26 艾倫
illustAC 線上免費卡通風格向量圖


卡通風格向量圖網站 illustAC 值得推薦，站上超過 90,000 張卡通風格的插圖，圖片素材類別有商業、醫療、人物、動植物、交通工具、美食、四季、教育、節慶...等多達28 個種類，圖片下載的格式有 JPEG、PNG、AI，不論是報告、簡報、電子賀卡、海報..等用途上都很適合使用，尤其喜歡可愛卡通風格的朋友不要錯過這些插圖向量圖唷！個人使用、商業用途都可以免費下載！

illustAC 卡通風格向量圖：http://en.ac-illust.com/

▽ 可輸入關鍵字來搜尋，因為 illustAC 是英文介面，建議大家還是使用英文關鍵字來搜尋比較能精準找到插圖。
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▽ 除了輸入關鍵字外，也可以直接透過分類來找插圖素材，從 Refine search 旁邊的箭頭按下，選擇 Category 就能選擇需要的類別了。

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▽ 另外網站最下方也有選擇類別的圖示，滑鼠移過去時也能看到類別的英文名稱。

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▽ 艾倫就以 Business 商業類別來剛大家介紹，進入 Business 可以看到兩個區塊，上面的部份是相關向量圖的合輯，下載時也是全部的圖ㄧ起下載，會修圖的朋友就可以一個一個圖片剪下另存了。

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▽ 另外下面也有單張的 Business 向量圖，這部份也是可以免費下載使用的唷！

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▽ 進入想要下載的卡通向量圖網頁時，眼尖的朋友應該都看到圖片上有 illustAC 的浮水印，下載後是沒有浮水印的，大家可以放心；下載的檔案格是有 JPEG、PNG、AI格式可以選擇。

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▽ 按下 Free Download後，畫面會倒數10秒，倒數結束就能開始下載了。

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▽ illustAC 提供的向量圖都太可愛了啦！艾倫超級喜歡的，已經快速的下載了幾款圖片了，推薦五個不同類別的插圖向量圖給大家。

向量圖網址：http://en.ac-illust.com/clip-art/596998/life-icon

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▽ 向量圖網址：http://en.ac-illust.com/clip-art/582256/illustration-of-a-worker

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▽ 向量圖網址：http://en.ac-illust.com/clip-art/576143/care

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▽ 向量圖網址：http://en.ac-illust.com/clip-art/596978/animals-icon

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▽ 向量圖網址：http://en.ac-illust.com/clip-art/640072/summer-festival-illustration

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這麼可愛的向量圖沒有分享給大家真是太可惜了，快來下載吧！

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