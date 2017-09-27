當需要製作 Powerpoint 簡報或者要設計海報、寫 Blog 時，你會怎樣尋找圖片素材？不用說十個有九個都會 Google 吧，雖然這樣很容易搜出大量的圖片，但是轉載這些圖片到你的作品上，很可能已經侵權！但是有那麼多機會需要使用圖片，每次都要買版權豈不是很貴？幸好這裡有另一個方法：免費圖庫網站。以下將介紹十九個不同主題的圖庫網站，它們皆以 CC0 版權形式發佈作品（即原作者放棄版權，公眾可以修改、發佈作品作個人或商業用途，而且不用列明出處），可以放心使用！
1. Unsplash
介紹：Unsplash 線上免費高解析圖庫，商業用途 100% 免費使用
簡介：提供平台讓用戶上傳並以 CC0 形式分享作品，同時供公眾下載使用。
推薦指數：★★★★★
推薦原因：
- 庫存量多，超過 20 萬張作品。
- 照片分成 48 個類別，設計很 user friendly。
- 網站定期編整出不同主題的照片集，用戶可以逐張照片瀏覽或下載整個壓縮檔。
2. Pixabay
網址：http://pixabay.com
介紹：一定要加入書籤的 Pixabay 線上免費圖庫，多達 930000 張照片、插畫、向量圖與視頻免費使用
簡介：最常使用的圖庫網站之一，毋需註冊便可以進行下載。
推薦指數：★★★★★
推薦原因：
- 庫存超過百萬不同類型的作品。
- 網站設有中文介面，可以輸入中文搜尋。
- 除了攝影相片外還可以搜尋藝術插畫、向量圖片、高清影片等，切合不同需要。
3. PEXELS
網址：http://www.pexels.com/
介紹：PEXELS 集合多站優質圖片與影片素材，集中在這裡搜尋下載也可以！
簡介：綜合的圖庫網站，提供不同主題的作品。
推薦指數：★★★★☆
推薦原因：
- 庫存非常多，每天新增過百張照片。
- 可以預先更改自訂的尺寸再下載圖片。
- 用戶可以尋找擁有相同色調的圖片。
4. Streetwill
網址：http://streetwill.co/
介紹：待補
簡介：提供平台讓願意以 CC0 形式分享的攝影師上傳作品。
推薦指數：★★★☆☆
推薦原因：
- 作品庫存量雖然較少，但作品出自各地專業攝影師之手，照片質素十分高。
5. New Old Stock
網址：http://nos.twnsnd.co/
介紹：復古照片首選！New Old Stock 老舊圖片素材庫，無版權皆可免費下載使用
簡介：網站主要提供舊相片。
推薦指數：★★★☆☆
推薦原因：
- 庫存大量舊時代的生活照、黑白照，亦可以搜尋特定歷史事件的照片。
6. Death to the Stock Photo
網址：http://deathtothestockphoto.com/
介紹：待補
簡介：它是較特別的圖庫網站，沒有搜索引擎，需每個月透過電郵收取該月的主題相片集。
推薦指數：★★★☆☆
推薦原因：
- 雖然不能隨時瀏覽圖片，但網站提供的主題作品出自各地的專業攝影師，質素很高，所以這網站亦值得用戶 subscribe。
7. Get Refe
網址：http://getrefe.tumblr.com/
介紹：待補
簡介：網站提供大量以手機拍攝的生活照片。
推薦指數：★★★★☆
推薦原因：
- 作品較貼近普通人的日常。如果你在尋找生活化的照片，這個網站很適合！
8. Foodies Feed
網址：https://www.foodiesfeed.com/
介紹：FoodiesFeed 免費美食圖片素材庫，豐富的異國料理圖片應有盡有
簡介：網站以美食攝影作品為主題。
推薦指數：★★★★☆
推薦原因：
- 庫存超過 800 張美食照片。
- 輸入特定食物名字可以搜尋相關照片。
9. Startup Stock
網址：http://startupstockphotos.com/
介紹：Startup Stock Photos 簡報超級實用的辦公室圖片素材
簡介：網站以初創企業和科技為主題。
推薦指數：★★☆☆☆
推薦原因：
- 庫存大量關於工作環境、電腦的照片，但網站沒有搜尋引擎，只能順序瀏覽。
10. Stock Snap
網址：http://stocksnap.io/
介紹：待補
簡介：以大自然和城市街拍攝影為主，但亦提供其他類型的作品。
推薦指數：★★★★★
推薦原因：
- 庫存多，每星期新增過百張照片。
- 網站將作品分成近 150 個類別，容易找到不同主題的作品。
11. MMT
網址：http://mmtstock.com/
介紹：MMT 攝影師自建免費圖庫，愛拍照愛分享的攝影興趣
簡介：作品由設計師 Jeffery Betts 拍攝，主題多為風景和物件攝影。
推薦指數：★★★☆☆
推薦原因：
- 網站的設計和作品感覺都很清新，如果你想要文青風格的照片，極度推薦這個網站！
12. Jay Mantri
網址：http://jaymantri.com/
介紹：待補
簡介：提供攝影師 Jay Mantri 的作品。內容主要為大自然景色、街景和物件攝影。
推薦指數：★★★☆☆
推薦原因：
- 網站算是攝影師的個人網站，獨家作品不會在其他圖庫發佈。如果使用這個網站的照片，不怕和人「撞衫」！
13. Bucketlistly
網址：http://photos.bucketlistly.com/
介紹：待補
簡介：主要提供有關旅遊的攝影作品，包含了來自世界各地的照片。留意網站列明使用作品時要標示原作者的姓名，如果作商業用途可能要另外收費。
推薦指數：★★★☆☆
推薦原因：
- 網站以拍攝地來分類照片，你可以點擊首頁的地圖位置搜尋來自該地方的作品。
14. Magdeleine
網址：http://magdeleine.co/
介紹：尚未發表
簡介：主要提供大自然和建築物為主題的攝影作品。
推薦指數：★★★☆☆
推薦原因：
- 儲庫多，網站每天都會更新。
- 網站已將不同版權條款的作品分類，大部分以 CC0 形式發佈，用戶可以隨意下載使用；亦有部分使用時須要標示原作者。
15. Boss Fight
網址：http://bossfight.co/
簡介：主要收納人像、動物、建築等主題的作品。
推薦指數：★★★★☆
推薦原因：
- 攝影作品較接近菲林的質感。
16. Free Nature Stock
網址：http://freenaturestock.com/
介紹：Free Nature Stock 大自然風景圖庫，花草、星空、山嶽、瀑布、樹林與藍天
簡介：提供攝影師Adrian Pelletier的作品。
推薦指數：★★★☆☆
推薦原因：
- 網站內容主要為大自然攝影作品。
- 用戶可以搜尋特定的景色，例如輸入星空、瀑布、海洋等。
17. Picography
網址：http://picography.co/
介紹：Picography 線上生活題材圖片素材庫，貼近你我生活的免費圖庫
簡介：由愛爾蘭公司 Hidden Depth 建立的平台。
推薦指數：★★★☆☆
推薦原因：
- 作品以景色和街拍為主，貼近日常生活。
- 雖然沒有分類瀏覽的功能，但每張相片下方都附有 Hashtag，按下去可以搜尋相關的作品。
18. Gratisography
網址：http://www.gratisography.com/
介紹：創意搞笑素材哪裡找？Gratisography 絕對不會讓你失望！
簡介：網站提供 Ryan McGuire 的作品。
推薦指數：★★★☆☆
推薦原因：
- 攝影作品風格比較前衛和時尚。
- 除了一般的照片外，網站亦提供Ryan後製處理的作品，配上特效的作品更有趣味性。
19. Pakutaso
網址：http://www.pakutaso.com
介紹：PAKUTASO 日本免費素材下載，上萬張高畫質、高解析度的免費圖片
簡介：日本的圖庫網站。
推薦指數：★★★☆☆
推薦原因：
- 庫存接近 2 萬張照片。
- 很多圖庫網站都來自西方，相片也以外國人為主角，而如果你需要以亞洲人為主角的人像攝影作品，或者需要日系的攝影風格，Pakutaso 絕對可以幫助你。
原文出處授權：http://mtache.com/freestockphoto/
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