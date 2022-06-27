去背圖片可以去哪邊下載？圖庫有百百種，去背圖庫的好處就就是下載之後可以直接使用，不需要再自己移除背景，最近小編發現 PngPix 這款不錯的去背圖庫，有各式各樣的免費透明背景 PNG 圖片可以下載，共超過 6000 張，不論是要插入簡報、做報告還是影片通通可以個人、教育等用途使用，而且不需要登入就能下載，需要去背圖片素材的朋友千萬別錯過囉。如果 6000 張不夠多，你可以到 FreePngs 逛逛，有超過 4.5 萬張透明圖片可以下載。

進入 PngPix 之後就可以看到各式去背圖片 PNG 圖檔，上方有搜尋欄位可以直接輸入你要找的圖片關鍵字。

如果沒有靈感的話，PngPix 右上方也有去背圖片分類，像是玩具、政治、名人、飛機、水果等...甚至使用者也可以自己上傳圖片貢獻到圖庫。

點擊找到想要下載的透明背景圖片之後，就可看到大圖，還可以看到圖片尺寸、格式、關鍵字等，按下 Downlaod Now 就可以下載啦，完全不需要登入或註冊會員。

圖片的左側可以看到授權，像是這張圖片就可以個人、教育、非商業用途使用。大家在使用前要注意一下圖片使用範圍喔，以下小編幫各位整理常見的去背圖片下載：

下載：大自然去背圖片下載

下載：食物去背圖片下載

下載：蔬果去背圖片下載

下載：動物去背圖片下載

下載：汽車去背圖片下載

傳送門：PngPix