想要找免費素材卻不知道從何找起嗎？今天小編要跟大家分享的是 The Stocks 2 免費素材整合網站，它將所有的免費素材全部集合在一起，不管是免費字型、免費圖片、免費圖示、免費影片等通通只要在 The Stocks 2 裡面就可以一次找到，The Stocks 2 將所有的免費素材整合同一個網站，中若你常常在尋找免費素材的話，這個網站可以作為參考喔。你也可以參考：illustAC 線上免費卡通風格向量圖，超過 90000 張插圖素材

首先進入 The Stocks 2 首頁，在左側的地方可以看到許多分類，不管是免費照片、顏色、圖示、影片、字型通通可以在左邊分類尋找。

我們先看左上方，左上方是大分類，總共有六大類：照片、顏色、圖示、影片、模擬圖片、字型，點擊之後可以在下面看到次分類。

點開次分類之後，右邊的區域就會直接載入網站囉，大部分的網站都可以直接在右邊瀏覽，不過有少部分的網站會需要另開新視窗，沒辦法在這邊直接觀看。

雖然說右邊就可以直接載入網站，不過若是要進行下載的話，還是會回到原始網站進行下載。

有些網站在右邊是沒有辦法載入的，但是還是可以把作為免費素材來源的參考，因為大部分的免費素材幾乎都在左邊的清單中，如果無法載入的話，只要把網站名稱丟到 Google 搜尋就可以找到素材囉，經常搜尋免費素材的話，趕快將這個網站收下來吧~

The Stocks 2：http://thestocks.im/