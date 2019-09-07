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△ 若想透過分類來檢索圖示的話，右上方下拉選單裡有食物、音樂、人物、節慶、遊戲、卡通、聖誕節、電腦等超過 40 種以上的分類，分類非常詳細，如果有需要的話可以透過分類來找到自己想要圖示會更快速。

△ 點擊進入分類之後，往下滑就可以看到該分類下面所有的圖示啦。

△ 找到自己想要下載的圖示之後，點進來能夠看到更詳細的資訊，包含作者、授權方式、尺寸，還有是否可以商業使用，提供 4 種下載圖片的格式，分別為 svg、png、ico、icns，再往下看一點，還有許多不同大小尺寸的圖示可以選擇，直接點擊圖片格式就會另開一個視窗。

△ 對著新開啟的視窗，滑鼠朝著圖示點擊右鍵另存圖片，就可以把圖片下載到電腦啦！

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