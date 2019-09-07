IconArchive 超過 70 萬張 icon 圖示，CC 3.0 授權免費商業使用

2019-09-07 06:57:39 9M87

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你在尋找向量圖示嗎？今天小編要來跟大家分享這款向量圖庫 IconArchive，裡面收藏超過 73 萬張圖示，支援 svg、png、ico、icns 圖片格示，全部採用 CC 3.0 授權，大家可以免費商業使用、個人使用，如果你還找不到符合自己需求的圖示，不要錯過這款收藏量豐富的圖庫，趕快收藏下來吧！更多圖示，你可以參考：FLAT ICON DESIGN 扁平化圖示素材通通免費，超級卡哇伊！

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△ 進入 IconArchive 圖庫之後，看到最上方為搜尋欄位，如果有特定的圖示，直接在上面輸入關鍵字快速搜尋就可以啦，如果要瀏覽圖示的話，往下滑就可以看到有許多不同格式、尺寸的圖示。

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△ 若想透過分類來檢索圖示的話，右上方下拉選單裡有食物、音樂、人物、節慶、遊戲、卡通、聖誕節、電腦等超過 40 種以上的分類，分類非常詳細，如果有需要的話可以透過分類來找到自己想要圖示會更快速。

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△ 點擊進入分類之後，往下滑就可以看到該分類下面所有的圖示啦。

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△ 找到自己想要下載的圖示之後，點進來能夠看到更詳細的資訊，包含作者、授權方式、尺寸，還有是否可以商業使用，提供 4 種下載圖片的格式，分別為 svg、png、ico、icns，再往下看一點，還有許多不同大小尺寸的圖示可以選擇，直接點擊圖片格式就會另開一個視窗。

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△ 對著新開啟的視窗，滑鼠朝著圖示點擊右鍵另存圖片，就可以把圖片下載到電腦啦！

動物可商用去背圖示下載

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聖誕節可商用去背圖示下載

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