線上免費的圖片素材都以大眾需求居多，這次要分享的 GIRLY DROP 是個很特別的圖片素材網，簡單來說就是女孩們的圖片素材，網站是兩位女生一起經營，網站上所有的寫真素材都以女生為主，色系也比較偏粉色系，一進網站就感覺身邊開始冒出粉紅泡泡，好少女心的一個素材網站，經營服飾店或是要策劃女性產品的朋友們都可以來這裡找找免費圖片使用唷！
GIRLY DROP 女孩們的免費圖片素材：http://girlydrop.com/
桌布系列下載：http://girlydrop.com/wallpaper
▽ 站上提供很多跟女孩相關的圖片素材，可以透過搜尋或是從排行榜來下載圖片，艾倫蠻喜歡站上這些圖片拍攝的角度。
▽ 站上共有 10種分類，分類雖然不多但都是和女生相關的唷！分類有 女孩、時尚、美容、咖啡廳、活動、植物、室內裝飾用品、動物、風景、生日。
▽ 每個分類進入後都可以看到全部的免費圖片囉！站上的女孩都沒有正面圖片，圖片以手部、下半身、背部、臉部測面的寫真圖片居多。
▽ 生日的這分類提供很多可以祝福朋友生日使用的免費圖片，看來這兩位女孩站長很注重生日祝福這件事情！
▽ 進入想下載的圖片網頁後，會註明這張這片的提供作者是誰，只要找到 FREE DOWNLOAD 就能直接下載，不需要註冊帳號。
▽ GIRLY DROP 也有提供站上圖片的排行榜，艾倫喜歡第二名的這張圖片，你呢？
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圖片網址：http://girlydrop.com/girls/3613
▽ 圖片網址：http://girlydrop.com/landscape/6344
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站上的圖片也好適合下載來當電腦桌面唷！
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