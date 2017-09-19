Duplicati 2.0.2.6 電腦檔案備份雲端的備份工具（Windows、Mac、Linux）

2017-09-19 05:28:28 哇哇
Duplicati 檔案雲端備份

檔案備份是人人都要在意的事情，因為檔案損失會很心痛，檔案備份除了備份在自己電腦、額外的硬碟或是 NAS 之外，雲端也是很一種選擇，Duplicati 就是一套可以將電腦檔案備份到雲端的工具，支援 FTP、SFTP、WebDAV 等標準的通訊協定，雲端支援像是 Amazon S3、Azure blob、Dropbox、Google Drive 或是 OneDrive 等等等，可以將備份目的地直接設定在雲端空間，以備份軟體的來看的確是很特殊，有需求的朋友可以參考看看唷！

Duplicati 檔案雲端備份
△ Duplicati 是款安裝的軟體，不過介面是透過網頁瀏覽，甚至從遠端都可以操作，這點真的頗特別的，和大家使用軟體的感覺大大不同，個人還頗愛這樣的介面設計與使用。

Duplicati 檔案雲端備份

△ 試著新增一個備份，大家就照著流程參考看看使用方式。

Duplicati 檔案雲端備份

△ 設定備份名稱，以及設定加密的方式與密碼，預設是建議加入密碼的保護，要取消也是可以，加上密碼安全性當然比較高。

Duplicati 檔案雲端備份

△ 備份目的地預設是 Local folder or drive，就是代表本機硬碟的意思。

Duplicati 檔案雲端備份

△ 儲存區類型可以展開，展開來還真是不得了，支援的標準通訊協定有 FTP、OpenStack Object Storage、S3 相容、SFTP 與 WebDAV，雲端部分支援了 Amazon Cloud Drive、Amazon S3、Azure blob、B2 Cloud Storage、Box.com、Dropbox、Google Cloud Storage、Google Drive、HubiC、Jottacloud、mega.nz、Microsofr OneDrive、Microsoft OneDrive for Business、Microsoft SharePoint、OpenStack Simple Storage、Rackspace CloudFiles、Sia Decentralized Cloud 與 Tahoe-LAFS，相信很多人應該和我一樣有很多都不熟悉對吧！不過既然能被軟體列入其中，代表應該也是值得信賴的雲端空間。

Duplicati 檔案雲端備份

△ 進階選項對大家來說可能更有障礙了，坦白說這裡我根本沒有設定，可以調整 http 連線的選項。

Duplicati 檔案雲端備份

△ Duplicati 的設定孩也頗奇特，大多備份軟體會先選擇備份來源，再選擇備份目的地，不過 Duplicati 卻是相反的，思維比較不一樣。而 Duplicati 的備份純屬於檔案類型的備份，如果需求影像的方式備份，我個人是習慣使用 EASEUS Todo Backup

Duplicati 檔案雲端備份

△ 備份時間可以設定排程，彈性還頗大的。

Duplicati 檔案雲端備份

△ 最後設定檔案切割的大小，有些雲端可能會有單檔大小的限制，所以會有切割檔案的選項。此外還能設定保留備份的數量，能指定保留幾分備份，或是設定保留多久之內的檔案備份。進階選項也是頗複雜的，若不懂就別亂動囉。

Duplicati 檔案雲端備份

△ 新增備份設定之後就會出現在首頁當中，會提供上一次執行成功的時間、下一次預訂排程時間、來源檔案大小、備份檔案容量大小與版本數量。我剛剛新增的尚未備份過，那就直接點選立即執行開始備份。

Duplicati 檔案雲端備份

△ 會在畫面中顯示備份進度，備份時的網路速度可以自己調整限制，避免上傳雲端佔據過多的頻寬。

Duplicati 檔案雲端備份

△ 在建立一個雲端備份試試看，這次選擇沒有檔案加密，下方就會提示建議加密。

Duplicati 檔案雲端備份

△ 備份目的地選擇大家比較熟悉的 Dropbox，接著點選 AuthID 來進行與 Dropbox 的連結與認證。

Duplicati 檔案雲端備份

△ 會在 Dropbox 中建立一個應用程式 Duplicate backup 資料夾，這個資料夾透過網頁去看才會存在，不會顯示在電腦中 Dropbox 雲端的資料夾內。

Duplicati 檔案雲端備份

△ 認證過後可以測試連線看看，理論上應該都會正常。

Duplicati 檔案雲端備份

△ 備份完成之後來測試還原，展開備份計畫就可以看到還原的選項，此外還有匯出、刪除、驗證檔案、緊密壓縮、指令、紀錄等等功能。

Duplicati 檔案雲端備份

△ 還原時可以方便的選擇要還原的版本，選取後在下方就會列出檔案清單，可以很方便的勾選要還原的檔案。

Duplicati 檔案雲端備份

△ 還原選項可以直接還原到原本的位置，或是另外設定還位置，還有複寫檔案等設定，之後點選還原就會開始運作囉！

Duplicati 檔案雲端備份

△ 若是喜愛 Duplicati 的話也可以贊助一下唷^^。

Duplicati 檔案雲端備份

△ 設定當中可以設定進入的密碼，避免其他人也能直接存取備份設定，此外能開啟遠端存取功能，使用者介面還有深色版本，感覺也很專業唷！

https://www.duplicati.com/

32bit 安裝版：
Duplicati 2.0.2.6 x86.msi（GitHub 下載）
Duplicati 2.0.2.6 x86.msi（MediaFire下載）
Duplicati 2.0.2.6 x86.msi（Rapidgator下載）
Duplicati 2.0.2.6 x86.msi（ZippyShare下載）
Duplicati 2.0.2.6 x86.msi（YunFile下載）
檔案大小：14.90 MB

64bit 安裝版：
Duplicati 2.0.2.6 x64.msi（GitHub 下載）
Duplicati 2.0.2.6 x64.msi（MediaFire下載）
Duplicati 2.0.2.6 x64.msi（Rapidgator下載）
Duplicati 2.0.2.6 x64.msi（ZippyShare下載）
Duplicati 2.0.2.6 x64.msi（YunFile下載）
檔案大小：14.90 MB

Mac 版本：
Duplicati 2.0.2.6.dmg（GitHub 下載）
Duplicati 2.0.2.6.dmg（MediaFire下載）
Duplicati 2.0.2.6.dmg（Rapidgator下載）
Duplicati 2.0.2.6.dmg（ZippyShare下載）
Duplicati 2.0.2.6.dmg（YunFile下載）
檔案大小：12.99 MB





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