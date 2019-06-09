許多人為了尋求檔案的隱私，都會使用檔案加密的方式，今天和大家分享的 BoxCryptor 是搭配雲端應用的檔案加密工具，支援常見的 Dropbox、Google Drive、OneDrive、Amazon S3 與 iCloud 等等的雲端空間，並且跨平台支援 Windows、Mac、iOS 與 Android 等等平台，若覺得雲端檔案隱私還不夠的話，那就再透過 BoxCryptor 來將特殊檔案加密，安全更有保障唷！





BoxCryptor 雲端支援列表

BoxCryptor

支援 Dropbox、Google Drive、Box、OneDrive、Amazon Cloud Drive、Amazon S3、CloudMe、Cloudwatt、Cubby、Egnyte、GMX、iCloud Drive、livedrive、Local Storage、Orange、ownCloud、SDS、SpiderOak、storegate、Strato HiDrive、SugarSync、Telekom、WEB.de 與 Yandex，細節請參考：

BoxCryptor 安裝與註冊

軟體的安裝請到文末下載安裝版本進行安裝，安裝後開啟軟體一步一步來進行註冊，這裡來替大家簡述一下註冊過程。

△ 註冊帳號點選下方 Create your BoxCryptor account。

△ 輸入姓名、電子郵件、密碼、確認密碼、勾選使用條款後點選 Next 繼續。

△ 註冊時會再次提醒你要特別注意一點，就是請你切記密碼！我個人通常是不太推薦檔案加密，除非絕對絕對的必要，因為通常加密都是不可逆，若是萬一遺失了鑰匙或密碼，那麼重要的檔案反而一去不回。

△ 初次使用可以先試試看免費方案，付費方案比較參考：https://www.boxcryptor.com/en/pricing/

△ 恭喜你註冊完成囉！！！

BoxCryptor 使用方式介紹

△ 註冊完成後進行帳號的登入，登入過後才可以使用他們的服務。

△ BoxCryptor 會在電腦中掛載成一個硬碟，若你的電腦中原本就有安裝雲端工具，就會在進入 BoxCryptor 的硬碟之後看到雲端的目錄，免費版本只能支援單一種雲端服務，最常見的應該就是 Dropbox 吧～本篇文章以 OneDrive 來示範。

△ 雲端空間 + BoxCryptor 的應用等於這些空間使用有兩個入口，譬如說正常使用是在 C:\OneDrive，存取檔案的方式相信不用我多說明；而 BoxCryptor 的入口會在 X:\BoxCryptor\OneDrive，一樣可以進行檔案存取，不過加密檔案都得在這個目錄下執行。譬如說複製一個檔案進去，就會直接詢問你是否需要加密檔案，若不加密檔案的話，就如同一般檔案而已。

△ 在 BoxCryptor 資料夾內的檔案。都可以透過滑鼠右鍵來加密檔案，加密檔案不用在使用任何密碼，所以一定要好好記得帳號密碼，不然解不開就麻煩大了！

△ 加密過後會多一個綠色的鎖頭在左下角，這就是上鎖後圖示辨識。而在原本的 OneDrive 會看到檔案名稱後又多了一個 .bc 的副檔名，檔案無法直接開啟唷！不過在 BoxCryptor 資料夾下的檔案雖然經過加密，還是可以直接開啟的，因此使用完

BoxCryptor 之後記得登出，避免他人也能直接存檔你所加密的檔案唷！

△ 從系統列的圖示可以開啟 BoxCryptor 的設定，能支援多個雲端空間，不過免費版本只能選擇一個。

△ 進階的設定能夠調整要掛載的硬碟代號、開機啟動等等。

△ 加密後的檔案可設定檔案權限與產生 Whisply link 分享連結。

△ 能替其他使用者加入檔案的權限，所以加密檔案並非獨自擁有而已，不過因為我只有單一帳號，這部分沒有多做測試。

△ Whisply link 分享連結會要求雲端空間的使用權限，點選 Yes 繼續。

△ 登入雲端帳號同意 BoxCryptor 的取用權限，不然分享檔案就無法使用囉！

△ 透過 Whisply link 分享檔案後會跳出網頁視窗，不過並非直接就產出一個連結，還需要 PROCEED 設定一下。

△ 可以設定檔案過期的期限，不過免費版本只能選擇 12 個小時就過期，也無法開啟 One Time Download 的功能，所以 PROCEED 繼續。

△ 最後可以選擇接分享連結、連結+PIN 或是連結加上密碼。

△ 最後的連結就可以直接給別人，進行檔案分享的功能。雖然說加密後的檔案才能進行連結的分享，不過就算分享後也是取消檔案加密，並不影響分享的連結唷！

快速總結，BoxCryptor 可以輔助雲端的空間檔案進行檔案加密，相比其他加密軟體，我覺得算是頗方便的，有需求的朋友自己動手試試看，可以更快上手唷！

https://www.boxcryptor.com/

安裝版下載：

Boxcryptor 2.31.870.7z（GOOGLE下載）

Boxcryptor 2.31.870.7z（1DRV下載）

Boxcryptor 2.31.870.7z（BANKUPLOAD下載）

Boxcryptor 2.31.870.7z（HAMICLOUD下載）

Boxcryptor 2.31.870.7z（本站下載）

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