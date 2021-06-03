要如何用 Google 文件製作「有標題的圖片」？這個功能在 Word 上早就可以實現啦，不過 Google Doc 卻一直都沒有這個功能，只能事先透過圖片編輯工具，編輯完圖片再上傳。不過一直有在進化的 Google 文件，最近終於開放這個功能了！想要知道如何在 Google 文件上替圖片加入標題嗎？趕快跟著小編這篇手把手教學做一次吧，以後就不用再多一個步驟，直接在 Google 文件上就可編輯。另外，Google 文件多人進行編輯時，總會不知道誰修改了哪一段，請參考 Google 文件的多人編輯設定方法。



步驟一：插入圖片

第一步要插入你要的圖片，可直接上傳電腦現有的，也可以從 Google 相簿插入，或從使用網路圖片，以上三種方法都可以在頂端的「插入」>「圖片」裡片插入。

想搜尋圖片的話，不用到 Google 搜尋，搜尋功能已整合到 Google 文件中，直接在右側就可以找到囉，大家若要使用網路圖片，需注意使用版權問題，別不小心使用到有版權的圖片囉。

步驟二：圖片選項

插入圖片後，對圖片點擊右鍵，找到「圖片選項」。

接著在右側找到「文字換行」，選擇「置於文字後方」。

步驟三：編輯文字

到這一步就可以輸入文字囉，就像平時在 Google 文件輸入文字一樣，可以調整字型、顏色、位置等。另外，右側圖片選項的欄位中，也能夠改變圖片透明度、裁切圖片等設定，這樣就輕鬆完成在 Google 文件中，加入有標題的圖片囉，學起來了嗎？趕快自己開啟 Google Doc 文件試試看吧。