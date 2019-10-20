All PDF Converter Pro 免費下載免安裝

PDF 轉檔工具一直很受歡迎，因為有需求的人還不少，至少將 PDF 轉成 Word 檔案後更適合編輯，這次限時免費的 All PDF Converter Pro 算是非常適合大家的 PDF 轉檔工具，支援 PDF 轉檔成 Word、Txt 文字檔、Excel、圖片檔案、Html 網頁檔、Epub、XML、PPTX 的檔案格式，甚至具備有 OCR 文字辨識功能，在操作上非常的簡單，相信大家也能很快就上手，若是需要這樣 PDF 轉檔工具的得力助手，趕快趁限時免費時收下唷！

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△ 進入活動頁面之後，點選 GET IT FOR FREE。

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△ 之後繼續點選 All PDF Converter 最下方 0 元的那一款，然後完成結帳程序，不過因為是免費的，所以也很快就可以完成。也請記得這款工具要在七天內啟動唷！

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△ 之後就會在信箱中收到軟體下載點與這次的活動序號。免安裝版可以直接到文末下載，序號部分要自己取得唷！

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△ 開啟軟體後可以從工具中切換成簡體中文，若英文不太好的話^^。之後點選右上角的註冊，在註冊視窗貼上剛剛所取得的序號，點選 Register 來進行註冊，最後就會跳出註冊成功的視窗囉！

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△ 轉檔操作非常簡單，將要轉換的 PDF 檔案拖曳到軟體視窗之中，從左側選取要使用的功能，再點選開始轉換就完成囉！！！就是如此簡單，大家下載軟體後自己操作一次就知道囉！

http://www.pdfconverters.net/

免安裝版：
All PDF Converter Pro 4.2.3.1.7z（GOOGLE下載）
All PDF Converter Pro 4.2.3.1.7z（1DRV下載）
All PDF Converter Pro 4.2.3.1.7z（MEDIAFIRE下載）
All PDF Converter Pro 4.2.3.1.7z（RAPIDGATOR下載）
All PDF Converter Pro 4.2.3.1.7z（本站下載）
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