PDF 轉檔工具一直很受歡迎,因為有需求的人還不少,至少將 PDF 轉成 Word 檔案後更適合編輯,這次限時免費的 All PDF Converter Pro 算是非常適合大家的 PDF 轉檔工具,支援 PDF 轉檔成 Word、Txt 文字檔、Excel、圖片檔案、Html 網頁檔、Epub、XML、PPTX 的檔案格式,甚至具備有 OCR 文字辨識功能,在操作上非常的簡單,相信大家也能很快就上手,若是需要這樣 PDF 轉檔工具的得力助手,趕快趁限時免費時收下唷!

△ 進入活動頁面之後,點選 GET IT FOR FREE。

△ 之後繼續點選 All PDF Converter 最下方 0 元的那一款,然後完成結帳程序,不過因為是免費的,所以也很快就可以完成。也請記得這款工具要在七天內啟動唷!

△ 之後就會在信箱中收到軟體下載點與這次的活動序號。免安裝版可以直接到文末下載,序號部分要自己取得唷!

△ 開啟軟體後可以從工具中切換成簡體中文,若英文不太好的話^^。之後點選右上角的註冊,在註冊視窗貼上剛剛所取得的序號,點選 Register 來進行註冊,最後就會跳出註冊成功的視窗囉!

△ 轉檔操作非常簡單,將要轉換的 PDF 檔案拖曳到軟體視窗之中,從左側選取要使用的功能,再點選開始轉換就完成囉!!!就是如此簡單,大家下載軟體後自己操作一次就知道囉!

http://www.pdfconverters.net/

免安裝版:

All PDF Converter Pro 4.2.3.1.7z(GOOGLE下載)

All PDF Converter Pro 4.2.3.1.7z(1DRV下載)

All PDF Converter Pro 4.2.3.1.7z(MEDIAFIRE下載)

All PDF Converter Pro 4.2.3.1.7z(RAPIDGATOR下載)

All PDF Converter Pro 4.2.3.1.7z(本站下載)

檔案大小:29.38 MB