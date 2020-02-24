Sejda PDF

PDF 有沒有推薦的編輯工具呢？臨時要修改幾個文字、上圖片，有原始檔的話，修改還算方便，只是改完一樣要存成 PDF。若沒原始檔或刪掉的話，修改 PDF 就要找工具啦，今天要跟大家分享一款 PDF 線上編輯工具 Sejda PDF，完全不需要下載任何 App，只要開啟瀏覽器，就可以完成 PDF 編輯工作，且免費使用，下載後無浮水印，有 PDF 編輯需求趕快下載就對啦，小編私心超推薦！你也可以參考：達人精選 9 款 PDF 線上工具比較！上班族學生必備 PDF 神器大全

PDF 編輯器

進入 sejda PDF 網頁後，不需要登入就可以直接編輯，首先要上傳檔案，按下 Edit a PDF document 進行上傳。

PDF 編輯工具下載

上傳除了電腦中的檔案之外，也可以直接載入雲端硬碟的檔案，支援的雲端硬碟包含：Dropbox、Google Drive、OneDrive 及連結分享。

sejda PDF

完成檔案上傳之後，就可以開始編輯工作囉！Sejda PDF 能夠完成的編輯功能相當豐富，包含大家最常用的 PDF 壓縮、PDF 移除單一頁面、合併 PDF、分割 PDF、PDF 加密、圖片轉 PDF、編輯文字與圖片等。

PDF 修改文字

sejda PDF

圖片支援縮放、旋轉功能，也能夠為 PDF 加入簽名檔。

PDF 合併

塗鴉、加入標記、新增下拉選單等也通通沒有問題。完成編輯之後，按下最下方 Apply changes 就可以進入下載前的預覽畫面，沒問題後按下下載就可以直接儲存到電腦中囉。

PDF 分割

讓小編覺得驚訝的是，竟然能夠為 PDF 加入下拉選單，你說是不是非常方便呢～常常有 PDF 需求的朋友，絕對不能錯過這款功能強大的 PDF 線上編輯工具啊！

除了線上工具之外，Sejda PDF 也有推出桌面版可以下載，而且支援 Windows、Mac 及 Linux 系統，若你使用頻率非常高，用桌面版就對啦，因為可以省下一直上傳下載的時間，直接在桌面版處理最快速！

https://www.sejda.com/

下載：
sejda-desktop_6.0.4_x64.msi ( Windows 下載 )
sejda-desktop_6.0.3.dmg ( Mac 下載 )
sejda-desktop_6.0.3_amd64.deb ( Linux 下載 )

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