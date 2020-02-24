PDF 有沒有推薦的編輯工具呢？臨時要修改幾個文字、上圖片，有原始檔的話，修改還算方便，只是改完一樣要存成 PDF。若沒原始檔或刪掉的話，修改 PDF 就要找工具啦，今天要跟大家分享一款 PDF 線上編輯工具 Sejda PDF，完全不需要下載任何 App，只要開啟瀏覽器，就可以完成 PDF 編輯工作，且免費使用，下載後無浮水印，有 PDF 編輯需求趕快下載就對啦，小編私心超推薦！你也可以參考：達人精選 9 款 PDF 線上工具比較！上班族學生必備 PDF 神器大全

進入 sejda PDF 網頁後，不需要登入就可以直接編輯，首先要上傳檔案，按下 Edit a PDF document 進行上傳。

上傳除了電腦中的檔案之外，也可以直接載入雲端硬碟的檔案，支援的雲端硬碟包含：Dropbox、Google Drive、OneDrive 及連結分享。

完成檔案上傳之後，就可以開始編輯工作囉！Sejda PDF 能夠完成的編輯功能相當豐富，包含大家最常用的 PDF 壓縮、PDF 移除單一頁面、合併 PDF、分割 PDF、PDF 加密、圖片轉 PDF、編輯文字與圖片等。

圖片支援縮放、旋轉功能，也能夠為 PDF 加入簽名檔。

塗鴉、加入標記、新增下拉選單等也通通沒有問題。完成編輯之後，按下最下方 Apply changes 就可以進入下載前的預覽畫面，沒問題後按下下載就可以直接儲存到電腦中囉。

讓小編覺得驚訝的是，竟然能夠為 PDF 加入下拉選單，你說是不是非常方便呢～常常有 PDF 需求的朋友，絕對不能錯過這款功能強大的 PDF 線上編輯工具啊！

除了線上工具之外，Sejda PDF 也有推出桌面版可以下載，而且支援 Windows、Mac 及 Linux 系統，若你使用頻率非常高，用桌面版就對啦，因為可以省下一直上傳下載的時間，直接在桌面版處理最快速！

https://www.sejda.com/

下載：

sejda-desktop_6.0.4_x64.msi ( Windows 下載 )

sejda-desktop_6.0.3.dmg ( Mac 下載 )

sejda-desktop_6.0.3_amd64.deb ( Linux 下載 )