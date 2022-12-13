PDF 編輯軟體

需要編輯 PDF 時，找不到適合的工具嗎？知名 PDF 編輯軟體 Soda PDF 360 最近推出限時免費活動，原價要 19.95 美元，所有 PDF 編輯功能它通通有，可以說是 PDF 瑞士刀級工具，包含：PDF 轉檔 Word、Excel、PowerPoint 或 TXT 等文書格式，或是提取 PDF 圖片功能、PDF OCR 文字辨識、PDF 簽名等，總之是一款全方位的 PDF 工具，這跟我們之前分享過的 限時免費 Soda PDF 12 其實是同一款，不過今年改成 Soda PDF 360 啦，方案則是以 Soda PDF 360 STANDARD 和 Pro 之分，我們這次限免是 Standard 版本。

PDF 轉 Word

這次限時免費活動的領取方式非常簡單，不需要輸入任何序號，直接到文章後面，下載 Soda PDF 360 Standard 軟體。安裝之後開啟，在右側的 Email 欄位輸入信箱來註冊一組帳號，這裡要注意的是，限免活動僅限新帳號註冊，所以如果你之前註冊過 Soda PDF 會員，請選擇一個全新、沒用過的 Email 來註冊。

PDF 轉 Word

接著輸入使用名稱、密碼，點選下方 SIGN UP。

PDF OCR 辨識

看到這個畫面時，請打開你的 Email 信箱，要點擊確認連結來確認信箱。

PDF OCR

打開信箱後，就可以看到確認信，點擊 CONFIRM ACCOUNT 即可完成確認。

PDF 簽名

確認完畢後，回到 Soda PDF 360 Standard 點擊藍色按鈕就可以完成認證啦。

Soda PDF 360 Standard

然後點擊軟體右上方頭像圖示，找到 Manage Products。

PDF 簽名

左側欄位找到 My Account > Manage Products，就可以看到 Soda PDF 360 Standard 的方案已經啟用啦，這樣就啟用成功囉，這次授權是一年份。

PDF 轉 Excel

最後就可以打開 PDF 開始編輯啦，首先分享我覺得最好用的，就是可以直接把 PDF 當 Word 編輯，點兩下 PDF 文字的部分，就可以開始修改文字內容，包含文字大小、字型、顏色...

PDF 編輯器

Soda PDF 360 Standard 可以建立 PDF、掃描建立 PDF、URL 轉 PDF或任何文件格式都可以建立 PDF，像最常用的 Microsoft Office 文件轉檔為 PDF，或從 PDF 轉 Word、PDF 轉 Excel 等通通沒問題，同時也支援批量轉檔。

Soda PDF 360 Standard

修改 PDF 文件很困難，但有工具就可以變得很簡單，透過 Soda PDF 360 Standard，可以在 PDF 中加入、修改或刪除文字，也可以插入圖片、加入連結、上浮水印、加頁碼等。

PDF 分割

頁面功能可以插入新頁面、分割頁面、取代頁面、加入背景、重新調整大小、提取圖片、裁切頁面等。

Soda PDF 360 Standard

加註功能可以加入文字、劃重點、批改文字、加底線、便條紙、蓋印章、加附件、加入直線、矩形、距離、比較 PDF 文件等。

PDF OCR 辨識

安全性功能可以限制 PDF 存取權限、加入數位簽名、校訂、移除 Metadata 等。

Soda PDF 360 Standard

表格功能則可以加入文字、下拉選單、條列式清單、簽名、勾選清單，甚至還可以提取表格資料。

Soda PDF 360 Standard

最常用的 PDF 簽名功能也有，能夠以數位的方式新增具有法律效率的簽名、追蹤簽名、發送提醒和管理簽名人、設定簽名順序等。

Soda PDF 360 Standard

OCR 功能可以自動掃描和辨識 PDF 檔案中的的文字，也可以手動選擇區域進行文字辨識，並將單個、多個頁面範圍變成可編輯的 PDF，這也是非常實用的功能。

整體來說 Soda PDF 360 Standard 功能非常強大，各位趕緊收下不會後悔！載點放在下面，趕快趁限時免費活動收藏下來吧。

https://www.sodapdf.com/

安裝版：
Soda PDF 360 14.exe（GOOGLE下載）
Soda PDF 360 14.exe（1DRV下載）
Soda PDF 360 14.exe（MEDIAFIRE下載）
Soda PDF 360 14.exe（RAPIDGATOR下載）
Soda PDF 360 14.exe（MEGA下載）
檔案大小：15.24 MB

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