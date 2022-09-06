PDF 合併

如果你經常處理大量的 PDF 文件嗎？最近小編發現的 PDF Mixer PRO，能夠幫我們重新排序 PDF、複製、旋轉、刪除、合併多個PDF 文件中的 PDF 頁面、插入空白頁和圖片等，還能將  Word、Excel、PowerPoint 等文件匯入到 PDF 文件中。更重要的是，原價 29.95 美金，目前正推出限時免費活動，立即收下就能永久免費使用，常處理 PDF 的朋友們收下賺到啦。如果錯過限時免費活動的朋友，可以參考 PDFsam 七合一編輯器

PDF分割

首先到文章後方下載 PDF Mixer PRO，安裝並開啟後，點擊右上角的 Pro 按鈕來取用序號。

PDF Mixer PRO

接著貼上本次的啟用序號，如果貼上發現無法啟用，就代表限時免費活動已經到期啦，本次的序號是終身免費版本的，序號請大家自行開燈領取（或是到文末下載免安裝版）：
TTM0QR7752ZX1B

Word 轉 PDF

輸入序號啟用後，關閉軟體重新打開，看到右上角的 Pro 按鈕不見就代表啟用成功囉，之後大家就可以開始操它啦，不論是將多個 PDF 文件的頁面合併成一個 PDF、重新排序/複製/旋轉/刪除/分割或合併 PDF、插入空白頁和圖片等...通通沒問題，下載點放在下面，大家請自行取得啦。

https://pdfmixer.com/

免安裝版：
PDF Mixer 1.4.1.7z（GOOGLE下載）
PDF Mixer 1.4.1.7z（1DRV下載）
PDF Mixer 1.4.1.7z（MEDIAFIRE下載）
PDF Mixer 1.4.1.7z（RAPIDGATOR下載）
PDF Mixer 1.4.1.7z（MEGA下載）
檔案大小：24 MB

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