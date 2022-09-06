如果你經常處理大量的 PDF 文件嗎？最近小編發現的 PDF Mixer PRO，能夠幫我們重新排序 PDF、複製、旋轉、刪除、合併多個PDF 文件中的 PDF 頁面、插入空白頁和圖片等，還能將 Word、Excel、PowerPoint 等文件匯入到 PDF 文件中。更重要的是，原價 29.95 美金，目前正推出限時免費活動，立即收下就能永久免費使用，常處理 PDF 的朋友們收下賺到啦。如果錯過限時免費活動的朋友，可以參考 PDFsam 七合一編輯器。

首先到文章後方下載 PDF Mixer PRO，安裝並開啟後，點擊右上角的 Pro 按鈕來取用序號。

接著貼上本次的啟用序號，如果貼上發現無法啟用，就代表限時免費活動已經到期啦，本次的序號是終身免費版本的，序號請大家自行開燈領取（或是到文末下載免安裝版）：

TTM0QR7752ZX1B

輸入序號啟用後，關閉軟體重新打開，看到右上角的 Pro 按鈕不見就代表啟用成功囉，之後大家就可以開始操它啦，不論是將多個 PDF 文件的頁面合併成一個 PDF、重新排序/複製/旋轉/刪除/分割或合併 PDF、插入空白頁和圖片等...通通沒問題，下載點放在下面，大家請自行取得啦。

https://pdfmixer.com/

免安裝版：

PDF Mixer 1.4.1.7z（GOOGLE下載）

PDF Mixer 1.4.1.7z（1DRV下載）

PDF Mixer 1.4.1.7z（MEDIAFIRE下載）

PDF Mixer 1.4.1.7z（RAPIDGATOR下載）

PDF Mixer 1.4.1.7z（MEGA下載）

檔案大小：24 MB