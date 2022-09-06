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在網路上填問券、抽獎、領限時免費軟體，一定要出賣自己的 Email 才能交換這些免費好康，有沒辦法能夠不洩漏自己真實 Email？最近小編發現一向以隱私為第一優先的知名搜尋引擎 DuckDuckGo 推出 Email 轉寄服務，即日起開放大家免費申請囉，還不知道什麼是郵件轉寄服務的朋友們，趕快跟著小編來看看如何使用吧。如果你填的欄位 @duck.com 被檔的話，可以試試 Mail.tm 臨時信箱

虛擬信箱

首先我們需要先到 Chrome 擴充商店，將 DuckDuckGo Privacy Essentials 這款外掛加入 Chrome 瀏覽器中。新增完成後，Chrome 預設搜尋引擎會被從 Google 改為 DuckDuckGo。

虛擬 Email

然後進入 DuckDuckGo 的 Email 轉寄申請頁面 ( 小編把連結放在文章後方 )，點擊 Get Started 開始註冊。

臨時 Email

首先輸入你慣用的 Email 帳號，@ 小老鼠後面就是 duck.com。然後在第二個欄位輸入我們真實的 Email 地址，DuckDuckGo 收到郵件後，會將信件轉寄到我們真實的 Email 位置。

假 Email 產生器

確認沒問題後，按下 This is correct 就完成啦！之後如果遇到 Email 欄位，DuckDuckGo 會自動偵測，並且輸入剛剛申請的 @duck.com 信箱，未來有郵件它就會轉寄給我們，透過此方式，真實的 Email 只有 DuckDuckGo 知道，就不會外流或被有心人士拿去利用囉。

傳送門：DuckDuckGo 信箱轉寄服務申請頁面

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