收信是很多人每天幾乎都要做的事情，Gmail 的頁面也越來越複雜與多樣化，實際上大家可能有很多功能都用不到，推薦大家可以使用 Simplify 讓 Gmail 收信頁面更加簡潔，可以將注意力更集中在信件的內容當中，這工具支援 Chrome 與 Firefox 的瀏覽器，若是想要 Gmail 畫面更簡單，那就馬上來安裝看看，或許就會愛上這樣簡單的感覺囉！

擴充元件安裝：

Simplify Gmail（GOOGLE下載）

Simplify Gmail（MOZILLA下載）

△ 上圖是原本 Gmail 的介面

△ 安裝 Simplify Gmail 之後左右兩側的工具選單都消失了，Gmail 的 LOGO 也不見了，信件列表的樣式是差不多的，顯示密度依然可以透過原本的方式調整。

△ 啟用 Simplify Gmail 的時候網址列會多一個 S 的符號。

△ 若要關閉 Simplify Gmail 點選一下就可以及時關閉效果，S 就會變成有刪除的 S。

△ 以我電腦解析度最大的狀態來看，原本的列表都是最寬的狀態。

△ 套用 Simplify Gmail 之後就只會出現中間，當然也支援自適應調整寬度，大家自己試試看就知道囉！

擴充元件安裝：

Simplify Gmail（GOOGLE下載）

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