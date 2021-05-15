每當重要的工作、活動信件寄到你的 Gmail 時，是不是常因忙碌導致沒看到信件呢？有辦法可以解決嗎？就讓小編教大家使用 Gmail 「新郵件通知」功能，來解決這方面的困擾吧！Gmail 不像 Outlook一樣可以在電腦上顯示最新通知，但現在我們可以透過 Gmail 「新郵件通知」這項新功能，便可讓你快速在電腦上看到新郵件通知，操作很簡單只需幾個步驟就能搞定，趕緊跟著小編的教學來設定吧！更多 Gmail 教學，可參考這篇：教你免註冊，就能創建多個 Gmail 帳號密技！

Gmail 「新郵件通知」設置教學

首先我們先進到電腦上的 Gmail 信箱，點選右上方的「設定」>「查看所有設定」。

接著在一般設定頁面中，找到「桌面通知」的功能，接著點選「按這裡即可啟用 Gmail 桌面通知功能」。

點下去後，上方就會出現「顯示通知」視窗，直接點選「允許」，接著在「桌面通知」的地方，點選「開啟新郵件通知」或是「開啟重要郵件通知」選項。

好了之後，我們直接滑到最下方，點擊「儲存變更」按鈕，之後只要在 Gmail 上收到新郵件時，你的螢幕右下方就會跳出新件通知囉！有需要的朋友趕緊設定起來，以備不時之需喔！另外大家要注意的是，如果你使用的是 Windows 10，系統會在 Chrome 瀏覽器外顯示通知，如要讓系統顯示電子郵件通知，請前往 Windows 控制中心開啟 Chrome 通知，而且若你關閉瀏覽器的所有通知功能，你就不會收到任何通知喔！