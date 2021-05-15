在 YouTube 中看電影就是要找 60 分鐘以上的，那麼要如何精準搜尋出特定長度影片呢？就讓 YouTube Time Filter 超好用的 Chrome 外掛幫你搞定！YouTube Time Filter 是一個方便的 YouTube 影片篩選工具，你只要在 YouTube 網站中，輸入你要找的關鍵字後，就能開啟 YouTube Time Filter 工具，設定你要找的影片長度條件，時間多長都沒問題，不使用時也能暫時關閉，有需要的朋友可以參考看看！想下載 YouTube 影片的話，可參考這篇：YT1s.com 免費 YouTube 下載器！

Youtube Time Filter 使用說明

首先讓我們到 Chrome 線上應用程式商店，將 Youtube Time Filter 套件加到 Chrome 中。

接著你就能開啟 YouTube 網站中，輸入你要找的影片關鍵字並按下搜尋後，就能開啟安裝好的 Youtube Time Filter 工具，開始設定你要找的影片長度條件，例如我想找 1 小時至 2 小時的電影的話，你就能分別在 From、To 設置成 1 小時與 2 小時，好了之後便可按下「Filter now!」。





接下來，YouTube 就會自動將列表更新成你射設置好的影片長度了，不管你怎麼滑，都只會顯示出符合條件的影片，若你不想使用工具的話，只要關閉「Filter is active!」功能即可！對於想要在 YouTube 上找尋特定長度影片的朋友，可以試試看這個方便的 Youtube Time Filter 擴充工具喔！

Youtube Time Filter：https://reurl.cc/NXvWL5