Youtube Time Filter 超好用的影片篩選工具，不管是 5、10、 60 分鐘以上都不是問題！

在 YouTube 中看電影就是要找 60 分鐘以上的，那麼要如何精準搜尋出特定長度影片呢？就讓 YouTube Time Filter 超好用的 Chrome 外掛幫你搞定！YouTube Time Filter 是一個方便的 YouTube 影片篩選工具，你只要在 YouTube 網站中，輸入你要找的關鍵字後，就能開啟 YouTube Time Filter 工具，設定你要找的影片長度條件，時間多長都沒問題，不使用時也能暫時關閉，有需要的朋友可以參考看看！想下載 YouTube 影片的話，可參考這篇：YT1s.com 免費 YouTube 下載器！

Youtube Time Filter 使用說明

Youtube Time Filter 超好用的影片篩選工具，不管是 5、10、 60 分鐘以上都不是問題！

首先讓我們到 Chrome 線上應用程式商店，將 Youtube Time Filter 套件加到 Chrome 中。

Youtube Time Filter 超好用的影片篩選工具，不管是 5、10、 60 分鐘以上都不是問題！

接著你就能開啟 YouTube 網站中，輸入你要找的影片關鍵字並按下搜尋後，就能開啟安裝好的 Youtube Time Filter 工具，開始設定你要找的影片長度條件，例如我想找 1 小時至 2 小時的電影的話，你就能分別在 From、To 設置成 1 小時與 2 小時，好了之後便可按下「Filter now!」。

Youtube Time Filter 超好用的影片篩選工具，不管是 5、10、 60 分鐘以上都不是問題！
Youtube Time Filter 超好用的影片篩選工具，不管是 5、10、 60 分鐘以上都不是問題！

接下來，YouTube 就會自動將列表更新成你射設置好的影片長度了，不管你怎麼滑，都只會顯示出符合條件的影片，若你不想使用工具的話，只要關閉「Filter is active!」功能即可！對於想要在 YouTube 上找尋特定長度影片的朋友，可以試試看這個方便的 Youtube Time Filter 擴充工具喔！

Youtube Time Filter：https://reurl.cc/NXvWL5

YouTube Time Filter 超好用的影片長度篩選工具，不管是 5、10、 60 分鐘以上都不是問題！ 相關文章

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