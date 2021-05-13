你正在考慮要入手哪台電視嗎？小米台灣於今日 ( 5/13 ) 正式在台推出 2 款電視：P1 系列 55 型及 50 型，搭載 Android TV 10 作業系統，支援 4K Ultra HD、Dolby Vision 和 HDR10+，並且能夠使用 OK, Google 來控制智慧家電，未來還可透過 OTA 的方式更新，讓小米電視也能使用米家 App 來控制家裡的電器，售價 P1 55 型建議售價為新台幣 $17,999 元、P1 50 型建議售價為新台幣 $15,999 元，提供機身 2 年完整保固與專業基本安裝服務。



4K Ultra HD

小米智慧顯示器 P1 系列 55 型與 50 型搭載突破性的三面超窄邊框設計，實現更高的螢幕機身比以及 178° 的視角，帶來更壯闊的視野。螢幕支援 4K Ultra HD 超高畫質，以及 Dolby Vision® 和 HDR10+ 動態影像處理，可提高動態範圍，增強影像的銳利度、對比度和影像色彩，強化亮部和暗部細節；此外，提供高達 94% DCI-P3 的寬廣色域覆蓋率，結合 10.7 億種色彩顯示，可精準呈現鮮明色彩和生動細節。而在 MEMC 動態補償技術下，當觀看體育賽事、賽車等畫面轉換多變的畫面時，顯示器可消除畫面撕裂和抖動，提高影像流暢度，為用戶帶來更流暢的視覺體驗。同時，顯示器所內建的兩座 10W 立體聲喇叭採用 Dolby Vision® 和 DTS-HD® 解碼技術，提供豐富、層次分明的 3D 音效，讓用戶可舒適地在在客廳裡享受身歷其境的劇院級視聽饗宴。

Android TV

小米智慧顯示器 P1 系列 55 型與 50 型搭載 Android TV 10 作業系統，擁有簡單直覺的操作介面，除了可利用附贈的 360° 藍牙遙控器從任何方向操作顯示器，未來透過 OTA 軟體更新，還可使用 Google 語音助理，在三公尺的範圍內，以簡單的語音指令，要求 Google 語音助理控制顯示器、回答問題並查看行事曆，或控制家中的其他智慧型家電產品，打造完美便捷的智慧家庭環境。

小米智慧顯示器 P1 系列 55 型與 50 型為用戶提供豐富的影音內容，預載 Netflix、YouTube、CATCHPLAY+、KKTV 與四季線上等多個影音串流平台，用戶可觀賞超過40萬部電影和節目、下載超過 7000 個應用程式（特定應用程式需額外付費），透過內建的四核心處理器，以及 2GB + 16GB 儲存空間的強大配置，顯示器可提供更優異的處理效能及運算能力，並讓用戶下載各式喜愛的內容及應用程式。

此外，顯示器提供 3 個 HDMI、2 個 USB 2.0、AV 端子等多個接口，可連接電腦、遊戲主機和媒體播放器等各類裝置；同時透過內建的 Chromecast 和 Miracast，還可將智慧型手機或平板電腦將內容投放至顯示器上，讓用戶在大螢幕上享受更極致的影音娛樂體驗。

上市及售價資訊

小米智慧顯示器 P1 55 型建議售價為新台幣 $17,999 元，將於 5 月底前開始發貨，6 月起再增中華電信、遠傳電信與 senaonline 神腦生活三大通路開賣，提供機身 2 年完整保固與專業基本安裝服務，於 2021 年 12 月 31 日前購買即免費享受一個月 CATCHPLAY+ 和四季線上會員權益（價值新台幣 $367 元）；自 5 月 13 日晚間 8 點於小米官網 mi.com 搶先開放預購，另於 5 月 14 日起於小米實體門市、PChome24h 購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C與friDay 購物全面開放預購，於 5 月 13 日起至 5 月 17 日止，預購即享首波早鳥限量優惠新台幣 $17,499 元，再贈小米小愛音箱 Play（價值新台幣 $595 元）。

小米智慧顯示器 P1 50 型建議售價為新台幣 $15,999 元，將於 6 月中旬開放預購。

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