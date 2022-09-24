小米迎秋換新季

最近是否要幫家裡添購小米產品？小米台灣於 9/22 起推出「小米迎秋換新季」活動，活動期間推出數款新品及優惠活動，包含：每滿 5000 折 500、手機加價購、買贈活動、組合套裝、優惠商品及現金券，活動至 9/26 日 23:59 止，豐富的優惠趕緊把握，快來看看今年秋天要幫家裡換哪些家電吧！

1、新品

小米推出秋季優惠活動
  • Redmi Buds 4 Pro
  • Redmi Buds 4
  • Xiaomi 智慧彩光燈帶
  • Xiaomi 智慧彩光燈帶延長包

Xiaomi 智慧彩光燈帶
加購活動：
  • 加 NT$1285 購 Xiaomi 智慧彩光燈帶延長包 3 組裝
  • 加 NT$1975 購 Xiaomi 智慧彩光燈帶延長包 5 組裝
活動時間：9/6 10:00-9/30 23:59

2、每滿減活動

活動時間：9 月 22 日 10:00 - 9 月 26 日 23:59

小米網購買非手機單品（新品、套裝不參與），單筆訂單每滿 NT$5000 減 NT$500
（如滿 NT$10000 減 NT$1000，滿 NT$15000 減 NT$1500，依此類推，上不封頂）

3、手機加價購&買贈活動

小米迎秋換新季

活動時間：9 月 22 日 10:00 - 9 月 26 日 23:59

【加價購】

  • Redmi Note 系列：活動期間購任意Redmi Note 系列手機，加NT$1500 購價值NT$2790 Redmi 穿戴組合（Redmi Buds 3 Pro 降噪藍牙耳機+Redmi 手環 Pro）
  • Redmi 系列：活動期間購任意Redmi 系列手機，加NT$1095 購Redmi Buds 4（$1195）；加NT$1895 購Redmi Buds 4 Pro（$1995）；加NT$1195 購Redmi 手錶 2 Lite（$1595） 可同時加價購，每款僅限加購一次
  • POCO 系列：活動期間購任意POCO手機，加NT$1695 購價值NT$1995 POCO Watch

小米迎秋換新季

【買贈】

  • 買 Xiaomi 12 Pro 5G，贈 Xiaomi Watch S1 Active
  • 買 Xiaomi 12 5G，贈 Xiaomi 智慧彩光燈帶
  • 買 Xiaomi 11T Pro 5G，贈 Xiaomi 智慧直流變頻電風扇 2
加購產品和贈品數量有限，購/贈完為止。

4、組合套裝

小米迎秋換新季

活動時間：9 月 22 日 10:00 - 9 月 26 日 23:59

購買以下商品組合套裝，即可享套裝優惠價：

  • 米家電磁爐+知吾煮湯鍋 米家定製，組合價：NT$2199
  • 米家電子鍋 mini+Xiaomi 智慧延長線 20W 快充版，組合價：NT$1999
  • Xiaomi Books 12.4'' +Xiaomi Books 12.4 Keyboard+Xiaomi GaN充電器 65W 1A1C 版，組合價：NT$20990
  • Xiaomi Books 12.4'' +Xiaomi Books 12.4 Keyboard+Xiaomi 靈感觸控筆+Xiaomi GaN 充電器 65W 1A1C 版，組合價：NT$22000
  • 小米室外攝影機 電池版 單機*3，小米室外攝影機 電池版 主機，組合價：NT$4699
套裝產品數量有限，售完為止。

https://event.mi.com/tw/autumnrenew

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