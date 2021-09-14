最近想要入手小米產品等不到優惠？機會來啦！小米台灣宣佈推出「小米中秋節活動」，活動時間從 9/15~9/21 止，期間推出新品「Redmi Buds 3 Pro 降噪藍牙耳機」主打旗艦級混合式主動降噪、適應性降噪功能，活動期間還有多款熱門產品優惠活動，中秋節如果沒辦法出門烤肉，就在家把小米提供的限時優惠用好用滿吧。

Redmi Buds 3 Pro 降噪藍牙耳機

35dB 主動降噪功能

Redmi Buds 3 Pro 降噪藍牙耳機採用旗艦級混合式主動降噪，透過反饋和前饋麥克風雙重主動降噪技術，提供高達35dB 的深度降噪，可減少高達 98% 的背景噪音，用戶可依據不同使用需求，切換不同程度的降噪模式，搭乘捷運或飛機時，「深度降噪」模式可有效消除車廂或機艙內的引擎轟鳴聲和其他噪音，讓用戶的旅程更寧靜愜意當用戶在咖啡廳或公園小憩時，可以「均衡降噪」模式隔絕周圍的喧囂，打造午後靜謐時光在圖書館、辦公室等較為安靜的環境下，用戶可以「輕度降噪」模式創造專注的個人時間。

同時，Redmi Buds 3 Pro 降噪藍牙耳機支援適應性降噪功能，透過 AI 演算法，可依據環境噪音水平及用戶的使用習慣來判斷場景，進而調整降噪深度，打造更舒適、貼近用戶需求的聆聽體驗。

Redmi Buds 3 Pro 降噪藍牙耳機配有前饋、反饋、通話等三組麥克風，結合透過神經網路模型實現的通話降噪演算法，在精準接收人聲的同時，也能有效降低背景噪音，讓用戶在任何環境下都能清晰通話，不受外界的嘈雜干擾。此外，Redmi Buds 3 Pro 降噪藍牙耳機提供雙重通透模式；在「通透模式」下，用戶無須拿下耳機也可聽到四周的聲音；開啟「人聲增強」功能，可使周遭的人聲更清晰，戴著耳機也能和朋友輕鬆交談。

此外，Redmi Buds 3 Pro 降噪藍牙耳機搭載 9 mm 複合振膜音圈，經小米音頻實驗室專業調教，可還原更多聲音細節，使高音清澈不失真、低音純淨渾厚，音質更細膩悅耳，營造更悠揚、沉浸的音樂體驗。

高續航、支援雙裝置智慧連接

Redmi Buds 3 Pro 降噪藍牙耳機內建低功率晶片，在充滿電、關閉降噪功能的狀態下，可單次使用長達 6 小時；配合充電盒使用，最高提供 28 小時超長續航。此外，支援快速充電、Qi 無線充電功能，在快速充電功能下，10 分鐘即可享受長達 3 小時的音樂播放，疾速為耳機補充電量，讓用戶長時間享受音樂不間斷。

Redmi Buds 3 Pro 降噪藍牙耳機支援雙裝置智慧連接，可同時連接兩部 Android、iOS 和Windows 等跨平台裝置，讓用戶在娛樂與工作之間智慧切換。而在便捷的操作方式下，輕按耳機即可接聽電話、播放音樂，以及切換降噪、通透等不同模式

支援配戴檢測功能，當用戶取下耳機時，音樂將自動暫停，並將於再次配戴後繼續播放。此外，支援 IPX4 防水等級，即使運動流汗、雨水潑濺也不怕損壞耳機，在各使用情境下滿足用戶音樂陪伴的需求。

Redmi Buds 3 Pro 降噪藍牙耳機上市資訊

Redmi Buds 3 Pro 降噪藍牙耳機提供冰晶灰、曜石黑兩種顏色，售價為新台幣 $1,595 元，將於9 月 15 日起於小米商城 mi.com、小米實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、遠傳 friDay購物、法雅客網路商店與燦坤 3C（實體門市與燦坤3C線上購物）上市。

小米中秋節優惠活動

大螢幕、高效能智慧型手機產品

因應中秋佳節，許多用戶今年只能小家戶賞月，視訊祝福正夯，送上好禮表心意更是較往年多。小米自 9 月 15 日至 9 月 21 日對多款智慧型手機產品推出直降活動，讓用戶以小米及 Redmi 的智慧型手機產品，為用戶捕捉月下寧靜景色或小家戶歡聚時光，或替用戶向遠方親友送上好禮傳遞祝福。

購買擁有旗艦級效能、電影級相機的「小米11 5G」直降新台幣 $2,500 元，優惠價只要新台幣 $19,499 元，領券最高再折新台幣 $300 元。

購買擁有 6.67 吋 144Hz 高更新率螢幕、6400 萬像素 AI 三鏡頭及 5,000mAh 大電量的「小米10T 5G」可享直降新台幣 $3,000 元，優惠價只要新台幣 $10,999 元，領券再折新台幣 $300 元。

購買擁有潮流多彩機身、6400 萬像素 AI 四鏡頭相機與 4,820mAh 大電量的「小米 10T Lite 5G」直降新台幣 $3,000 元，優惠價只要新台幣 $6,999 元，領券最高再折新台幣$300 元。

購買擁有 6.43 吋 AMOLED 大螢幕、6400 萬像素 AI 四鏡頭相機及 5,000mAh 大電量的「Redmi Note 10S」直降新台幣 $1,000 元，優惠價只要新台幣 $5,999 元，領券最高再折新台幣 $300 元。

米家智慧家居產品

為了伴用戶歡度中秋佳節，於 9 月 15 日至 9 月 21 日活動期間，小米精選各類智慧家居產品推出直降活動，邀請用戶們和家人一起用小米智慧顯示器觀看節目、烤肉完使用米家空氣淨化器、清潔型產品維持居家環境及清新的空氣品質，讓用戶盡享更便捷舒適的團聚時光。

購買小米智慧顯示器 P1 55 型直降新台幣 $2,000 元，優惠價只要新台幣 $15,999 元，領券最高再折新台幣 $1,200 元。

購買米家掃拖機器人直降新台幣 $1,500 元，優惠價只要新台幣 $7,995 元，領券最高再折新台幣 $800 元。

購買米家空氣淨化器 Pro 直降新台幣 $1,400 元，優惠價只要新台幣 $5,495 元，領券最高再折新台幣 $500 元。

購買米家無線吸塵器 G9 直降新台幣 $1,000 元，優惠價只要新台幣 $4,495 元，領券最高再折新台幣 $300 元。

另外，小米商城 mi.com 獨家推出每日必買日曆，於 9 月 15 日至 9 月 21 日活動期間，日日精選主題式產品推出優惠活動，「聯絡好友必備」智慧型手機產品、「暢享大螢幕必備」顯示器及螢幕產品、「父母省心必備」米家清掃型家電產品、「智慧家庭必備」小米智慧家電產品等，讓用戶無負擔、一次購足必備產品。

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