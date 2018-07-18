小米 8 於 7/25 正式發佈，雙版本、雙鏡頭、雙生物辨識登場！

2018-07-18 09:20:07 9M87
小米8

小米 8 週年慶，除了推出「成為米家人」活動之外，備受矚目的就是最新旗艦手機小米 8，分為兩種版本，小米 8 及小米 8 透明探索版，透明探索版不只有背版是透明的，硬體的配置上也有些微的不同，顏色有藍、金、白、黑四種顏色，搭載高通 S845 旗艦處理器（最高 2.8GHz），最高 6G 記憶體、256GB 儲存空間，透明探索版最高則是 8G 記憶體、128GB 儲存空間，採用 6.21 吋三星 AMOLED 螢幕，以及 AI 高感光雙鏡頭，3400 mAh 電池容量，價格將於 7/25 發表會上公布！


小米8
△ 瀏海裡面的東西，大家都非常關注，從左至右分別是紅外線相機、自拍鏡頭、LED 指示燈、光線感應器、聽筒、距離感應器、泛光照明器、點陣投影器。

小米8 規格

△ 透明探索版的玻璃透明背板，可以看到機身內部的零件，主鏡頭為神似 iPhone X 的 1200 萬 + 1200 萬雙鏡頭，搭載 Sony IMX363 感光元件 1.4μm 畫素，在低光環境下可以擁有不錯的拍照表現，另外還搭載四軸光學防手震、Dual PD 雙核對焦、光學變焦，當然擁有人像虛化背景的功能也是支援的！以下是小米官方提供的實拍照：

小米8 鏡頭
小米8
小米8賣多少錢
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△ 在低光源環境下，人像細節表現相當不錯，拍照模式下，最流行的 AI 只能場景辨識，小米 8 支援了 206 種拍照場景，自動進行曝光、飽和度等參數的調整，人像攝影棚燈光支援 7 種光線變化，也支援菜單翻譯，看來 iPhone X 上有的功能，小米 8 一個都沒少，甚至還增加了一些 iPhone X 沒有的功能！ 而小米 8 在 DxOMARK 的拍照分數得到了 105 的高分，可見拍照也有一定的實力！

小米8臉部辨識

△ 內建 AI 短片剪輯功能，一鍵自動剪輯、配樂、調色，讓隨手錄製的影片，也能擁有專業級的影片後製。

小米8台灣上市時間

△ 2000 萬畫素的自拍鏡頭，1.8 μm 高畫素，就算是低光源環境下自拍，也能拍出光線足夠的照片！另外還有微整形美顏相機，搭載 AI 深度學習臉部特徵，可以精準的調整五官並實時預覽，不管你要瓜子臉、大眼睛、高鼻樑還是蘋果肌通通辦得到，還能辨識自拍角度，讓「修出來」的照片呈現更自然的效果！

小米8

△ 號稱 Android 首款 Face ID，搭載紅外線相機、泛光照明器、點陣投影等，類 iPhone X 的 Face ID 技術，提供更安全的解鎖方式，當然也可以做到 Animoji 的效果！

小米8

△ 全世界第一款支援 L1+L5 雙頻 GPS 手機，在導航精準度上面，可以做到更加精準！

小米8

△ 除了臉部辨識之外，還搭載了全球首款壓力感應螢幕指紋辨識，內建了高靈敏壓力感應器，直接在螢幕上就可以進行指紋辨識，並有震動回饋，提升指紋辨識解鎖的真實感。

小米 8 規格

處理器 高通 S845 旗艦處理器
記憶體與儲存空間 小米 8：6GB+256GB
小米 8：8GB+128GB
螢幕 6.21 吋 三星 AMOLED 2448 x 1080 FHD 螢幕
主鏡頭 1200 萬畫素廣角鏡頭 4 軸光學防手震 f/1.8 大光圈
1200 萬畫素長焦鏡頭 f/2.4 大光圈
自拍鏡頭 2000 萬畫素
生物辨識解鎖 臉部辨識：紅外線、3D 結構光（透明探索版）
指紋辨識：後製指紋辨識、螢幕下指紋辨識（透明探索版）
電池 3400 mAh / 3000 mAh（透明探索版）
感應器 距離感應器、陀螺儀、加速感應器、電子羅盤、震動馬達、氣壓計、霍爾感應器、光線感應器

小米官方網站：https://www.mi.com/mi8/

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