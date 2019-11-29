小米戶外藍牙喇叭價格

小米台灣於 11 月份引進的「小米戶外藍牙喇叭」好不好用呢？售價只要台幣 895 元，設計簡約，非常具有小米風格，搭載 2600mAh 電池、雙麥克風降噪通話、Type-C 充電孔，支援藍牙 5.0 及 IP55 防水防層，這樣的藍牙喇叭，適合下手嗎？小編開箱給你看～

小米戶外藍牙喇叭價格

△ 首先是外盒，小米戶外藍牙喇叭重量大約是 380 克，因此拿起來沒有沉重感，本身設計也是主打便於攜帶、外出使用。

小米戶外藍牙音箱

△ 盒內只有藍牙喇叭本體以及 Type-C 充電線。

小米戶外藍牙喇叭心得

△ 小米戶外藍牙喇叭表面採用「無縫布織物」材質，拿起來大小比起一般的可樂鋁罐稍微大一些，單手算是很容易掌握，質感相當不錯。內建 52mm 大尺寸喇叭，與一般喇叭最大不同之處就是音源為 360 度的全向音效，不管從哪個角度聽，聲音清晰度都不會有差異。

此外，裡面還內建了 2 個高解析麥克風 ( 位於音量標誌下方 )，有電話打來時直接單擊電源鍵，就可以實現免持通話。還具備迴聲消除、環境降噪演算法，可以讓通話內容更清晰。

小米戶外藍牙喇叭評價

△ 上方為軟橡膠材質，機身側面搭配一條高彈力編織掛繩。採用小米品牌的橘色設計，很難不讓人注意到它 XD 不過這樣跳色設計，也算是這個藍牙喇叭搶眼之處。

小米戶外藍牙喇叭

△ 上方的軟橡膠設計，是可以轉動的，透過轉動上方來調整音量，向右為增加音量，向左為降低音量。

小米戶外藍牙音箱

△ 與編織掛繩同一側的下方，有個開口，這邊是 Type-C 的插孔，內建 2600mAh 大容量電池，充滿電的狀態下，可以連續播放 8 小時，支援同時充放電，也就是說沒電時可以邊充電邊放音樂。

小米台灣

△ 電源鍵藏在喇叭底部，內建藍牙 5.0 晶片，可以提供更穩定的連線，此外，整體為 IP55 防水防塵等級。音質和重低音的表現，我個人認為在 895 元這個價格帶，算是非常不錯的，不管你是要騎腳踏車、爬山、露營還是健走，這款小米戶外藍牙喇叭都相當適合！

傳送門：小米戶外藍牙喇叭

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