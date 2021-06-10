你最近有要買小米產品嗎？入手的好時機又來囉，小米台灣推出「小米 618 年中感恩節」，活動時間從 6/11~6/18 共 8 天，期間推出新品「小米 27 型電腦螢幕」，另外也有現金券 (最高 618 元)、限時秒殺、滿額贈禮及產品直降等折扣。針對線上學習也有「小米智慧顯示器P1 55型」大螢幕，最高省 2200 元台幣，有需要的朋友請把握 618 年中感恩節這 8 天，怕忘記的話就先記在行事曆上囉。



新品規格：小米 27 型電腦螢幕

售價 新台幣$5,295元 電源 電源輸入：12V，2A 額定功率： 24W max. 尺寸 27吋 613.2 (長) × 205.3 (寬) × 476.0 (高)mm 淨重4.3kg 螢幕 點距：0.3114×0.3114mm 亮度：300cd/m² (一般) 對比：1000:1 (一般) 動態對比：1000000:1 色彩數：1,670 萬 顯示比例：16:9 反應時間：6ms (GTG) 最大解析度：1920×1080 建議解析度：1920×1080 最大更新率：75Hz 建議更新率：60Hz 工作溫度：0℃—40℃ 工作濕度：20%—80% RH 連接埠數量與類型 電源接口(DC IN)X1 HDMI(1.4)接口X1 VGA接口X1 音頻接口X1

出色畫質零死角 完美呈現專業影像

因應疫情影響，許多用戶轉為居家辦公、孩子停課不停學，為了讓用戶享有更舒適的工作及學習體驗，小米台灣推出「小米 27 型電腦螢幕」，以 1920×1080 FHD 高解析度呈現細膩的影像，支援 100% sRGB 寬廣色域，使畫面更清晰生動。

所採用的 IPS 螢幕擁有更高的透光度，以及高達 178° 的寬廣視角，色彩表現更為出眾，讓用戶無論從各個角度觀看螢幕，都能享受HD影像品質。此外，內建獲得 TÜV Rheinland 認證的低藍光模式，可保護用戶的雙眼，即使長時間工作、熬夜追劇也不亦感到雙眼疲勞。

7.5mm輕巧纖薄 完美貼合所有桌面

小米 27 型電腦螢幕採用獨特的三邊纖薄邊框設計，以更廣闊的視野提供身歷其境的效果。在極窄邊框設計下，更可透過同時使用多個小米 27 型電腦螢幕畫面，進一步打造更令人驚豔的觀賞體驗。

維持小米產品一貫的的精緻簡約設計，小米 27 型電腦螢幕背面採用簡潔貼面設計，沒有不必要的凸起，機身最纖薄處僅 7.5mm，安裝容易，並可完美貼合用戶的辦公桌而不佔用多餘空間，營造簡潔俐落的辦公環境；可調整的螢幕角度，讓用戶在任何坐姿下皆可愜意使用。此外，附有 HDMI、VGA、音訊、DC 輸入等多用途連接埠，滿足用戶需求。

「小米 27 型電腦螢幕」售價為新台幣 $5,295 元 ，將於 6 月 18 日起於小米商城 mi.com、小米實體門市、PChome24h 購物小米旗艦館、法雅客網路商店與 friDay 購物陸續開賣。

熱門手機最高直降兩千元

米粉們最愛的小米、Redmi手機向來以超越同級產品的水準，為用戶提供超乎預期的體驗；為了讓用戶無痛入手多款好機，一次解決父母宅家與親友不斷線、小孩在家學直笛、自己一舉攻略各手遊的多種需求，小米台灣精選多款熱門機款，自 6 月 11 日至 6 月 18 日「小米 618 年中感恩節」期間祭出最高直降兩千元，以兼具高效能、大螢幕、大電量的手機，讓用戶荷包不失血也能解決多種需求。

「小米 618 年中感恩節」期間，購買旗艦效能、電影級相機兼具的「小米 11」直降新台幣$1,000 元，優惠價只要新台幣 $20,999 元，領券最高再折新台幣 $1,000 元

擁有 6.67 吋 144Hz 高更新率螢幕及最高一億像素 AI 三鏡頭的「小米 10T 系列」手機享直降新台幣 $2,000元，小米 10T Pro 優惠價只要新台幣 $13,999 元、小米 10T 優惠價只要新台幣 $11,999 元，領券皆再折新台幣 $200 元

擁有潮流多彩機身與 120Hz 更新率螢幕的輕旗艦「小米10T Lite」直降新台幣 $1,000 元，優惠價只要新台幣 $8,999 元，領券再折新台幣 $200 元

而 5G 全民機「Redmi Note 9T」直降新台幣 $500 元，4GB+128GB 優惠價只要新台幣 $6,999 元，領券再折新台幣 $200 元

電量王者「Redmi 9T」最高直降新台幣 $500 元，不到五千元輕鬆入手，6GB+128GB 優惠價只要新台幣 $4,999 元，4GB+64GB 優惠價只要新台幣 $4,399 元，領券再折新台幣 $200 元；數量有限，售完為止。

同時，於小米商城mi.com購買任一手機，即享3期或6期分期零利率，讓用戶無負擔購入好機；且凡單筆僅手機的訂單滿新台幣$8,000元，即贈小米體重計2（價值新台幣$395元）；滿新台幣$12,000元，即贈10000 小米行動電源 3 無線版 超值版（價值新台幣$595元）；數量有限，送完為止。

購物免出門 優惠直接送上門

自 6 月 11 日至 6 月 18 日止「小米618年中感恩節」伴用戶一起宅家購物狂歡，為體恤全民在家防疫的辛苦，以及對大螢幕的需求遽增，小米特別推出感恩大回饋，甫於5月中上市的「小米智慧顯示器P1 55型」直降新台幣$2,000元，現在只要新台幣$15,999元；更有多款智慧家庭產品大幅度直降，讓用戶無痛滿足購物慾，免出門即可一站購足小米熱門智慧家電產品。

「智慧顯示器」全面大特價

小米台灣體恤大家因居家防疫，長時間多人同時待在家的不便，父母需要電視排解生活娛樂，孩子線上學習緊盯小螢幕恐傷害視力，進一步帶動「一戶多電視」的需求，小米台灣特別於「小米618年中感恩節」祭出大回饋，推出上個月甫好評上市的「小米智慧顯示器P1 55型」超殺折扣活動，讓用戶在房間裡也能裝上大螢幕，以舒適地學習、盡情地追劇。

「小米智慧顯示器 P1 55 型」搭載三面超窄邊框設計，以 4K Ultra HD 支援 Dolby Vision®及Dolby Audio®打造劇院級視聽饗宴；內建 Android TV™ 10 作業系統，透過 OTA 軟體更新，可以 Google 助理遠端操作智慧家電產品，原價新台幣 $17,99 9元，於「小米618年中感恩節」下殺新台幣$2,000元， 特價只要 $15,999 元

另更推出限時秒殺活動，秒殺價只要新台幣 $15,799 元，跟瘋一波，讓你居家生活不無聊；秒殺價商品數量有限，搶完為止。同時，原定價新台幣 $20,999 元的「小米智慧顯示器 65型」也同步下殺新台幣 $1,000 元，只要特價新台幣 $19,999 元，就可把上半年度最夯的智慧顯示器帶回家。

另外，為擴大回饋所有喜愛小米的消費者，於 5 月 13 日至 6 月 10 日在小米商城 mi.com 與小米之家購買「小米智慧顯示器 P1 55 型」均可獲贈小米商城 mi.com 新台幣 $2,000 元現金券乙張，於其他通路購買者請洽詢原購買通路獲等價回饋，小米陪大家宅在家也不無聊。

熱門智慧家庭產品有感直降

自 6 月 11 日至 6 月 18 日「小米 618 年中感恩節」期間，小米台灣針對熱門商品推出有感直降，如米家掃拖機器人直降新台幣 $1,500 元，優惠價只要新台幣 $7,995 元，加贈小米小愛音箱 Play（價值新台幣 $595 元），領券最高再折新台幣 $618 元；米家掃拖機器人 1C 直降新台幣 $1,000 元，優惠價只要新台幣 $5,995 元，領券最高再折新台幣 $618 元；米家無線吸塵器 G10 直降新台幣 $500 元，優惠價只要新台幣 $6,995 元，加贈米家無線吸塵器 mini（價值新台幣 $1,095 元），領券最高再折新台幣 $618 元；米家無線吸塵器 G9 直降新台幣 $300 元，優惠價只要新台幣 $5,195 元，加贈米家無線吸塵器 G10/G9 HEPA 濾芯套裝（價值新台幣$295元），領券最高再折新台幣 $618 元。

於「小米 618 年中感恩節」期間購買，滿額再贈多項好禮：

- 單筆消費（不含手機、智慧顯示器）滿新台幣 $3,500 元，即贈小米 WiFi 訊號延伸器 Pro（價值新台幣 $365 元）或 小米 USB 充電器 36W 快充版（價值新台幣$295元）。

- 單筆消費（不含手機、智慧顯示器）滿新台幣$6,500元，即贈米家精修螺絲起子套裝組（價值新台幣$495元）、小米液晶手寫板（價值新台幣$495元）或小米小愛音箱 Play（價值新台幣$595元）

- 單筆消費（不含手機、智慧顯示器）滿新台幣$9,000元，即贈米家電動打氣機（價值新台幣$995元）或米家無線吸塵器 mini（價值新台幣$1,095元）

- 單筆消費（不含手機、智慧顯示器）滿新台幣$12,000元，即贈小米小愛音箱 Art（價值新台幣$1,495元）或米家恆溫電水壺（價值新台幣$1,195元）

- 單筆消費（不含手機、智慧顯示器）滿新台幣$20,000，即贈小米真無線藍牙耳機 2S（價值新台幣$1,995元）或米家智慧空氣循環扇（價值新台幣$1,695元）。

連續 8 日每日限時秒殺 活動首日手刀搶「小米智慧顯示器 P1 55型」

自 6 月 11 日至 6 月 18 日「小米 618 年中感恩節」期間，每日精選指定品項推出限時限量秒殺活動：

- 小米智慧顯示器 P1 55 型現省新台幣 $2,200 元，秒殺價只要新台幣 $15,799 元

- 米家掃地機器人現省新台幣 $1,700 元，秒殺價只要新台幣 $6,195 元

- 小米 34 型曲面螢幕現省新台幣 $1,500 元，秒殺價只要新台幣 $11,495 元

- 米家掃拖機器人 1C 現省新台幣 $1,400元，秒殺價只要新台幣 $5,595 元

- 小米智慧顯示器 65 型現省新台幣 $1,200 元，秒殺價只要新台幣 $19,799 元

- 米家無線吸塵器 G9 現省新台幣 $900 元，秒殺價只要新台幣 $4,595 元；手刀開搶，拼到賺到！（秒殺商品數量有限，售完為止）

小米之家也瘋618 三場直播獨家加贈好禮 加入官方Line@再領優惠券

小米之家於疫情升溫後，推出私訊Facebook官方粉絲頁購買滿新台幣 $800 元即可送貨到府的服務，除了訂購商品外，消費者能與店員一對一詢問產品功能，更可請店員提供實機照片或影片，讓消費者對即將入手的產品有更多認識，客製化的服務廣受用戶好評。小米之家宣布將此項服務延長至 6 月 18 日，並將於「小米618年中感恩節」期間，首度開播三場 618 限定直播，於直播期間下單，除享原「小米618年中感恩節」折扣外，將享更多限量好禮選擇，敬請準時鎖定、搶下最專屬的優惠。

小米之家「小米618年中感恩節」限定直播

6月11日下午1點 小米之家台中店：https://www.facebook.com/MiHomeTaichung

6月12日下午2點 小米之家台北信義威秀店：https://www.facebook.com/MiHomeXinyi

6月13日晚上7點 小米之家台中店：https://www.facebook.com/MiHomeTaichung

另外，小米之家 Line 官方帳號正式上線囉！即日起，拚手速搜尋小米之家 Line 官方帳號@mihometaiwan，前 500 名加入好友即可領取新台幣 $100 元優惠券，將提供新品搶先看、技術服務支援、商品庫存詢問、貨到保留…等一系列的客製化的線上服務，同時將不定期發放小米之家 Line 好友專屬優惠券，快加入領好康！

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