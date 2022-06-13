小米手環 7 開箱 ！除了擁有加大尺寸 AMOLED 螢幕外，還把電量、防水、錶盤等多項功能通通在升級！

小米手環一直都是很多人選擇的穿戴裝置，因為便宜又實用，我自己每一代都升級，那麼小米手環 7 是否值得大家升級呢？首先在螢幕上升級了 1.62 吋 AMOLED 高解析度螢幕、超過 100+ 自訂手環錶盤、全天 SpO₂ 監測、睡眠監測、最大攝氧量 (VO₂ max) 專業運動分析、心率監測、新款的多色錶帶、運動模式新增支援到 110+ 種、5ATM 防水等級與長達 14 天電池續航力，之前發布新消息的時候，有些用戶都說就版本持續撐著用，或是說怎麼更貴了，但是我覺得還是很值得升級的，每年升級一次，每個月花 100 元就可以取得如此多的功能，重要的是監測了自己的健康與睡眠狀態，我自己覺得是划算的，大家怎麼看呢？

小米手環 7 開箱

小米手環 7 開箱 ！除了擁有加大尺寸 AMOLED 螢幕外，還把電量、防水、錶盤等多項功能通通在升級！

小米手環 7 的包裝跟上一代小米手環 6 一樣採用黑色紙盒包裝，包裝正面印有大大產品圖非常好辨識。

小米手環 7 開箱 ！除了擁有加大尺寸 AMOLED 螢幕外，還把電量、防水、錶盤等多項功能通通在升級！

打開盒子後，便可看到一本使用者手冊、手環本體、手環腕帶、磁吸式充電器內容物。

小米手環 7 螢幕更大了

小米手環 7 開箱 ！除了擁有加大尺寸 AMOLED 螢幕外，還把電量、防水、錶盤等多項功能通通在升級！

這次小米手環 7 擁有更大的 1.62 吋 AMOLED 螢幕，螢幕顯示密度達 326 PPI，比上一代增加了 25% 面積，螢幕上還覆蓋一層 2.5D 強化玻璃，無論你在公園慢跑，或是騎著搖晃的腳踏車，只要抬起手能清楚看到螢幕內容與操控手環。

小米手環 7 開箱 ！除了擁有加大尺寸 AMOLED 螢幕外，還把電量、防水、錶盤等多項功能通通在升級！

手環背面設計一樣配有心率偵測器以及充電接點，直接把磁吸式 USB 充電頭接上就能充電，無需拔下手環本體。

小米手環 7 開箱 ！除了擁有加大尺寸 AMOLED 螢幕外，還把電量、防水、錶盤等多項功能通通在升級！

小米手環 7 還有新增一項功能小編相當喜歡，那就是微光螢幕（Always On Display），很方便不需抬手喚醒螢幕就可查看時間，不過使用該功能後就會大大影響手環的電池續航力。

小米手環 7 新增超過 100 多款手環錶盤，讓你戴你來更時尚

小米手環 7 開箱 ！除了擁有加大尺寸 AMOLED 螢幕外，還把電量、防水、錶盤等多項功能通通在升級！

小米手環 7 有 5 種基本內鍵錶盤，且每個 UI 介面都經過重新設計和改良，讓螢幕介面更清晰、更易讀。

小米手環 7 開箱 ！除了擁有加大尺寸 AMOLED 螢幕外，還把電量、防水、錶盤等多項功能通通在升級！

小米手環 7 除了內建 5 種基本錶盤外，你還能在小米運動健康 App 中，下載超過 100 種具有時尚設計感的錶盤，讓你戴起來變得更時髦。

小米手環 7 全天候血氧功能，隨時注意你的身體健康

小米手環 7 開箱 ！除了擁有加大尺寸 AMOLED 螢幕外，還把電量、防水、錶盤等多項功能通通在升級！

小米手環 7 的血氧偵測功能支援全天候自動偵測，並以易讀圖表提供精確的檢視，手環還會在你心率低於安全區間時震動提醒，非常貼心。

小米手環 7 開箱 ！除了擁有加大尺寸 AMOLED 螢幕外，還把電量、防水、錶盤等多項功能通通在升級！

若你將螢幕往上滑，便會看到活力指標、心率、PAI、血氧、運動、天氣、鬧鐘、睡眠等 23 種功能，點擊一次錶面就可以進入，要返回的話直接往右滑一下即可。

小米手環 7 運動模式，更多的選擇讓你更有運動的熱誠

小米手環 7 開箱 ！除了擁有加大尺寸 AMOLED 螢幕外，還把電量、防水、錶盤等多項功能通通在升級！

小米手環 7 支援 110+ 種運動模式，種類多元的健身模式可協助你追蹤燃燒的卡路里、心率變化和運動持續時間。

小米手環 7 與小米手環 6 比較

小米手環 7 開箱 ！除了擁有加大尺寸 AMOLED 螢幕外，還把電量、防水、錶盤等多項功能通通在升級！

  小米手環 7 小米手環 6
螢幕/像素密度 1.62 吋 AMOLED螢幕/326ppi 1.56 吋 AMOLED螢幕/326ppi
電池電量 180 mAh（磁吸式充電） 125 mAh（磁吸式充電）
續航力 最久 14 天 最久 14 天
充電方式 磁吸式 磁吸式
螢幕亮度 最高 500 nit，可調整 最高 450 nit，可調整
感應器 高精準度 6 軸感測器與 PPG 心率感測器 高精準度 6 軸感應器與 PPG 心率感應器
血氧偵測 全天候 沒有全天候
運動模式 110+種運動模式 30 種運動模式
防水等級 5ATM 5ATM
尺寸/重量 46.5x 20.7x 12.25mm/13.5g 47.4 x 18.6 x 12.7 mm/12.8g
支援的系統 Android 6.0 或 iOS 10.0 及以上版本 Android 5.0 或 iOS 10.0 及以上版本
藍牙 5.2 BLE 5.0 BLE
台灣售價 1,195 元 895 元

小米手環 7 規格整理
  • 尺寸/重量：46.5 x 20.7 x 12.25mm/13.5g
  • 手環腕帶尺寸/材質：160mm-224mm/TPU
  • 腕扣：鋁合金
  • 螢幕：1.62 吋 AMOLED 觸控螢幕
  • 解析度：192 x 490 畫素，326 PPI
  • 亮度：最高 500 nit，可調整
  • 手環錶盤：超過 100 款
  • 感測器：高精準度 6 軸感測器與 PPG 心率感測器
  • 電池容量：180mAh
  • 充電類型：磁吸式充電
  • 續航力：≥ 14 天
  • 運動模式：110+種運動模式
  • 其他功能：VO₂ 最大量、訓練效果、訓練負荷、恢復時間、睡眠品質追蹤、女性健康追蹤、壓力監測
  • 健康功能：心率監測、全天候 SpO₂ 追蹤
  • 防水等級：5ATM
  • 藍牙：5.2 BLE
  • 適用作業系統：Android 6.0 或更新版本、iOS 10 或更新版本
  • 系統語言：英文、德文、義大利文、法文、西班牙文、俄文、繁體中文與簡體中文等。
  • 內容物清單：手環主體 、手環腕帶 、專用充電線 、使用者手冊

小米手環 7 使用心得，值得購買嗎？

這次「小米手環 7（Xiaomi 手環 7）」小編這幾天使用下來，整體來說不管是螢幕尺寸、電池電量、手環錶盤與運動模式，都比上一代小米手環 6 好很多，就連全天候血氧偵測功能也有，還有支援微光螢幕（Always On Display）功能，真的是相當新穎，不過開啟微光螢幕會影響到手環的電池續航力，這點是小編覺得可惜的地方，不過小米手環 7 的震動效果還真的超有感，就連小編這種熟睡型的人都能直接震起來。這次的小米手環 7 售價為 1,195 元，竟然突破了 1,000 元大關，不過這價錢比起其它家的智慧手環價錢，還是便宜太多了，且 CP 值也相當高，想購買小米手環 7 的朋友可以考慮看看喔！

https://www.mi.com/tw/product/xiaomi-smart-band-7/

小米手環 7 開箱！除了擁有加大尺寸 AMOLED 螢幕外，電量/血氧偵測/錶盤等多項功能也通通升級啦！ 相關文章

訪客留言

小米手環 7 開箱！除了擁有加大尺寸 AMOLED 螢幕外，電量/血氧偵測/錶盤等多項功能也通通升級啦！ 參考資料

【十萬個為什麼】網球計分 ::: 羊吠吠
TCDraftPost-82 相關文章 【十萬個為什麼】奇怪的柔道比賽 2008-08-14 2008奧運。男網單打晉級前16強 2008-08-12 2008奧運。繼續熱血五千年 2008-08-14 2008奧運。美國人也太會游泳了吧 ...
黑白黑白剃。終於不是狗啃嫩 ::: 羊吠吠
超可嫩變成超超超可嫩了！因為嫩的肚子發霉，所以上次看醫生已經剃掉腹部的毛，昨天和佳佳就聯手把他其他的毛都剃光光。 &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 本來想給他留個五分頭，所以裝上控制片，那樣剃雖然很順、但很沒感覺，後來就把剃刀上的控制片拿下來，不過...
小米手環4C台灣版：超過1吋大螢幕、磁吸與一體式充電 - Cool3c
2020年7月16日 — 小米手環5硬體方面加大了螢幕，從原先的0.95吋提升到1.1吋，感覺不是差異很大，但可多容納幾行文字的空間，在錶盤設計與顯示上更為舒適。也因為這次螢幕增 ...
【2022最新】十大智慧手環推薦排行榜 - mybest
2022年5月27日 — 而目前市面上如小米、GOLiFE、GARMIN、JSmax 與HUAWEI華為等品牌都有推出具備多樣功能的智慧穿戴裝置，在琳瑯滿目的商品中到底要怎麼挑選到適合自己的款式 ...
小米手環7 Q&amp;A整理！錶帶共用？小米手環6可以 ... - YouTube
小米手環7 使用技巧與評測：台幣1195元AMOLED大螢幕24 ...
畢業作？小米手環6 開箱終於加入血氧濃度監測可惜還是沒有 ...
模擬樂園3完整版好玩嗎？哪裡可以免費下載？ - Po3C
TCDraftPost 4 &amp;amp;middot; 有的沒⊙⊙ &amp;amp;middot; 資訊&amp;amp;middot; 11 年前. 過去曾經介紹過利用Google Apps 郵件代管，今天在偶然的機會才發現原來.
Facebook 虛擬替身如何製作？貼圖如何分享？ #TCDraftPost 3 ...
參考資訊：TCDraftPost 3 | Po3C. TCDraftPost 3,中文化說明Driver Magician 的可攜式&amp;amp;amp; 精簡版本，用於備份驅動程式(也僅具備這個功能)；由於中文化需求， ...
TCDraftPost 4 | 綠色工廠 - easylife.tw
使用Windows Live 郵件代管。Google Apps 之外的新選擇，google,Google Apps,Hotmail,Windows Live,過去曾經介紹過利用Google Apps 郵件代管，今天在偶然的機會才發現 ...