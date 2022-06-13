小米手環一直都是很多人選擇的穿戴裝置，因為便宜又實用，我自己每一代都升級，那麼小米手環 7 是否值得大家升級呢？首先在螢幕上升級了 1.62 吋 AMOLED 高解析度螢幕、超過 100+ 自訂手環錶盤、全天 SpO₂ 監測、睡眠監測、最大攝氧量 (VO₂ max) 專業運動分析、心率監測、新款的多色錶帶、運動模式新增支援到 110+ 種、5ATM 防水等級與長達 14 天電池續航力，之前發布新消息的時候，有些用戶都說就版本持續撐著用，或是說怎麼更貴了，但是我覺得還是很值得升級的，每年升級一次，每個月花 100 元就可以取得如此多的功能，重要的是監測了自己的健康與睡眠狀態，我自己覺得是划算的，大家怎麼看呢？
小米手環 7 開箱
小米手環 7 的包裝跟上一代小米手環 6 一樣採用黑色紙盒包裝，包裝正面印有大大產品圖非常好辨識。
打開盒子後，便可看到一本使用者手冊、手環本體、手環腕帶、磁吸式充電器內容物。
小米手環 7 螢幕更大了
這次小米手環 7 擁有更大的 1.62 吋 AMOLED 螢幕，螢幕顯示密度達 326 PPI，比上一代增加了 25% 面積，螢幕上還覆蓋一層 2.5D 強化玻璃，無論你在公園慢跑，或是騎著搖晃的腳踏車，只要抬起手能清楚看到螢幕內容與操控手環。
手環背面設計一樣配有心率偵測器以及充電接點，直接把磁吸式 USB 充電頭接上就能充電，無需拔下手環本體。
小米手環 7 還有新增一項功能小編相當喜歡，那就是微光螢幕（Always On Display），很方便不需抬手喚醒螢幕就可查看時間，不過使用該功能後就會大大影響手環的電池續航力。
小米手環 7 新增超過 100 多款手環錶盤，讓你戴你來更時尚
小米手環 7 有 5 種基本內鍵錶盤，且每個 UI 介面都經過重新設計和改良，讓螢幕介面更清晰、更易讀。
小米手環 7 除了內建 5 種基本錶盤外，你還能在小米運動健康 App 中，下載超過 100 種具有時尚設計感的錶盤，讓你戴起來變得更時髦。
小米手環 7 全天候血氧功能，隨時注意你的身體健康
小米手環 7 的血氧偵測功能支援全天候自動偵測，並以易讀圖表提供精確的檢視，手環還會在你心率低於安全區間時震動提醒，非常貼心。
若你將螢幕往上滑，便會看到活力指標、心率、PAI、血氧、運動、天氣、鬧鐘、睡眠等 23 種功能，點擊一次錶面就可以進入，要返回的話直接往右滑一下即可。
小米手環 7 運動模式，更多的選擇讓你更有運動的熱誠
小米手環 7 支援 110+ 種運動模式，種類多元的健身模式可協助你追蹤燃燒的卡路里、心率變化和運動持續時間。
小米手環 7 與小米手環 6 比較
|小米手環 7
|小米手環 6
|螢幕/像素密度
|1.62 吋 AMOLED螢幕/326ppi
|1.56 吋 AMOLED螢幕/326ppi
|電池電量
|180 mAh（磁吸式充電）
|125 mAh（磁吸式充電）
|續航力
|最久 14 天
|最久 14 天
|充電方式
|磁吸式
|磁吸式
|螢幕亮度
|最高 500 nit，可調整
|最高 450 nit，可調整
|感應器
|高精準度 6 軸感測器與 PPG 心率感測器
|高精準度 6 軸感應器與 PPG 心率感應器
|血氧偵測
|全天候
|沒有全天候
|運動模式
|110+種運動模式
|30 種運動模式
|防水等級
|5ATM
|5ATM
|尺寸/重量
|46.5x 20.7x 12.25mm/13.5g
|47.4 x 18.6 x 12.7 mm/12.8g
|支援的系統
|Android 6.0 或 iOS 10.0 及以上版本
|Android 5.0 或 iOS 10.0 及以上版本
|藍牙
|5.2 BLE
|5.0 BLE
|台灣售價
|1,195 元
|895 元
小米手環 7 規格整理
- 尺寸/重量：46.5 x 20.7 x 12.25mm/13.5g
- 手環腕帶尺寸/材質：160mm-224mm/TPU
- 腕扣：鋁合金
- 螢幕：1.62 吋 AMOLED 觸控螢幕
- 解析度：192 x 490 畫素，326 PPI
- 亮度：最高 500 nit，可調整
- 手環錶盤：超過 100 款
- 感測器：高精準度 6 軸感測器與 PPG 心率感測器
- 電池容量：180mAh
- 充電類型：磁吸式充電
- 續航力：≥ 14 天
- 運動模式：110+種運動模式
- 其他功能：VO₂ 最大量、訓練效果、訓練負荷、恢復時間、睡眠品質追蹤、女性健康追蹤、壓力監測
- 健康功能：心率監測、全天候 SpO₂ 追蹤
- 防水等級：5ATM
- 藍牙：5.2 BLE
- 適用作業系統：Android 6.0 或更新版本、iOS 10 或更新版本
- 系統語言：英文、德文、義大利文、法文、西班牙文、俄文、繁體中文與簡體中文等。
- 內容物清單：手環主體 、手環腕帶 、專用充電線 、使用者手冊
小米手環 7 使用心得，值得購買嗎？
這次「小米手環 7（Xiaomi 手環 7）」小編這幾天使用下來，整體來說不管是螢幕尺寸、電池電量、手環錶盤與運動模式，都比上一代小米手環 6 好很多，就連全天候血氧偵測功能也有，還有支援微光螢幕（Always On Display）功能，真的是相當新穎，不過開啟微光螢幕會影響到手環的電池續航力，這點是小編覺得可惜的地方，不過小米手環 7 的震動效果還真的超有感，就連小編這種熟睡型的人都能直接震起來。這次的小米手環 7 售價為 1,195 元，竟然突破了 1,000 元大關，不過這價錢比起其它家的智慧手環價錢，還是便宜太多了，且 CP 值也相當高，想購買小米手環 7 的朋友可以考慮看看喔！