小米手環一直都是很多人選擇的穿戴裝置，因為便宜又實用，我自己每一代都升級，那麼小米手環 7 是否值得大家升級呢？首先在螢幕上升級了 1.62 吋 AMOLED 高解析度螢幕、超過 100+ 自訂手環錶盤、全天 SpO₂ 監測、睡眠監測、最大攝氧量 (VO₂ max) 專業運動分析、心率監測、新款的多色錶帶、運動模式新增支援到 110+ 種、5ATM 防水等級與長達 14 天電池續航力，之前發布新消息的時候，有些用戶都說就版本持續撐著用，或是說怎麼更貴了，但是我覺得還是很值得升級的，每年升級一次，每個月花 100 元就可以取得如此多的功能，重要的是監測了自己的健康與睡眠狀態，我自己覺得是划算的，大家怎麼看呢？

小米手環 7 開箱

小米手環 7 的包裝跟上一代小米手環 6 一樣採用黑色紙盒包裝，包裝正面印有大大產品圖非常好辨識。

打開盒子後，便可看到一本使用者手冊、手環本體、手環腕帶、磁吸式充電器內容物。

小米手環 7 螢幕更大了

這次小米手環 7 擁有更大的 1.62 吋 AMOLED 螢幕，螢幕顯示密度達 326 PPI，比上一代增加了 25% 面積，螢幕上還覆蓋一層 2.5D 強化玻璃，無論你在公園慢跑，或是騎著搖晃的腳踏車，只要抬起手能清楚看到螢幕內容與操控手環。

手環背面設計一樣配有心率偵測器以及充電接點，直接把磁吸式 USB 充電頭接上就能充電，無需拔下手環本體。

小米手環 7 還有新增一項功能小編相當喜歡，那就是微光螢幕（Always On Display），很方便不需抬手喚醒螢幕就可查看時間，不過使用該功能後就會大大影響手環的電池續航力。

小米手環 7 新增超過 100 多款手環錶盤，讓你戴你來更時尚

小米手環 7 有 5 種基本內鍵錶盤，且每個 UI 介面都經過重新設計和改良，讓螢幕介面更清晰、更易讀。

小米手環 7 除了內建 5 種基本錶盤外，你還能在小米運動健康 App 中，下載超過 100 種具有時尚設計感的錶盤，讓你戴起來變得更時髦。

小米手環 7 全天候血氧功能，隨時注意你的身體健康

小米手環 7 的血氧偵測功能支援全天候自動偵測，並以易讀圖表提供精確的檢視，手環還會在你心率低於安全區間時震動提醒，非常貼心。

若你將螢幕往上滑，便會看到活力指標、心率、PAI、血氧、運動、天氣、鬧鐘、睡眠等 23 種功能，點擊一次錶面就可以進入，要返回的話直接往右滑一下即可。

小米手環 7 運動模式，更多的選擇讓你更有運動的熱誠

小米手環 7 支援 110+ 種運動模式，種類多元的健身模式可協助你追蹤燃燒的卡路里、心率變化和運動持續時間。

小米手環 7 與小米手環 6 比較

小米手環 7 小米手環 6 螢幕/像素密度 1.62 吋 AMOLED螢幕/326ppi 1.56 吋 AMOLED螢幕/326ppi 電池電量 180 mAh（磁吸式充電） 125 mAh（磁吸式充電） 續航力 最久 14 天 最久 14 天 充電方式 磁吸式 磁吸式 螢幕亮度 最高 500 nit，可調整 最高 450 nit，可調整 感應器 高精準度 6 軸感測器與 PPG 心率感測器 高精準度 6 軸感應器與 PPG 心率感應器 血氧偵測 全天候 沒有全天候 運動模式 110+種運動模式 30 種運動模式 防水等級 5ATM 5ATM 尺寸/重量 46.5x 20.7x 12.25mm/13.5g 47.4 x 18.6 x 12.7 mm/12.8g 支援的系統 Android 6.0 或 iOS 10.0 及以上版本 Android 5.0 或 iOS 10.0 及以上版本 藍牙 5.2 BLE 5.0 BLE 台灣售價 1,195 元 895 元

小米手環 7 規格整理



尺寸/重量：46.5 x 20.7 x 12.25mm/13.5g

手環腕帶尺寸/材質：160mm-224mm/TPU

腕扣：鋁合金

螢幕：1.62 吋 AMOLED 觸控螢幕

解析度：192 x 490 畫素，326 PPI

亮度：最高 500 nit，可調整

手環錶盤：超過 100 款

感測器：高精準度 6 軸感測器與 PPG 心率感測器

電池容量：180mAh

充電類型：磁吸式充電

續航力：≥ 14 天

運動模式：110+種運動模式

其他功能：VO₂ 最大量、訓練效果、訓練負荷、恢復時間、睡眠品質追蹤、女性健康追蹤、壓力監測

健康功能：心率監測、全天候 SpO₂ 追蹤

防水等級：5ATM

藍牙：5.2 BLE

適用作業系統：Android 6.0 或更新版本、iOS 10 或更新版本

系統語言：英文、德文、義大利文、法文、西班牙文、俄文、繁體中文與簡體中文等。

內容物清單：手環主體 、手環腕帶 、專用充電線 、使用者手冊



小米手環 7 使用心得，值得購買嗎？



這次「小米手環 7（Xiaomi 手環 7）」小編這幾天使用下來，整體來說不管是螢幕尺寸、電池電量、手環錶盤與運動模式，都比上一代小米手環 6 好很多，就連全天候血氧偵測功能也有，還有支援微光螢幕（Always On Display）功能，真的是相當新穎，不過開啟微光螢幕會影響到手環的電池續航力，這點是小編覺得可惜的地方，不過小米手環 7 的震動效果還真的超有感，就連小編這種熟睡型的人都能直接震起來。這次的小米手環 7 售價為 1,195 元，竟然突破了 1,000 元大關，不過這價錢比起其它家的智慧手環價錢，還是便宜太多了，且 CP 值也相當高，想購買小米手環 7 的朋友可以考慮看看喔！

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