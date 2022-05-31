Xiaomi 小米手環 7

小米手環 7 於 5/24 在北京發表，這次小米台灣的動作相當快速！小米台灣官方正式宣布小米手環 7 於 6/1 起開放預購，6/8 陸續出貨，Xiaomi 手環 7 這次螢幕加大了 25%、新增了 Always on Display、全天候血氧偵測，台灣售價為新台幣 1,195 元，想要第一時間體驗的朋友，6/1 趕快去預購起來吧！另外 Xiaomi 手環 7 腕帶迷彩款與螢光款提供迷彩藍、迷彩綠、螢光綠與螢光橙，共 4 種款式供選購，上市日期與售價將於 8 月底前公布。

1.62 吋 AMOLED 螢幕

小米手環代代探索輕盈與大螢幕相結合的最佳平衡點，Xiaomi 手環 7 擁有更大的 1.62 吋 AMOLED 螢幕，螢幕顯示密度達 326 PPI，可視面積相較上代增加了 25%，保持細膩觀感的同時帶來更寬闊的視野，不論是跑步時看心率，還是通勤路上看訊息，都是抬手一瞥的小事。

Xiaomi 小米手環 7 螢幕

此外，Xiaomi 手環 7 首度支援微光螢幕（Always On Display），不需喚醒螢幕即可查看時間、通知等資訊，另外開啟螢幕顯示時間也可自定義選擇，將便利性與實用性全面提升！

升級的彩色大螢幕也帶來全新的設計語言，讓手環從內到外都煥然一新，透過重新繪製的圖示、直覺的資料展示、自然的動態效果，呈現出更具現代感的 UI 設計，不僅提升了美感，也讓獲取資訊的體驗大幅提升。

另外，Xiaomi 手環 7 提供 100 款以上的全新免費主題錶盤，每一款均充分利用大螢幕優勢，兼顧資訊展示與個性美觀，充分滿足不同用戶的審美和喜好。

Xiaomi 手環 7 將擁有推出 9 款多彩腕帶，包含活力橙、冥思綠、悅活粉、靜息白、舒展藍、螢光綠、螢光橙、迷彩藍與迷彩綠，加入導汗槽設計，減少出汗帶來的悶熱感，此次特別訂製酷炫迷彩腕帶，陪你一起探索機能穿搭，成為戶外露營不二之選，另外更以明快亮眼的螢光色腕帶活力滿滿，讓喜歡夜跑的你，比城市霓虹更耀眼。

全天候連續健康偵測

Xiaomi 小米手環 7 睡眠偵測

Xiaomi 手環 7 全新支援「最大攝氧量」、「訓練負荷」、「恢復時間」與「有氧/無氧訓練效果」四大專業運動資料，可以幫助用戶時刻自我檢視運動水準、評估體能消耗，輔助用戶用科學調整運動量，全面衡量用戶運動效果。

Xiaomi 手環 7 全面升級 110+ 種運動模式，同時擁有 5ATM 防水等級，幾乎覆蓋各類運動場景，從戶外運動到健身房器具，甚至包括目前最夯的健身操，不僅可以記錄運動時間與卡路里消耗，更可以通過統計心率分析訓練結果，了解減脂效率，讓運動更有成就感。

Xiaomi 小米手環 7 血氧偵測

另外，Xiaomi 手環 7 更新增全天候連續血氧飽和度（SpO₂）偵測，能在低血氧含量震動提醒，可以幫助登山、長跑愛好者及時地關注自身血氧含量。同時，小米手環系列飽受好評的全天候心率檢測、連續科學睡眠偵測、壓力偵測、女性健康與呼吸訓練等功能在 Xiaomi 手環 7 上也應有盡有，持續守護你的健康。

續航最長 14 天

作為你的腕上助手，Xiaomi 手環 7 在一般使用模式下提供最長 14 天超長續航，免去頻繁充電的困擾，與小米手機連動後，不僅能在手環上接收來電提醒與訊息通知，還能同步手機上的行事曆、查找手機、控制手機音樂

Xiaomi 手環 7 上市資訊

Xiaomi 手環 7 售價為新台幣 $1,195 元，將於 6 月  1日起於小米商城mi.com、小米之家 31 間實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、momo購物網、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）全面開放預購，於 6 月 8 日起陸續出貨。

Xiaomi 手環 7 腕帶素色款售價為新台幣 $115 元，提供活力橙、冥思綠、悅活粉、靜息白、舒展藍與夜躍黑，共 6 種款式供選購，將於 6 月底前開賣。另外，Xiaomi 手環 7 腕帶迷彩款與螢光款提供迷彩藍、迷彩綠、螢光綠與螢光橙，共 4 種款式供選購，上市日期與售價將於 8 月底前公布。

Xiaomi 手環 7 規格

隨盒附贈腕帶

夜躍黑

尺寸：160mm-224mm

材質：TPU

腕扣：鋁合金

選購腕帶

素色款：活力橙、冥思綠、悅活粉、靜息白、舒展藍、夜躍黑

螢光款：螢光綠、螢光橙

迷彩款：迷彩藍、迷彩綠

尺寸

46.5mm x 20.7mm x 12.25mm

*高度、寬度和厚度尺寸不含錶帶和局部凸起

重量：13.5g

螢幕

1.62 AMOLED 觸控螢幕

解析度：192 x 490，326 PPI

亮度：最高 500 nits，可調整

強化玻璃搭配防指紋塗層

手環錶盤：超過 100 款

可視面積約大了 25%*

*Xiaomi 手環 7 的可視面積比起小米手環 6 約大了 25%。資料來自華米實驗室。

感應器

高精準度 6 軸感應器與 PPG 心率感應器

6 軸感應器：低功耗 3 軸加速感應器和 3 軸陀螺儀

PPG 心率感應器

電池

14 天超長續航，磁吸充電

充電方式：磁吸式充電

充電時長： ≤ 2 小時

續航：≥ 14 天

容量：180mAh（Typ）

運動

110+ 種運動模式

 

其他功能

最大攝氧量（VO₂  max）

訓練效果

訓練負荷

恢復時間

健康

心率監測：全天心率、手動心率、靜態心率和心率曲線

*血氧飽和度SpO₂ 追蹤

*SpO₂ 功能不適用於任何疾病的診斷、預防、監測、預測及預後，亦不適用於生理過程調查或任何其他醫療用途。所有資料和追蹤數據僅供健康及個人參考。如果您覺得身體不適，請仰賴專業醫療裝置或尋求醫師協助。

睡眠追蹤 (深層睡眠、淺層睡眠，REM 與小睡)

睡眠呼吸品質追蹤

女性健康追蹤

*此功能不應用於醫療用途或作為治療的參考依據。該功能可能無法準確預測您的生理週期或相關資訊。所有資料和追蹤數據僅供個人參考。

壓力監測，呼吸運動

PAI (個人活力指數)

規格

5ATM 防水等級

應用程式：小米運動健康(Mi Fitness)

Bluetooth 5.2 BLE

適用作業系統：Android 6.0 或更新版本、iOS 10 或更新版本

系統語言：英文、德文、義大利文、法文、西班牙文、俄文、繁體中文與簡體中文等。

包裝內容

Xiaomi 手環 7 主體 x 1

Xiaomi 手環 7 石墨黑腕帶 x 1

專用磁吸充電線 x 1

使用說明書 x 1

https://www.mi.com/index.html

Xiaomi 小米手環 7 台灣 6/1 正式開放預購，售價新台幣 1,195 元 相關文章

    li

訪客留言

Xiaomi 小米手環 7 台灣 6/1 正式開放預購，售價新台幣 1,195 元 參考資料

117小米年貨節開跑，優惠總整理 - 雲爸的私處
2022年1月14日 — Xiaomi 無線吸塵器 G11將正式開賣，售價新台幣$8,995元. 新一代居家大掃除神器「Xiaomi ... Xiaomi 11T 5G，登錄贈小米手環6（價值新台幣1,095元）。
小米手環7 台灣6月上市！「這天」先圈起來、千元入手 - 3C科技
台灣方面表示，目前6月1日是採預購或現貨開賣，還在跟通路協調中，詳細資訊包括 ... 小米手環7的中國價格，一般版人民幣249元，約台幣1,091元；NFC版 ...
小米手環 6 來了！支援心率監測、血氧飽和度追蹤～71 起全台開 ...
小米手環 6 配備 1.56 吋 AMOLED 大螢幕，支援血氧飽和度追蹤 、24 小時心律監測、睡眠監測等功能，時時為用戶管理健康數據；內建高達 30 種運動模式，為用戶檢測運動成效，做好健康管理；並提供高達 60 多種個性錶盤及多色專屬錶帶，兼顧實用及美觀！
2021 米粉節來了！46 戰線全開，多款智慧生活新品上市！小米 11 ...
小米將於4月6日至4月11日止，舉辦年度最強檔 – 「2021小米米粉節」，除了多款智慧家庭新品上市，再推小米手機祭出折上折優惠，最高折新台幣 ...
2021年度小米米粉節慶典開跑嚕！ 多款智慧生活新品齊發‵，小米11 ...
小米將於4月6日至4月11日止，舉辦年度最強檔 – 「2021小米米粉節」，除了多款智慧家庭新品上市，再推小米手機祭出折上折優惠，最高折新台幣$1,500元，同時多款熱門商品限時限量秒殺、超過60個品項直降、購物滿額贈、組合套裝與頁面直領優惠券等眾多優惠 ...
小米手環7台灣要開賣了！61開放預購 售價估千元出頭 | 科技電玩 ...
小米手環7這是可能會稍稍調整一些，但應該還是會維持在千元出頭。（圖／翻攝小米微博） 腕带提供六色TPU抗菌腕带，包含迷彩、螢光等，同時 ...
小米手環7上市時間有夠快6月台灣就會開賣
5 天前 — 新一代的小米手環7（Xiaomi 手環7）已在中國開放預購，預計5/31 正式開賣，台灣方面早在發表前進行預熱，預告即將在台灣推出。稍早，台灣小米表示， ...
小米手環7 台灣將於61 開賣 - ePrice
5 天前 — 小米在前天正式發表了全新智慧手環「小米手環7」，標榜螢幕更大，並且支援Always-on 顯示；而它的標準版中國售價為249 人民幣，約台幣1100 元。
小米手環7 正式發表，螢幕可視面積提升25%、售價約台幣 ...
7 天前 — 在今日舉辦的Redmi 發表會上，小米推出了新的小米手環7，中國售價239 元人民幣起（約台幣1060 元），台灣不久後也會引進。
「米式生活節」714 起一連五天！多款產品限量下殺，全新小米路 ...
為因應極簡生活的風潮，小米台灣特別選擇多款設計簡約、功能強大的智慧家庭裝置，推出「米式生活節」活動，於 7 月 14 日起至 7 月 19 日期間，多項小米或米家智慧家電與裝置限時下殺，讓智慧家電開啟你的米式生活簡約風格。. 購買小米智慧顯示器 P1 55 型 ...