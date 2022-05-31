小米手環 7 於 5/24 在北京發表，這次小米台灣的動作相當快速！小米台灣官方正式宣布小米手環 7 於 6/1 起開放預購，6/8 陸續出貨，Xiaomi 手環 7 這次螢幕加大了 25%、新增了 Always on Display、全天候血氧偵測，台灣售價為新台幣 1,195 元，想要第一時間體驗的朋友，6/1 趕快去預購起來吧！另外 Xiaomi 手環 7 腕帶迷彩款與螢光款提供迷彩藍、迷彩綠、螢光綠與螢光橙，共 4 種款式供選購，上市日期與售價將於 8 月底前公布。

1.62 吋 AMOLED 螢幕

小米手環代代探索輕盈與大螢幕相結合的最佳平衡點，Xiaomi 手環 7 擁有更大的 1.62 吋 AMOLED 螢幕，螢幕顯示密度達 326 PPI，可視面積相較上代增加了 25%，保持細膩觀感的同時帶來更寬闊的視野，不論是跑步時看心率，還是通勤路上看訊息，都是抬手一瞥的小事。

此外，Xiaomi 手環 7 首度支援微光螢幕（Always On Display），不需喚醒螢幕即可查看時間、通知等資訊，另外開啟螢幕顯示時間也可自定義選擇，將便利性與實用性全面提升！

升級的彩色大螢幕也帶來全新的設計語言，讓手環從內到外都煥然一新，透過重新繪製的圖示、直覺的資料展示、自然的動態效果，呈現出更具現代感的 UI 設計，不僅提升了美感，也讓獲取資訊的體驗大幅提升。

另外，Xiaomi 手環 7 提供 100 款以上的全新免費主題錶盤，每一款均充分利用大螢幕優勢，兼顧資訊展示與個性美觀，充分滿足不同用戶的審美和喜好。

Xiaomi 手環 7 將擁有推出 9 款多彩腕帶，包含活力橙、冥思綠、悅活粉、靜息白、舒展藍、螢光綠、螢光橙、迷彩藍與迷彩綠，加入導汗槽設計，減少出汗帶來的悶熱感，此次特別訂製酷炫迷彩腕帶，陪你一起探索機能穿搭，成為戶外露營不二之選，另外更以明快亮眼的螢光色腕帶活力滿滿，讓喜歡夜跑的你，比城市霓虹更耀眼。

全天候連續健康偵測

Xiaomi 手環 7 全新支援「最大攝氧量」、「訓練負荷」、「恢復時間」與「有氧/無氧訓練效果」四大專業運動資料，可以幫助用戶時刻自我檢視運動水準、評估體能消耗，輔助用戶用科學調整運動量，全面衡量用戶運動效果。

Xiaomi 手環 7 全面升級 110+ 種運動模式，同時擁有 5ATM 防水等級，幾乎覆蓋各類運動場景，從戶外運動到健身房器具，甚至包括目前最夯的健身操，不僅可以記錄運動時間與卡路里消耗，更可以通過統計心率分析訓練結果，了解減脂效率，讓運動更有成就感。

另外，Xiaomi 手環 7 更新增全天候連續血氧飽和度（SpO₂）偵測，能在低血氧含量震動提醒，可以幫助登山、長跑愛好者及時地關注自身血氧含量。同時，小米手環系列飽受好評的全天候心率檢測、連續科學睡眠偵測、壓力偵測、女性健康與呼吸訓練等功能在 Xiaomi 手環 7 上也應有盡有，持續守護你的健康。

續航最長 14 天

作為你的腕上助手，Xiaomi 手環 7 在一般使用模式下提供最長 14 天超長續航，免去頻繁充電的困擾，與小米手機連動後，不僅能在手環上接收來電提醒與訊息通知，還能同步手機上的行事曆、查找手機、控制手機音樂

Xiaomi 手環 7 上市資訊

Xiaomi 手環 7 售價為新台幣 $1,195 元，將於 6 月 1日起於小米商城mi.com、小米之家 31 間實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、momo購物網、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）全面開放預購，於 6 月 8 日起陸續出貨。

Xiaomi 手環 7 腕帶素色款售價為新台幣 $115 元，提供活力橙、冥思綠、悅活粉、靜息白、舒展藍與夜躍黑，共 6 種款式供選購，將於 6 月底前開賣。另外，Xiaomi 手環 7 腕帶迷彩款與螢光款提供迷彩藍、迷彩綠、螢光綠與螢光橙，共 4 種款式供選購，上市日期與售價將於 8 月底前公布。

Xiaomi 手環 7 規格