iPhone 手機都有官方的 iTunes 可以進行備份還原，不過 Android 手機好像就沒有官方工具，那麼手機的備份和還原該怎麼做？這次和大家分享 MobiKin Backup Manager for Android 可以替你的 Android 手機進行完整的備份與還原，如果你有換機或是刷機等等需求，就可以透過這款工具先來一個完整備份，避免造成資料遺失等等，若是家裡有長輩的，也可以定時幫他們做個備份，畢竟長輩的手機問題最多了，哈哈！

△ 進入活動頁面之後點選 Download Now MobiKin Backup Manager for Android 就可以下載到活動的壓縮檔案。

△ 壓縮檔案內包含有軟體的安裝檔案與這次的活動序號，也可以直接到文末下載打包好的免安裝版唷！

△ 開啟軟體後點選右上角的鑰匙符號來進行註冊。

△ 點選註冊繼續。試用版可以完整備份手機，但是無法還原，不過坦白說光是備份功能就很實用囉！

△ 貼上剛剛所取得的活動信箱與序號，之後點選註冊。

△ 成功註冊就可以看到以上視窗，接下來就可開始使用軟體。

△ 軟體介面目前有英文與簡體中文，若是不喜歡看簡體的朋友們，可以切換為英文介面。操作上算是相當簡單，只有備份和還原兩個選項，只是在連線時必須啟用手機的開發者模式，每支手機操作稍有不同，軟體也會有教學，之後要開啟 USB 偵錯以及允許透過 USB 安裝應用程式，當手機內有 MobiKin Assistant for Android 應用程式之後軟體才可以正常與手機連線，才可以進行備份還原的動作。

△ 備份的下一個步驟要選擇要備份的數據類型，包含有聯絡人、訊息、通話紀錄、圖片、音樂、影片、文件與應用程式，這幾個項目都可以分開勾選，也會統計數量與大小，勾選後可以自己再設定要儲存在電腦的位置，之後點選備份就會開始備份囉！

△ 備份需要花費比較多時間，尤其圖片備份不是透過打包的形式，而是單張單張傳輸，若是檔案很多的話就會很費時，就得慢慢等待囉！還原部分就先不替大家測試囉！

https://www.mobikin.com/android-backup-and-restore/

免安裝版：

MobiKin Backup Manager for Android 1.2.12.7z（GOOGLE下載）

MobiKin Backup Manager for Android 1.2.12.7z（1DRV下載）

MobiKin Backup Manager for Android 1.2.12.7z（MEDIAFIRE下載）

MobiKin Backup Manager for Android 1.2.12.7z（RAPIDGATOR下載）

MobiKin Backup Manager for Android 1.2.12.7z（MEGA下載）

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