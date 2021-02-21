手機資料轉移

Android、iPhone 資料搬家，有沒有推薦的工具？市面上好用的工具大多要收費，剛好最近小編發現 AnyMP4 推出的 TransMate 限時免費中，原價要 59.95 美元，換算超過台幣 1600 元，能夠輕鬆讓你更換作業系統，而沒有資料銜接上的問題，此外還有附加 6 大功能，像是備份、還原、設定鈴聲...等，難得免費送出 1 年免費使用序號，有需要的朋友趕快來取得序號，未來你會不會更換手機系統不好說，先收下沒有損失～

限時免費：https://www.anymp4.com/special/gotd/transmate/

Android 轉 iOS 聯絡人

進入 AnyMP4 TransMate 限時免費頁面中，輸入名稱與 Email 後，按下下方 Get Free Registration Code 完成領取一年份序號。（目前官方並沒有提到領取期限，因此可能會隨時結束，有需要的朋友可以盡快領取）

Android 轉 iOS PTT

序號會寄送到我們填寫的信箱中，接著到文末點擊 TransＭate 載點就可以下載，開啟後輸入信箱、序號就可以啟用囉！

管理照片

TransMate

AnyMP4 TransMate 能夠管理 Andoid、iPhone 上的照片，甚至可以將照片從 A 手機傳輸到 B 手機，另外也可以直接從相簿中刪除照片、建立新相簿，以及查看照片資訊等，當然也有大家最常用的功能：將照片導出電腦。

歌曲管理

手機資料搬家

在音樂方面也可以透過電腦將音樂導入 iPhone 和 Android 手機，當然也支援導出及刪除音樂。主打資料搬家的 AnyMP4 TransMate 同樣也支援將 A 手機的音樂同步至 B 手機。

在 Music 管理頁面的右上方，還可透過點擊「鈴聲」圖示，來替手機設定鈴聲，不論 iPhone、Android 通通適用。

影片管理

手機資料轉移

當您有要管理的影片或電影時，能夠透過電腦匯入影片、導出電影、刪除、新增影片資訊等功能，兩個裝置間的影片同步也是沒問題的。

手機資料轉移

TransMate

除了影音媒體外，聯絡人、簡訊等資料，也通通能夠在 AnyMP4 TransMate 上面管理，匯出、匯入、刪除、同步等。算是滿全面的一款手機資料搬家工具，有需要的朋友可以去取得序號，下方載點提供給大家下載囉。

免安裝版：
AnyMP4 TransMate 1.0.22.7z（GOOGLE下載）
AnyMP4 TransMate 1.0.22.7z（1DRV下載）
AnyMP4 TransMate 1.0.22.7z（MEDIAFIRE下載）
AnyMP4 TransMate 1.0.22.7z（RAPIDGATOR下載）
AnyMP4 TransMate 1.0.22.7z（MEGA下載）
檔案大小：79.04 MB

安裝版：
AnyMP4 TransMate 1.0.22.exe（GOOGLE下載）
AnyMP4 TransMate 1.0.22.exe（1DRV下載）
AnyMP4 TransMate 1.0.22.exe（MEDIAFIRE下載）
AnyMP4 TransMate 1.0.22.exe（RAPIDGATOR下載）
AnyMP4 TransMate 1.0.22.exe（MEGA下載）
檔案大小：88.96 MB

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