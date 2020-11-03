iPhone 12 要傳照片到電腦、備份有沒有更好用的軟體？最近剛好有一款限時免費 iPhone 檔案管理工具 SyncBird Pro，原價近千元台幣，因為萬聖節關係可取得限時免費序號，11/4 開通就可終身免費使用，能夠持續獲得軟體更新，不論你是要 iPhone 照片傳到電腦、清理 iPhone 空間、iPhone 備份等通通沒有問題，支援最新 iOS 14，不論 Mac、Windows 通通能用，各位請把握這次難得終身限時免費機會，先下載起來並開通序號就賺到囉。

進入限時免費活動頁面，就可以看到序號，這次的序號不論 Windows 還是 Mac 都通用，一樣都是：IOZ6-OGPJ-J7CC-WEGR-B8YW，軟體請到文末下載。

下載完 SyncBird Pro 後即可進行安裝。

安裝完畢後開啟，點擊上方黃色「Activate」。

選擇 Enter License Code 輸入啟用序號。

接著將剛剛的序號貼上，並按下 Activate Pro 就完成啟用囉。

之前本站有分享過 SyncBird Free，其實大致上功能都一樣，唯一的差異就在於 SyncBird Pro 沒有傳輸數量上的限制，比如說要傳照片到電腦，免費版會有數量限制，專業版則是功能全開。

如果要看詳細的功能可以看 SyncBird Free 的文章介紹，這邊小編幫大家快速列出 SyncBird Pro 功能清單：

音樂同步：免 iTunes、無任何限制

照片管理：直覺、快速操作

清理 iPhone 空間：快速釋放 iPhone 珍貴的容量

備份 iPhone

恢復備份：聯絡人、聊天記錄等輕鬆備份

下載：

SyncBird Pro 3.3.1 （Windows 下載）：https://www.minicreo.com/download/syncbird-setup.exe

SyncBird Pro 3.3.1 （Mac 下載）：https://www.minicreo.com/download/syncbird-mac.dmg