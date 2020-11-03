iPhone 12 要傳照片到電腦、備份有沒有更好用的軟體？最近剛好有一款限時免費 iPhone 檔案管理工具 SyncBird Pro，原價近千元台幣，因為萬聖節關係可取得限時免費序號，11/4 開通就可終身免費使用，能夠持續獲得軟體更新，不論你是要 iPhone 照片傳到電腦、清理 iPhone 空間、iPhone 備份等通通沒有問題，支援最新 iOS 14，不論 Mac、Windows 通通能用，各位請把握這次難得終身限時免費機會，先下載起來並開通序號就賺到囉。
進入限時免費活動頁面，就可以看到序號，這次的序號不論 Windows 還是 Mac 都通用，一樣都是：IOZ6-OGPJ-J7CC-WEGR-B8YW，軟體請到文末下載。
下載完 SyncBird Pro 後即可進行安裝。
安裝完畢後開啟，點擊上方黃色「Activate」。
選擇 Enter License Code 輸入啟用序號。
接著將剛剛的序號貼上，並按下 Activate Pro 就完成啟用囉。
之前本站有分享過 SyncBird Free，其實大致上功能都一樣，唯一的差異就在於 SyncBird Pro 沒有傳輸數量上的限制，比如說要傳照片到電腦，免費版會有數量限制，專業版則是功能全開。
如果要看詳細的功能可以看 SyncBird Free 的文章介紹，這邊小編幫大家快速列出 SyncBird Pro 功能清單：
- 音樂同步：免 iTunes、無任何限制
- 照片管理：直覺、快速操作
- 清理 iPhone 空間：快速釋放 iPhone 珍貴的容量
- 備份 iPhone
- 恢復備份：聯絡人、聊天記錄等輕鬆備份
限免活動頁：https://www.minicreo.com/event/2020-halloween-giveaway.html
下載：
SyncBird Pro 3.3.1 （Windows 下載）：https://www.minicreo.com/download/syncbird-setup.exe
SyncBird Pro 3.3.1 （Mac 下載）：https://www.minicreo.com/download/syncbird-mac.dmg