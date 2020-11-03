SyncBird Pro

iPhone 12 要傳照片到電腦、備份有沒有更好用的軟體？最近剛好有一款限時免費 iPhone 檔案管理工具 SyncBird Pro，原價近千元台幣，因為萬聖節關係可取得限時免費序號，11/4 開通就可終身免費使用，能夠持續獲得軟體更新，不論你是要 iPhone 照片傳到電腦、清理 iPhone 空間、iPhone 備份等通通沒有問題，支援最新 iOS 14，不論 Mac、Windows 通通能用，各位請把握這次難得終身限時免費機會，先下載起來並開通序號就賺到囉。

SyncBird Pro 破解版

進入限時免費活動頁面，就可以看到序號，這次的序號不論 Windows 還是 Mac 都通用，一樣都是：IOZ6-OGPJ-J7CC-WEGR-B8YW，軟體請到文末下載。

SyncBird Pro

下載完 SyncBird Pro 後即可進行安裝。

SyncBird Pro 序號

安裝完畢後開啟，點擊上方黃色「Activate」。

iphone照片傳到mac

選擇 Enter License Code 輸入啟用序號。

iphone影片傳回電腦

接著將剛剛的序號貼上，並按下 Activate Pro 就完成啟用囉。

SyncBird Pro

之前本站有分享過 SyncBird Free，其實大致上功能都一樣，唯一的差異就在於 SyncBird Pro 沒有傳輸數量上的限制，比如說要傳照片到電腦，免費版會有數量限制，專業版則是功能全開。

SyncBird Pro

如果要看詳細的功能可以看 SyncBird  Free 的文章介紹，這邊小編幫大家快速列出 SyncBird Pro 功能清單：

  • 音樂同步：免 iTunes、無任何限制
  • 照片管理：直覺、快速操作
  • 清理 iPhone 空間：快速釋放 iPhone 珍貴的容量
  • 備份 iPhone
  • 恢復備份：聯絡人、聊天記錄等輕鬆備份

限免活動頁：https://www.minicreo.com/event/2020-halloween-giveaway.html

下載：
SyncBird Pro 3.3.1 （Windows 下載）：https://www.minicreo.com/download/syncbird-setup.exe
SyncBird Pro 3.3.1 （Mac 下載）：https://www.minicreo.com/download/syncbird-mac.dmg

限時免費 SyncBird Pro 檔案管理工具，價值近千元終身授權序號 iPhone 12 也能用 相關文章

訪客留言

限時免費 SyncBird Pro 檔案管理工具，價值近千元終身授權序號 iPhone 12 也能用 參考資料

[限免] iPhone檔案管理工具– iCareFone：iPhone和電腦互傳照片
2020年5月7日 — 這些問題都可以透過iCareFone 這套軟體來解決，加上最近限時免費中 ... Mac &middot; Windows ... 使用iPhone 的朋友一定要知道iCareFone 檔案管理軟體，這套軟體最近限時免費中，iPhone照片如何備份到電腦中 ... iCareFone 免費序號申請網站：按這裡，輸入名字、Mail，按下Get License，軟體下載網址和免費序號&nbsp;...
不用同步！將音樂、照片、影片放入 iPhone 用 SyncBird 就能輕鬆辦到！ - 蘋果仁 - 你的科技媒體
SyncBird Pro 限免活動 現在 MiniCreo 公司正在進行 SyncBird Pro 的限時免費活動，只要在活動網頁對 MiniCreo 公司的粉絲專頁按讚，或追蹤 MiniCreo 公司的 Twitter，就可以免費獲得要價 $30 美元的 SyncBird Pro 授權，活動只到 3/20，有需要的朋友快把握機會。 ...
不用iTunes！將音樂、照片、影片放入iPhone 用SyncBird 就能 ...
2018年3月22日 — 除此之外，SyncBird 還可以輕鬆清理iPhone垃圾，找到iTunes冗 ... 現在MiniCreo 公司正在進行SyncBird Pro 的限時免費活動，只要在活動網頁&nbsp;...
【限時免費】IOTransfer 3 Pro 功能全面進化，成為不能錯過的 iOS 管理工具 | 綠色工廠
【限時免費】IOTransfer 3 Pro 功能全面進化，成為不能錯過的 iOS 管理工具，iOS手機管理工具,IOTransfer 3,IOTransfer序號,IOTransfer License,有替代iTunes的好軟體嗎IOTransfer 3 Pro 基本上是一款完全取代 iTunes 的 iPhone 檔案管理工具！之前其實有分享過 ...
iTools 2.1.0.6 同步不麻煩，比iTunes好用1000倍！簡訊、通話紀錄通通可竄改！（iTools 1.8.5.1、Mac 2.9.2） :: 哇哇3C ...
【限時免費】IOTransfer 3 Pro 功能全面進化，成為不能錯過的 iOS 管理工具 SyncBird 傳音樂到 iPhone、備份 iPhone 相片，終於可以把 iTunes 解除安裝了！ 你也 LINE 了嗎？智慧型手機正夯的即時通訊App唷！ AnyTrans 8.2.0 iOS iPhone 管理工具，支援 ... ...
我的照片串流- Apple 支援 - Apple Support
2020年3月5日 — 透過「我的照片串流」，您可以存取最近使用iPhone、iPad 或iPod touch 拍攝的照片，或是從Mac 或PC 上傳的照片。 ... 如果您最近才建立Apple ID，可能無法使用「我的照片串流」。如果無法使用「我的照片 ... 開啟「照片」後，Windows 版iCloud 會在[檔案總管] 中建立名為「iCloud 照片」的資料夾。「我的&nbsp;...
iTools v4.4.5.7 輕鬆備份 iPhoneiPadAndroid 照片、影片、MP3、電子書、通訊錄、手機簡訊…等內容（支援 Windows 與 Mac ...
iTools 是最近一兩年來相當受到網友歡迎的 iOS 設備管理軟體，主要功能除了幫我們備份手機中的照片、影片、MP3、電子書、通訊錄、手機簡訊、應用程式..等內容之外，還可讓我們隨時在電腦中瀏覽、下載手機裡的各式檔案與通訊錄、手機簡訊。
限時免費取得序號 iMyFone D Port 備份還原 iOS 工具 #為大家奉上 ios 專用資料備份和恢復神器 iMyFone D-Port Pro 聖誕 ...
#參考資訊：為大家奉上 ios 專用資料備份和恢復神器 iMyFone D-Port Pro 聖誕優惠 9.95 美元（ 約台幣 300 元 ），iMyFone D-Port Pro 是 iTunes 的優秀替代品，提供一鍵或 ...
SyncBird 取代 iTunes 的 iOS 檔案管理工具 | 綠色工廠
SyncBird 傳音樂到 iPhone、備份 iPhone 相片，終於可以把 iTunes 解除安裝了！，iOS檔案總管,iOS 管理工具,SyncBird,電腦傳音樂到iPhone,iPhone傳照片到電腦使用 iPhone 的朋友應該都有同感，iTunes 根本就是大毒瘤啊，最常會遇到的就是把電腦裡的音樂傳到 ... ...
DearMob iPhone Manager 管理工具，限時免費序號大放送 - 挨踢路人甲
DearMob iPhone Manager 管理工具，限時免費序號大放送 由 itwalker · 2020/08/21 手機上的資料越來越複雜，但資料是無價的，一套完整的手機管理與備份工具是不可或缺的，不過搭配的iTunes總覺得綁手綁腳，一直以來與筆者真的是格格不入，終歸一句話「就是難用」。 ...