Mfiles 手機傳檔案到電腦就是這麼簡單，全平台通用！

2019-03-26 01:55:47 9M87

Mfiles

手機系統有兩種、電腦常見系統也有兩種，導致手機和電腦傳輸檔案一直一來是個問題，今天跟大家分享這款 Mfiles 可以快速在手機、電腦之間傳輸檔案，不管是 Windows 及 Mac 都可以和手機 iOS、Android 互相傳輸檔案，一但連接之後，技可以一鍵傳輸，不必再因為檔案傳輸問題一個頭兩個大啦，趕快來看看更細節的功能、使用方式吧！

Mfiles

△ 先說這款 Mfiles 在 Windows、Mac、Android 都是免費下載，唯獨 iOS 需要付費，因此我這邊手機端就用 Android 來做示範，下載完 APK 檔並安裝之後就可以開啟啦！右圖是開啟後的圖示，搞定手機端之後，我們來看看電腦端。

Android 傳檔案到Mac

△ 在 Mac 上也安裝好 Mfiles 之後，就可以準備讓手機跟電腦配對啦，這邊必須說明一下，只有第一次使用需要配對，之後都會自動配對。配對前請確定手機與電腦在同樣的網路環境下。接著在電腦端點擊「Pair」來進行配對。

iPhone 傳檔案到 Win

△ 手機按下「掃碼配對」並對準電腦畫面中的 QRCode 就配對完成啦！

Mfiles

△ 配對完成後，就可以開始傳送檔案，若要從手機傳送檔案到電腦中，只要點擊「文件目錄」，並找到要傳送的檔案，按下右鍵，選擇傳送就可以啦！這邊我就拿我們最常傳的照片當作示範吧～

手機電腦傳檔案工具

△ 按下傳送後，就可以在預設儲存位置「下載」資料夾中，找到剛剛手機傳過來的照片啦！

Mfiles

△ 除了檔案傳輸之外，也可以重送剪貼簿上的文字，並按下「傳送黏貼版」，電腦就會馬上顯示剪貼簿已儲存的提示，這時就可以貼上剛剛手機複製的文字囉！

Mfiles

Mfiles

△ 除了檔案傳輸之外，Mfiles 也是一款文件管理器，內鍵閱讀器、播放器，不管是看電子書、影片播放都可以直接瀏覽，當然手機內部檔案的移動、複製、刪除都是可以的，甚至支援 Zip 文件壓縮及解壓縮、RAR 文件解壓縮，Mfiles 真的是一款結合檔案管理與文件傳輸的強大工具，有需要的人趕快收下吧！

http://mfiles.maokebing.com/

免安裝版（Win8 & Win10）：
MFiles Helper 1.1.3.7z（MEDIAFIRE下載）
MFiles Helper 1.1.3.7z（ZIPPYSHARE下載）
MFiles Helper 1.1.3.7z（GOOGLE下載）
MFiles Helper 1.1.3.7z（1DRV下載）
MFiles Helper 1.1.3.7z（本站下載）
檔案大小：154 KB

免安裝版（Win7）：
MFiles Helper Win7 1.1.3.7z（MEDIAFIRE下載）
MFiles Helper Win7 1.1.3.7z（ZIPPYSHARE下載）
MFiles Helper Win7 1.1.3.7z（GOOGLE下載）
MFiles Helper Win7 1.1.3.7z（1DRV下載）
MFiles Helper Win7 1.1.3.7z（本站下載）
檔案大小：154 KB

MAC：
mfiles-helper-1.1.8-osx-20190114.dmg（MEDIAFIRE下載）
mfiles-helper-1.1.8-osx-20190114.dmg（ZIPPYSHARE下載）
mfiles-helper-1.1.8-osx-20190114.dmg（GOOGLE下載）
mfiles-helper-1.1.8-osx-20190114.dmg（1DRV下載）
mfiles-helper-1.1.8-osx-20190114.dmg（本站下載）
檔案大小：722 KB

iOS：MFiles - Simple & Easy to Use（APPLE下載）

Android：
iTransfer-1.0.0-20180207.apk（MEDIAFIRE下載）
iTransfer-1.0.0-20180207.apk（ZIPPYSHARE下載）
iTransfer-1.0.0-20180207.apk（GOOGLE下載）
iTransfer-1.0.0-20180207.apk（1DRV下載）
iTransfer-1.0.0-20180207.apk（本站下載）
檔案大小：2.03 MB

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