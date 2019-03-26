手機系統有兩種、電腦常見系統也有兩種，導致手機和電腦傳輸檔案一直一來是個問題，今天跟大家分享這款 Mfiles 可以快速在手機、電腦之間傳輸檔案，不管是 Windows 及 Mac 都可以和手機 iOS、Android 互相傳輸檔案，一但連接之後，技可以一鍵傳輸，不必再因為檔案傳輸問題一個頭兩個大啦，趕快來看看更細節的功能、使用方式吧！

△ 先說這款 Mfiles 在 Windows、Mac、Android 都是免費下載，唯獨 iOS 需要付費，因此我這邊手機端就用 Android 來做示範，下載完 APK 檔並安裝之後就可以開啟啦！右圖是開啟後的圖示，搞定手機端之後，我們來看看電腦端。

△ 在 Mac 上也安裝好 Mfiles 之後，就可以準備讓手機跟電腦配對啦，這邊必須說明一下，只有第一次使用需要配對，之後都會自動配對。配對前請確定手機與電腦在同樣的網路環境下。接著在電腦端點擊「Pair」來進行配對。

△ 手機按下「掃碼配對」並對準電腦畫面中的 QRCode 就配對完成啦！

△ 配對完成後，就可以開始傳送檔案，若要從手機傳送檔案到電腦中，只要點擊「文件目錄」，並找到要傳送的檔案，按下右鍵，選擇傳送就可以啦！這邊我就拿我們最常傳的照片當作示範吧～

△ 按下傳送後，就可以在預設儲存位置「下載」資料夾中，找到剛剛手機傳過來的照片啦！

△ 除了檔案傳輸之外，也可以重送剪貼簿上的文字，並按下「傳送黏貼版」，電腦就會馬上顯示剪貼簿已儲存的提示，這時就可以貼上剛剛手機複製的文字囉！

△ 除了檔案傳輸之外，Mfiles 也是一款文件管理器，內鍵閱讀器、播放器，不管是看電子書、影片播放都可以直接瀏覽，當然手機內部檔案的移動、複製、刪除都是可以的，甚至支援 Zip 文件壓縮及解壓縮、RAR 文件解壓縮，Mfiles 真的是一款結合檔案管理與文件傳輸的強大工具，有需要的人趕快收下吧！

http://mfiles.maokebing.com/

免安裝版（Win8 & Win10）：

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免安裝版（Win7）：

MFiles Helper Win7 1.1.3.7z（MEDIAFIRE下載）

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MFiles Helper Win7 1.1.3.7z（1DRV下載）

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MAC：

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iOS：MFiles - Simple & Easy to Use（APPLE下載）

Android：

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