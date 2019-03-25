OnTheHub 學生教職員 0 元下載 Office 及 Windows，取得合法授權序號

2019-03-25 04:03:57 9M87

Office 序號免費取得

現在新買的電腦，幾乎都不會附上 Office 給你，比較好一點的會附上使用期限為期一年的，今天 9M87 發現一個免費取得 Office、Windows 正版系統的方法，完全合法而且是你的權益，「OnTheHub」這個平台裡面提供各式軟體下載，許多國內大學、高中與軟體廠商合作，提供學生、教職員免費下載或是較優惠的價格使用，唯一的限制就是你必須有為學生、教職員身分！一步一步帶你看看如何使用吧～如果你不是教職員或學生，也可以參考 Office 及 Windows 系統便宜買法

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△ 首先進入 OnTheHub 首頁，選擇你的身分，左邊為大專院校，右邊為高中以下。

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△ 國家名稱輸入 Taiwan，接著在輸入你的學校名稱。

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△ 接著就可以在下方看到各式合作軟體啦！每個學生都一定會用到的 Office Pro Plus 2019 竟然是免費，除了 PC 版之外，Mac 版也有啦！另外還有 Windows 10 系統也都免費使用，每間學校所購買、合作的軟體不一樣~如果你入你的學校之後發現沒有軟體，那就很抱歉啦~~代表你的學校與 OnTheHub 沒有合作。

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△ 找到自己需要的軟體之後，按下下方的「加到購物車」。

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△ 在來就要進入驗證流程了，驗證確實為學生，驗證方法是到你的 .edu 信箱中，點擊確認信，但在這之前，必須先註冊 OnTheHub 帳號。如果已經有帳號的使用者，別客氣就直接登入吧！

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△ 輸入基本資訊之後，按下最下方的註冊。

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△ 接著到你學校的 .edu 信箱中，收取認證信，並點擊信裡面的連結，就完成身分驗證啦！

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△ 驗證完成後，按下結帳，並輸入使用者名稱、簽章接受條款。

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△ 就順利取得免費軟體金鑰啦！除了金鑰之外，連軟體載點都幫我們準備好了，免費 Office 順利取得！學生以後開學購買新電腦，如果沒有跟業務凹到 Office，趕快登入 OnTheHub 看看你的學校是否有提供免費軟體讓你們下載吧！

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