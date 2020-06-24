dealprima 狂歡夏日祭

最近天氣真的越來越熱，軟體折扣也越來越殺，最受歡迎的作業系統與文書系列軟體又有新的夏日折扣，辦公軟體只要五折起，小編最近剛好要幫朋友組一台新的電腦，順手實測購買了 Windows 10 專業版加上 Office 2019 專業增強版不過也只要 1160 元，朋友真的眼淚都要噴出來，想說怎麼可以那麼便宜？省下來的費用請小邊吃一頓大餐都可以，小編當然也不客氣要好好的凹一頓，當然也順手紀錄了這次購買的方法，提供給大家參考參考囉！不過～在購買之前大家通常會有那些煩惱呢？

序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

我以前跟大家說序號能啟用就是正版，不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同意是侵權的，所以我們也會相信微軟去解決這方面的事情。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點，若你對於授權想要了解更多，請參考：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

購買實測步驟參考

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△ 組裝電腦必須要安裝基本的 Windows 10 作業系統，還有課業工作都不能缺少的 Office 文書軟體，這次幫朋友購入 Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus（走這裡），原本的價格是 2319 元，其實若是在台灣管道購買可不只這個價錢，剛剛在 PCHome 查看光是 Windows 10 專業版就要 4990 元的價格，我只能說大家自己決定在哪裡買，我只能說最後都能夠在台灣啟動。

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△ 進入購物車之後，可以在右方輸入這次活動的折扣碼 summer50，之後點選使用優惠券。

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△ 可以看到價格打了對折，Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus 真的只要 1159 元就能入手啟用嗎？繼續看下去。

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△ 結帳時可以以訪客的身分結帳，或是新註冊帳號，我個人建議還是註冊帳號比較好，不過若是不喜歡留下信箱之類的，訪客結帳也無妨唷！若是已經有帳號的也可以直接登入結帳。

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△ 註冊帳號資訊不用太認真填寫，基本上信箱不要錯就好，填寫完成之後繼續。

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△ 結帳方式有 PayPal 還有信用卡，我想大家用信用卡居多吧～我是使用 PayPal 來結帳。

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△ 最後還要提交訂單才會正式的付款唷！付款後就完成購買了！

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△ 不久之後就會收到 Windows 10 Pro 的序號。

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△ 接著也會收到 Office 2019 Pro Plus 的序號唷！

還有哪些優惠資訊呢？

Office2019 可享 5 折優惠，使用折扣碼：summer50


以下辦公軟體全部 7 折，使用折扣碼：summer30

作業系統：

Office 2016：
Office 365：
家庭和學生版：
MAC 家庭和商務版：


是否推薦購買呢？

替大家實測這次活動的購買流程，也確實收到序號，請注意這是單一電腦全新安裝使用，而且確實可以在台灣地區安裝使用，不過微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，所以在這裡可能有所牴觸，實際上的確是可以購買到 Windows 10 Pro 的序號，那大家是否要購買便宜序號就請大家自行斟酌，本站不推薦也不否定，基於實測立場來分析，接下來將與大家介紹如何安裝與啟用。

Windows 如何安裝？

hotcdkeys 復活節優惠 Windows 10 Pro 便宜買

△ 進入頁面（https://www.microsoft.com/zh-tw/software-download/windows10）後立即下載工具。或是透過本站的 Windows 10/8/7、Office 2007/2010/2013/2016 安裝光碟直接下載，Windows ISO Downloader 輕鬆搞定！

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△ 工具打開後我們必須選擇建立另外一部電腦的安裝媒體，因為我們購買的序號是單機全新安裝使用。

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△ 選擇自己要的 Windows 10 語言、版本與架構後繼續。

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△ 可以直接製作成 USB 開機隨身碟，也能下載 ISO 檔案。

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△ 我自己是下載 ISO 檔案，就等著慢慢下載，下載後燒成光碟就可以來安裝新電腦囉！安裝步驟可以參考：Windows 10 安裝步驟教學，第一次安裝就上手！，安裝教學比較久了，但是差異不會太大。

如何用 USB 來安裝 Windows？

現在很多人電腦已經沒有安裝光碟機了，那麼如何使用 USB 來安裝系統呢？幾款工具給大家參考：


如何安裝 Office？

請前往 https://setup.office.com/ 來認證序號與下載 Office 的安裝檔案，首先登入微軟帳號，接著輸入剛所取得的序號，接著選擇下一步。（此段以 Office 2019 來示範）

Office 2019 專業增強板價格 990 元

△ 通常這裡會檢查序號，序號是沒有問題的就會來到第三個步驟，接著繼續下一步。

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△ 在你的服務與訂閱中（https://account.microsoft.com/services/）可以看到與帳號所結合的 Office 專業增強版 2019，這個活動所購得的序號確實通過驗證與帳號結合，之後點選安裝來下載。

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△ 下載之前可以透過其他選項來選擇語言版本、32bit 或是 64bit，選擇完成後再點選安裝就會取得安裝檔案。

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△ 安裝軟體過程就不多說了，安裝完成後隨意啟動一個文書工具，會看到接受並啟動的按鈕，點下去就可以直接開始使用 Office 文書工具。

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△ 查看帳號與軟體資訊，Office 專業增強版 2019 是啟動完成的囉！

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