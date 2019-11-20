VPN 對很多人來說很熟悉，但是有些人也很陌生，因為大多人正常狀態下不會用到 VPN，不過若是要存取國外才有的資源，那麼 VPN 就一定要學會，這次來跟大家推薦跨平台的 Ivacy VPN 服務。像是 LINE 跨區取得貼圖、收看國外才有的影集、開啟國外優先起跑的網路服務等等，若你都老老實實使用正常上網，很多都無法存取的！而台灣在大陸經商的人也很多，要存取到台灣的新聞、Facebook 也得透過翻牆的方式，其實翻牆就是 VPN 的操作，讓你可以沒有限制的存取網路。現在 Ivacy VPN 有黑色星期五優惠，購買三年起跳比較划算～真的是吃一頓大餐的費用而已。

Ivacy VPN 有黑色星期五優惠：https://www.ivacy.com/

△ 活動頁面可以看到當前的優惠，有一個月、三年與一年的優惠方案，當然是購買越久越便宜，以三年方案來看，一個月只要台幣 45 元，三年只要 54 美金，以前都覺得 VPN 怎麼貴貴的，現在可能競爭大了，費用也便宜了不少唷！但是還有更優惠的唷～

△ 在活動頁面待一下下之後，竟然跳出了五年的優惠方案，換算下來每個月更是便宜，五年的費用是 80 美金，若是有規劃長期使用的話，應該是很划算的！

△ 付款方式有很多很多種，除了常見的信用卡結帳之外，若你的 PayPal、bitpay 或是支付寶裡面有錢的話，也是可以直接付費的，付費管道算是很全面。

△ 付費同時順便註冊使用帳號，結帳後就可以開始使用 VPN 的服務了！

△ Ivacy VPN 有個非常棒的優勢，就是他具備跨平台的特色，除了常見作業系統 Windows、Mac 與 Linux 之外，手機平台當然也能支援 Android 與 iOS，此外還有支援 Kodi、Amazon Firestick 與 Android TV 等設備，瀏覽器支援 Chrome 與 Firefox，遊戲機支援 Xbox、PS3 與 PS4，家裡的路由器也能夠支援，支援非常的全面。

△ 操作使用上以 Windows 來示範，不過連線之前確定要已經有付費購買，有登入帳號才能夠順利連線唷！預設連線的國家是自動的，若你沒有特別要連線去某個國家，可以用 Automatic 的設定。

△ 付費用戶自己選擇想要的國家都可以，能連線的國家很多很多，大家常需求 VPN 的國家都有，我這裡就不一一介紹了！選擇完成之後點選軟體畫面中的電源開關。

△ 以上就是連線完成的樣子囉！

△ 電腦軟體上其實也很多種不同的連線用途，譬如說下載連線、播放連線等，其實最後都是一樣連線 VPN 啦！

活動購買走這裡：https://www.ivacy.com/