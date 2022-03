玩遊戲需要翻牆到國外?免費的 VPN 無法滿足速度需求?最近小編發現 Hotspot Shield VPN 推出挺烏克蘭限時免費活動,只要翻牆到烏克蘭註冊,就可以獲得 Premium 免費 VPN,不論你是要翻牆看國外的串流影片還是玩遊戲,取得 Premium 之後流量不限、速度不限,就能夠輕鬆滿足我們需求,支援全球超過 125 國國家,非常推薦有 VPN 需求的朋友趁限免趕快收下吧。取得 Premium 資格之前,你可能會先需要一款免費的 VPN,我推薦你用雲梯 VPN,至於為什麼會需要先 VPN?請繼續看下去...

這次的限免沒有序號,那要如何取得呢?首先我們必須先翻牆到「烏克蘭」,然後進入 Hotspot Shield VPN 註冊會員頁面。如果你有成功翻牆,可以看到註冊頁面上面會有一排文字寫著 We stand with Ukraine! Premium VPN is free in Ukraine.

註冊完成後如果翻牆沒有成功到烏克蘭,計畫這邊會顯示 Basic。

如果有成功顯示為 Premium 就代表成功啦!下一步就可以下載 Hotspot Shield VPN 來使用,不論 Windows、Mac、Android 還是 iOS 通通都能夠免費使用。

PS 只有註冊的當下需要 VPN 到烏克蘭,註冊成功之後,就可以將 VPN 關閉啦。

文章後方小編準備好載點啦,安裝直後打開,點擊 Sign in 登入即可。這邊順道補充一下 Hotspot Shield VPN 是可以免費使用的,不過 Basic 方案每日限制流量 500MB。本次取得的 Premium 方案是無限流量。

主頁面上就可以看到許多能夠翻牆的國家啦,全球共有 127 位置可以使用,除了國家之外,還有針對不同用途專門設立的,像是遊戲、串流影片等...

速度也相當不錯,小編家網路本來就只有 32Mbps,翻牆到美國還有 29.5Mbps,真的是非常優異!載點小編放在下方,趕快去註冊起來吧,目前不知道這個優惠什麼時候結束,大家先註冊先贏囉。

https://www.hotspotshield.com/

電腦版下載:

Hotspot Shield VPN ( Windows 下載 )

Hotspot Shield VPN ( macOS 下載 )

手機版下載:

Hotspot Shield VPN ( Android下載 )

Hotspot Shield VPN ( iOS 下載 )