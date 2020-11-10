會用 VPN 等於開啟了網路世界的另外一片天，譬如可以開啟百度網盤、收看大陸影音資源、收看 NetFlix 歐美影音、取得 LINE 海外免費貼圖等等，或是當你旅居海外的時候，可以更方便的獲取台灣的資訊等等，好用的地方真的很多！萬事起頭難，若你還不知道如何開始使用 VPN 的話，推薦大家可以跟上這次 PureVPN 1111 的活動方案，訂閱一整年的話有 78% 的超級折扣，只要 28.88 美金就可以入手，換算台幣一年不到 900 元的費用，我個人覺得非常的超值，超值在哪裡呢？繼續看下去就知道了！

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若是相比每個月的訂閱方案，一年要花費超過 130 美金，六個月的方案訂閱兩次也快要 100 美金，不過雙 11 活動的方案，一年計算下來只要 28.88 美金，想也知道買哪一個好啊！

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PureVPN 有哪些優勢？

VPN 主要的目的就是能夠安全連線到不同國家，PureVPN 總共有擁有超過 2000 多台的伺服器，以及超過 30 萬個的獨立 IP，可以確保連線品質，目前在北美洲有 667 台伺服器、南美洲 84 台伺服器、中美洲 12 台伺服器、大洋洲 93 台伺服器、歐洲 807 台伺服器、非洲 150 台伺服器、亞洲有 321 台伺服器，因此幾乎全世界各地都可以連線，除了平常連到國外，就算你出國也可以順暢的連回台灣，

除了要能連線的國家要很多之外，設備的支援度也是非常重要的，譬如說我們常用的電腦系統有 Windows、Mac 與 Linux，手機有 iOS 與 Android，還有支援常見常見瀏覽器 Chrome 與 Firefox，此外還支援有像是路由器、智慧型電視、電視盒與遊戲機等等，所以能支援的設備非常多唷～

付費後有 31 天退款保證！這對大家來說不怕踩到雷，萬一真的速度不滿意，給他用力退單就是了！PureVPN 是全球唯一擁有 300 萬以上用戶的 VPN 服務。能給你快樂連線體驗、享受隱私和安全保護所需等等功能。如果您對 PureVPN 有任何不滿意之處，可以進行退款，讓您放心購買，免去後顧之憂，對用戶來說是最大的保障唷！

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