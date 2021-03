你需要高速、不限流量的 VPN 嗎?有些人會翻牆到其它國家下載大型檔案、觀看串流媒體像是 Netflix 等,但若用速度太慢的 VPN 可能會開始懷疑人生,最近小編發現 KeepSolid VPN Unlimited 翻牆工具限時免費了,原價 29.95 元美金,這次提供 6 個月的高級序號,讓大家享有高速且無線流量的翻牆體驗,6 個月過後怎麼辦呢?大家別擔心~通常這類的 VPN 都會再次推出限時免費,到時就在請大家多多關注本站囉~手機端的話,我自己滿常使用的老王 VPN 也順便推薦給大家!

進入限時免費活動頁面後點擊 Download... 取得免費序號、下載檔案。

取得條件有分享這個限免消息或輸入個人 Email 來交換,大家可以自己思考喜歡哪種方式,不然你也可以到文末載點下載檔案。

小編選擇輸入 Email 來交換,輸入完畢後按下 GIVE IT TO ME NOW 就可以囉。

KeepSolid VPN Unlimited 支援 Windows、macOS、Android 及 iOS 各平台,不論手機、電腦都可以用,這次序號都一樣是 VPNMACXDNS 大家自己開燈領取啦。

接著不論你是要在手機、電腦上啟用序號都 OK,不過會需要先註冊帳號並登入才能使用。

登入後點擊帳戶,找到裡面的「兌換代碼」。

貼上本次的活動序號就可以啟用囉,因為是限時免費的關係,請大家在期限內啟用序號,如果你發現序號已經無法啟用,代表限時免費已經過期啦,下次請早~

目前 KeepSolid VPN Unlimited 在全球超過 80 個國家都有節點,可以在不泄露任何個人隱私及 IP 位置的情況下翻牆。另外它們也有 Torrent 和串流媒體專用伺服器。

喜歡翻牆到國外看 Netflix 的朋友,它們提供的專用伺服器可以讓你用流暢的速度看到飽~小編替大家整理關於 KeepSolid VPN Unlimited 幾個特色:



無限流量及高速翻牆

不受限制的上網,即使在阿拉伯等網路審查非常嚴格的地方

同時保護多達 5 台設備

Ping 測試 - 運行 ping 測試並檢查結果,自動選擇最適合的伺服器

最喜歡的地點 - 用星星標記最常用的伺服器,下次使用可快速啟動

Kill Switch - 開啟 Kill Switch 功能,不用擔心 VPN 連接出現意外中斷

下載:

KeepSolid VPN Unlimited ( Windows 下載 )

KeepSolid VPN Unlimited ( macOS 下載 )

KeepSolid VPN Unlimited ( Android 下載 )

KeepSolid VPN Unlimited ( iOS 下載 )