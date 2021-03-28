KeepSolid VPN Unlimited

你需要高速、不限流量的 VPN 嗎？有些人會翻牆到其它國家下載大型檔案、觀看串流媒體像是 Netflix 等，但若用速度太慢的 VPN 可能會開始懷疑人生，最近小編發現 KeepSolid VPN Unlimited 翻牆工具限時免費了，原價 29.95 元美金，這次提供 6 個月的高級序號，讓大家享有高速且無線流量的翻牆體驗，6 個月過後怎麼辦呢？大家別擔心～通常這類的 VPN 都會再次推出限時免費，到時就在請大家多多關注本站囉～手機端的話，我自己滿常使用的老王 VPN 也順便推薦給大家！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-keepsolid-vpn-unlimited-100-discount

KeepSolid VPN Unlimited

進入限時免費活動頁面後點擊 Download... 取得免費序號、下載檔案。

免費翻牆工具

取得條件有分享這個限免消息或輸入個人 Email 來交換，大家可以自己思考喜歡哪種方式，不然你也可以到文末載點下載檔案。

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小編選擇輸入 Email 來交換，輸入完畢後按下 GIVE IT TO ME NOW 就可以囉。

Netflix VPN 推薦

KeepSolid VPN Unlimited 支援 Windows、macOS、Android 及 iOS 各平台，不論手機、電腦都可以用，這次序號都一樣是 VPNMACXDNS 大家自己開燈領取啦。

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接著不論你是要在手機、電腦上啟用序號都 OK，不過會需要先註冊帳號並登入才能使用。

VPN Unlimited

登入後點擊帳戶，找到裡面的「兌換代碼」。

Android 翻牆 APP 推薦

貼上本次的活動序號就可以啟用囉，因為是限時免費的關係，請大家在期限內啟用序號，如果你發現序號已經無法啟用，代表限時免費已經過期啦，下次請早～

iPhone 翻牆 APP 推薦

目前 KeepSolid VPN Unlimited 在全球超過 80 個國家都有節點，可以在不泄露任何個人隱私及 IP 位置的情況下翻牆。另外它們也有 Torrent 和串流媒體專用伺服器。

KeepSolid VPN Unlimited

喜歡翻牆到國外看 Netflix 的朋友，它們提供的專用伺服器可以讓你用流暢的速度看到飽～小編替大家整理關於 KeepSolid VPN Unlimited 幾個特色：

  • 無限流量及高速翻牆
  • 不受限制的上網，即使在阿拉伯等網路審查非常嚴格的地方
  • 同時保護多達 5 台設備
  • Ping 測試 - 運行 ping 測試並檢查結果，自動選擇最適合的伺服器
  • 最喜歡的地點 - 用星星標記最常用的伺服器，下次使用可快速啟動
  • Kill Switch - 開啟 Kill Switch 功能，不用擔心 VPN 連接出現意外中斷

https://www.vpnunlimitedapp.com

下載：
KeepSolid VPN Unlimited ( Windows 下載 )
KeepSolid VPN Unlimited ( macOS 下載 )
KeepSolid VPN Unlimited ( Android 下載 )
KeepSolid VPN Unlimited ( iOS 下載 )

限時免費 KeepSolid VPN Unlimited 無限流量、高速翻牆工具，具備 Netflix 及 Torrent 專用高速伺服器 相關文章

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