免費翻牆App下載

去大陸出差、工作似乎成了近年來常見的現象，所以常有網友私訊詢問是否有可以到大陸使用的 VPN 翻牆工具，經過小編長期觀察下來，這款「老王 VPN」成了免費翻牆的最佳選擇，由在大陸工作的台灣人所開發，它在 Google Play 的 26 萬則評論中獲得 4.9 顆星接近滿分的評價，號稱永久免費 ，目前只在 Android 系統上架 ( iOS 版需 App Store 跨區下載 )，若你常出差跑大陸，或者你就長期待在大陸，那可以參考這款老司機翻牆工具「老王 VPN」，讓你在大陸也可以滑 Facebook、看看 Instagram、回回 LINE。關於 VPN 你也可以參考：VPNHub 號稱目前最安全的免費翻牆工具，PornHub 推出的 VPN 服務，老司機看片不留痕跡

老王 VPN 特色快速看：

－終身免費：王保證永遠免費，讓大家把錢省下來，用省下來的錢，買車、買房、娶老婆，成就完美人生！
－徹底改觀：老王了解，大家都覺得免費的都很爛，請給老王一個機會，讓老王用最快的車速好好服務你，保證讓你一改之前的壞印象！
－穩定更新：老王是個負責任的老司機，老王會認真更新，努力為大家保駕護航，大家的老王，一定為大家服務到最後！
－優質線路：老王最近都吃泡麵，把錢都拿來買了最好的線路，甭管哪家電信，穩穩地順暢高速，一起來飆車速吧！
－特殊時期：老王理解每個女孩總有幾天會不舒服，大環境下，每年也總有幾個特殊時期，線路會非常不穩定，老王答應大家在特殊時期，陪大家一起熬夜，保證車速！

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△ 老王 VPN 只在 Android 平台上架，在 Google Play 中就可免費下載，若 iPhone 要使用，必須將 App Store 國家切換到中國才能使用。文章最後方幫大家準備好載點啦，點進去就可以直接下載，下載之後直接開啟就可以使用。由於是免費的 App，所以使用時會需要看廣告，這點先跟大家打個預防針。

大陸翻牆 App 推薦

△ 打開 App 後，下方有多個國家節點可以選擇，國家清單的最右方，有連線速度可以參考，除此之外還有連線效能、連線時間、智慧模式等可以選擇，這邊需要提醒大家，如果你使用的電信是「中國移動」的話，國家選擇「星加坡」會有最好的效果，不論是速度或是穩定度上。若你是聯通可以使用美中、日本的節點。

老王VPN

△ 設定完畢之後，按下上方的按鈕，就可以開始翻牆囉！這款 App 目前持續有在更新中，若有連線問題開發者也有持續解決，在 App 中有關於 iOS、PC 、Mac 的使用教學，大家可以自行參照。有翻牆需求或常跑大陸的話，這款免費 App 趕快下載起來吧！

下載：
老王 VPN ( Google Play 下載 )

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