RealVPN 序號

iPhone 有可靠的 VPN 能用嗎？最近 RealVPN 有限時免費序號，能夠提供無限 VPN 流量、不限速、全區開放，全世界均有節點，包含歐、美、亞洲、加拿大等共有 11 個國家能夠切換，使用 VPN 不只能夠跨區下載檔案，更重要的是能夠保護我們使用咖啡廳、機場、餐廳等公共 Wi-Fi 時的上網隱私，目前限時取得序號活動共提供 1 萬組，有需要的朋友趕快把握難得機會取得。電腦版 VPN 可以參考另一款相當熱門的 FlyVPN 工具，Windows、Mac 都適用。

RealVPN 序號

首先到 RealVPN 限時免費序號取得網頁，輸入 Email 取得序號。

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Email 輸入完畢後，按下 Get The Code。

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接下來到 Email 收信，就能夠看到已經收到序號囉。

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接下來下載並打開 RealVPN App，在 App 中註冊會員帳號。

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然後打開 https://realvpn.io/apply_code，輸入你的 RealVPN 會員 Email，並將剛剛 Email 信件收到的序號輸入到欄位中，按下 Apple 就完成序號開通程序囉。

RealVPN

此時回到 RealVPN App 中，就可以看到原本的免費方案已經變為 3 個月的方案，這樣就代表開通成功。

RealVPN

開通後能夠享有無限 VPN 流量、不限速及全區通用的功能，有需要 VPN 收看其它國家 Netflix 的朋友，可以試試趕快來取得限時免費好康，下方是 RealVPN App 載點，可以先下載起來再去取得序號。

下載：
RealVPN ( App Store 下載 )

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