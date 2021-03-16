WebSite X5 製作網站懶人工具

製作網站對很多人來說應該是不容易的事情，因為沒有學過任何網頁基礎，怎麼可能學會製作網頁呢？不過若你用了 WebSite X5 製作網站專門工具或許就不同囉！因為製作網站變得非常視覺化，你不用自己理解 HTML 的各種代碼，更不用自己透過切割來佈局網頁，只要一步驟一步驟的完成，就可以打造出漂亮的網頁，這次限時免費的版本可以擁有 15 個自訂模板與 10 個 EXTRA 模板（總價值為$59.90 USD）、自動手機版網頁、製作 10 個頁面、拖拉式網頁設計功能與 FTP 直接上傳功能，製作網頁真的可以自己動手試試看唷！

WebSite X5 製作網站懶人工具

△ 首先要註冊帳號：https://helpcenter.websitex5.com/en/signup

WebSite X5 製作網站懶人工具

△ 註冊帳號後從 https://helpcenter.websitex5.com/magazine/swonsalego2021int 這裡取得這次活動的 License。

WebSite X5 製作網站懶人工具

△ 軟體免安裝版可以到文末下載，開啟後會直接進入啟動步驟，點選 Next 繼續。

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△ 輸入帳號後繼續。

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△ 將剛剛所取得的序號輸入後繼續。

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△ 登入帳號。

WebSite X5 製作網站懶人工具

△ 看到以上畫面代表啟動成功了，點選 Start 開始製作網頁吧！

WebSite X5 製作網站懶人工具

△ New project 可以看到很多很多的網頁模板，選擇一個自己喜歡的點入。

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△ 可以簡單預覽網頁的樣貌，喜歡的話 Next 來編輯這個網頁。

WebSite X5 製作網站懶人工具

△ 設定網站名稱與各種資訊。

WebSite X5 製作網站懶人工具

△ 能用的進階工具是有限的，因為版本的限制沒有辦法開起全部的功能，但是有開放的也算是實用囉！

WebSite X5 製作網站懶人工具

△ 設定後可以預覽各種裝置的樣貌。

WebSite X5 製作網站懶人工具

△ 編輯內容的採用區塊的模式，每個項目都可以點進去調整，最需要設計的細節大概就是在這裡，只是都是圖形化的設計界面，我相信認真點使用應該不難上手唷！

WebSite X5 製作網站懶人工具

△ 設計完成之後可以直接 Upload 到網站上去，支援 FTP 與 SFTP 的使用。直接輸出成檔案的方式在這版本是不被允許的，稍嫌可惜一點啦！其他功能大致上都很值得推薦唷！

https://www.websitex5.com/en/index.php

免安裝版：
WebSite X5 v2021.1 - Go.7z（GOOGLE下載）
WebSite X5 v2021.1 - Go.7z（1DRV下載）
WebSite X5 v2021.1 - Go.7z（MEDIAFIRE下載）
WebSite X5 v2021.1 - Go.7z（RAPIDGATOR下載）
WebSite X5 v2021.1 - Go.7z（MEGA下載）
檔案大小：84.5 MB

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