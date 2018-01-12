Poopy.life 快速建立拋棄式網站，WordPress 外掛、佈景測試開大絕！

2018-01-12 08:59:44 9M87
WordPress 臨時網站 主題測試

Poopy.life 提供測試暫時性 WordPress 網站，暫時性網站會在 7 天後自我毀滅，現在不少部落格，甚至是購物平台、官網等，都是透過 WordPress 架站，Poopy.life 產生的暫時性網站，讓站長們在不動到正式網站的前提下，能測試各種外掛、佈景主題效果，7 天的時效性可不斷延長，Poopy.life 所提供的暫時性網站雖然是免費的，但不要拿來當正式網站使用啊～

Poopy.life：http://poopy.life/

Poopy.life WordPress 網站測試 拋棄式網站
△ 進入後看到大大的????，點擊下方黃色框框開始建立暫時性網頁。

WordPress 臨時網站 主題測試

△ 正在建立中，便便 loading 轉圈圈中。

Poopy.life WordPress 臨時網站 外掛測試

△ 跑完後會點擊黃色框框

Poopy.life WordPress 網站設定 繁體中文 英文

△ 會進入到 WordPress 後台，但英文不方便閱讀，先把它轉為繁體中文吧！

Poopy.life WordPress 網站測試 拋棄式網站

△ 點左欄的「Setting」>「General」

Poopy.life WordPress 網站測試 拋棄式網站

△ 找到「Site Language」

Poopy.life WordPress 佈景主題 測試

△ 選擇「繁體中文」

Poopy.life WordPress 免洗網站 架站

△ 按下 Save Changes 就會變成中文啦！

Poopy.life WordPress 網站測試 拋棄式網站

△ 接著就可以開始進行自己想測試的東西啦，若要延長使用可點擊上圖中的 Add 1 Week 來延長。

如果想要玩玩看 WordPress 卻又不會架站的朋友們，先試試看 Poopy.life 吧！
http://poopy.life/

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