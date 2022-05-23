Maildax

很多人都已經會使用「臨時」Email 來防止自己真實的 Email 外流，進而避免收到垃圾信。不過有些服務，會將這些「臨時」Email 加入黑名單，讓我們無法註冊、收到郵件，這時候能多知道幾個臨時 Email 就沒問題啦。最近小編發現 Maildax 免洗 Email 產生器，能夠幫助我們匿名收 Email，還具備密碼功能，下次可以隨時登入存取，趕快將 Maildax 收藏起來，不僅可以保護自己真實信箱，還可以防止各式外洩事件影響到自己！如果這款突然失效了，各位也可以使用我們之前分享過的 TEMP MAIL 暫時信箱作為備用方案。

匿名 Email

進入 Maildax 首頁後，會立即產生一組匿名 Email，下方則是功能鍵，分別是複製、編輯、儲存及刪除。

臨時 Email 產生器

儲存的部分，點擊之後可以查看此臨時 Email 的密碼，請大家複製起來，下次可以登入。

免洗 Email

Maildax 匿名 Email 的收信速度滿快的，小編實測剛送出 Email，就收到來信啦！如果你沒收到可以點擊上面的 Refresh 重新整理一下，右側也會有未讀、已讀信件的標示。

虛擬 Email

使用方式跟你真實的 Email 是一模一樣的，點擊標題就可以展開 Email 閱讀信件內容。

Maildax

如果想要新的一組匿名 Email，直接點擊 Change > Create a new email 就可以建立新的臨時 Email 啦，如果要復原之前的臨時 Email 則可以下方輸入 Email 地址及密碼。

Maildax

畫面右上角則是可以切換不同的 Email 帳號，下次遇到需要輸入 Email 才能使用的線上服務，記得可以試試 Maildax 臨時 Email 產生器，小編把連結放下面，各位朋友趕快收下吧！

傳送門：Maildax 臨時 Email 產生器

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