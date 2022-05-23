很多人都已經會使用「臨時」Email 來防止自己真實的 Email 外流，進而避免收到垃圾信。不過有些服務，會將這些「臨時」Email 加入黑名單，讓我們無法註冊、收到郵件，這時候能多知道幾個臨時 Email 就沒問題啦。最近小編發現 Maildax 免洗 Email 產生器，能夠幫助我們匿名收 Email，還具備密碼功能，下次可以隨時登入存取，趕快將 Maildax 收藏起來，不僅可以保護自己真實信箱，還可以防止各式外洩事件影響到自己！如果這款突然失效了，各位也可以使用我們之前分享過的 TEMP MAIL 暫時信箱作為備用方案。

進入 Maildax 首頁後，會立即產生一組匿名 Email，下方則是功能鍵，分別是複製、編輯、儲存及刪除。

儲存的部分，點擊之後可以查看此臨時 Email 的密碼，請大家複製起來，下次可以登入。

Maildax 匿名 Email 的收信速度滿快的，小編實測剛送出 Email，就收到來信啦！如果你沒收到可以點擊上面的 Refresh 重新整理一下，右側也會有未讀、已讀信件的標示。

使用方式跟你真實的 Email 是一模一樣的，點擊標題就可以展開 Email 閱讀信件內容。

如果想要新的一組匿名 Email，直接點擊 Change > Create a new email 就可以建立新的臨時 Email 啦，如果要復原之前的臨時 Email 則可以下方輸入 Email 地址及密碼。

畫面右上角則是可以切換不同的 Email 帳號，下次遇到需要輸入 Email 才能使用的線上服務，記得可以試試 Maildax 臨時 Email 產生器，小編把連結放下面，各位朋友趕快收下吧！

傳送門：Maildax 臨時 Email 產生器