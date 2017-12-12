Themezy 內建三種主題樣式讓開發者下載使用，包含 Email、網站主題、WordPress 模板，大部分想要自架網站，WordPress 一定是第一選擇，雖然裡面已經有不少內建的主題可以挑選，如果想跟大家不一樣的話或許可以到 Themezy 挖寶。另外也有 EDM 樣式可以下載，讓寄出去的 Email 更精美，也許更換配色、設計、樣式，也是提升轉換率的方法之一。Themezy 裡面最為豐富的就是網站的模板了，光是網站模板就有 100 種以上，都是經過精挑細選的設計，大家趕快來挖寶吧！
Themezy：https://www.themezy.com/
△ 常用的網站模板
△ Wordpress 主題
△ EDM 模板
△ 以分類搜尋的話，不知道為什麼 3 種分類的圖示會是空白的，但點進去是沒問題，裡面充滿著各式模板。
△ 進入模板後，右邊綠色的 Free Download 點下去就可以下載囉！
△ Wordpress 主題下載：https://www.themezy.com/free-wordpress-themes/216-circle-corporate-responsive-wordpress-theme
△ Wordpress 主題下載：https://www.themezy.com/free-wordpress-themes/200-gray-anex-free-responsive-wordpress-theme
△ Wordpress 主題下載：https://www.themezy.com/free-wordpress-themes/211-clippy-free-responsive-wordpress-theme
△ Wordpress 主題下載：https://www.themezy.com/free-wordpress-themes/202-hueman-responsive-wordpress-blog-theme
△ Wordpress 主題下載：https://www.themezy.com/free-wordpress-themes/261-gallery-portfolio-blog-free-responsive-wordpress-theme
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