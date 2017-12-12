Themezy 免費 WordPress 主題、網站模板、EDM 樣式，精挑細選超過100 種設計排版

2017-12-12 12:16:21 9M87
Themezy 網站主題 Wordpress 主題下載

Themezy 內建三種主題樣式讓開發者下載使用，包含 Email、網站主題、WordPress 模板，大部分想要自架網站，WordPress 一定是第一選擇，雖然裡面已經有不少內建的主題可以挑選，如果想跟大家不一樣的話或許可以到 Themezy 挖寶。另外也有 EDM 樣式可以下載，讓寄出去的 Email 更精美，也許更換配色、設計、樣式，也是提升轉換率的方法之一。Themezy 裡面最為豐富的就是網站的模板了，光是網站模板就有 100 種以上，都是經過精挑細選的設計，大家趕快來挖寶吧！

Themezy：https://www.themezy.com/

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△ 進入網站後映入眼簾的是大大的關鍵字搜尋，但我想模板、主題這類東西還是依照分類搜尋會比較好。

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△ 常用的網站模板

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△ Wordpress 主題

EDM email 設計 範例下載

△ EDM 模板

Themezy 網站模版 分類 部落格 商店 網路購物 作品集

△ 以分類搜尋的話，不知道為什麼 3 種分類的圖示會是空白的，但點進去是沒問題，裡面充滿著各式模板。

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△ 進入模板後，右邊綠色的 Free Download 點下去就可以下載囉！

Wordpress 部落格主題下載

△ Wordpress 主題下載：https://www.themezy.com/free-wordpress-themes/216-circle-corporate-responsive-wordpress-theme

Wordpress 商家主題下載

△ Wordpress 主題下載：https://www.themezy.com/free-wordpress-themes/200-gray-anex-free-responsive-wordpress-theme

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