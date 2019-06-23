記得我以前剛學會架站的時候，也超級喜歡網頁設計的，曾經也任職過網頁設計，真的是往事不堪回首！從以前都用工具，到現在都用手刻，也算是一種成長吧！如今網頁型態已經大大改變，一個網站要符合電腦、平板與手機的需求，各種螢幕解析度大大小小都不一樣，只有 Responsive Web Design（縮寫 RWD）響應式網頁（或稱自適應網頁設計）設計才能符合需求，這可沒有那麼簡單，不過如今有懶人工具 RocketCake 可以使用，就算你不懂得 HTML 語法、CSS 這些東西，也可以完成一個簡易的響應式網頁設計唷！
操作方式非常簡單，主要的工具都在右側邊，包含有框架的規劃、漸變色的區塊、等寬的區塊、按鈕、圖片、選單等等的功能，讓你使用視覺化的方式去設計，細節的調整在左下角的區塊，可以自己微調細節設定，完全不需要自己手刻 HTML 原始碼，輕輕鬆鬆就能完成囉！！！若對於 RWD 網頁設計有興趣的你，不妨先從這款工具開始玩玩看吧！
http://www.ambiera.com/rocketcake/
32bit 免安裝版：
RocketCake 3.0 32bit.7z（GOOGLE下載）
RocketCake 3.0 32bit.7z（1DRV下載）
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RocketCake 3.0 32bit.7z（本站下載）
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64bit 免安裝版：
RocketCake 3.0 64bit.7z（GOOGLE下載）
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