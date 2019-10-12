WinX DVD Copy Pro 光碟 DVD 拷貝工具

WinX DVD Copy Pro 這款 DVD 光碟拷貝工具已經五年沒有限時免費了！目前正在進行限時免費當中，不得不趕快廣播給大家知道，這是絕佳的 DVD 拷貝工具，雖然說我的電腦連 DVD 都沒有了，不過這樣的工具真的很值得收藏，因為當遇到值得收藏的影片時，就是會需要拷貝工具啦！全方位繞開 Disney DRM、CSS、Region Code Enhanced（RCE）、UOP、Sony ARccOS 等 DVD 加密限制、各種常見的 DVD 區碼限制和 DVD 防拷保護，將任意 DVD 完整複製到 DVD 光碟、ISO 及 VIDEO_TS 資料夾，轉檔指定的 DVD 內容，將 DVD 複製為 MPEG4，擷取轉檔 DVD 視訊、音訊檔案或指定章節內容。

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/winx-dvd-copy-pro-3-9-2/

WinX DVD Copy Pro 光碟 DVD 拷貝工具

△ 進入活動頁面之後，點選 Download Now 進就可以下載到這次活動的壓縮檔案。

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△ 壓縮檔案內有軟體安裝檔案，以及這次活動的序號，或是可以直接到文末下載免安裝版。

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△ 軟體開啟後會跳出序號輸入視窗，將剛剛所取得的活動序號貼上，之後點選啟用。

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△ 之後應該就可以順利看到註冊成功的通知視窗囉！

WinX DVD Copy Pro 光碟 DVD 拷貝工具

△ 若是有需要拷貝光碟 DVD 的話，這款工具就會是絕佳的好幫手，以下來替大家介紹各種特色功能。

按 1:1 模式複製整片 DVD

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WinX DVD Copy Pro 支援按 1:1 比例，將原版 DVD 中的任意內容複製到空白 DVD 碟片，支援 D9 轉 D9（8.5 GB），D5 轉 D5（4.7 GB），或者將 DVD 視訊 / 音訊內容無損複製到空白 DVD-/+R (DL)、DVD-/+RW (DL)、DVD RAM。

按 1:1 模式將 DVD 轉成 ISO 或 VIDEO_TS 資料夾

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按 1:1 比例，將 DVD（包括 DVD 章節、選單及字幕語言）複製成 ISO 映像檔或 VIDEO_TS 資料夾格式。 這款 DVD 複製軟體搭載先進的 DVD 轉 ISO 引擎，可為你省下繁瑣的操作步驟，省時省力的同時亦能保障 DVD 備份作業的品質。

彈性式 DVD 章節備份模式

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抽取原版 DVD 的音訊 / 視訊內容并封裝成無損品質的 MPEG-2，你可以將 MPEG-2 存放於 USB 隨身碟，將 USB 連到 PS3、Xbox、Wii 以及電視播放備份的 DVD 影片，或者使用 Windows Media Center 編輯、後製 MPEG-2。這套 DVD 備份軟體同時支援複製 DVD 章節，也可抽取 DVD 中的純影像檔或純音樂檔。

解鎖任意 DVD 防拷限制及區碼限制

WinX DVD Copy Pro 光碟 DVD 拷貝工具

WinX DVD Copy Pro 支援繞開任意已知的 DVD 加密技術，例如 CSS、Region Code、RCE、UOPs（FBI warnings）、Sony ARccOS、APS 以及 Disney X-project DRM。同時，這套優質的 DVD 備份軟體配備了 Disney Fake 偵測功能，可幫你複製最新加密的 DVD（這類加密碟通常有 99 個標題，能有效干擾多數 DVD 複製軟體備份正確的光碟內容）。

DVD 燒錄 & ISO 掛載

WinX DVD Copy Pro 光碟 DVD 拷貝工具

WinX DVD Copy Pro 內建 ISO 掛載工具和 DVD 燒錄工具，支援掛載 DVD ISO 映像檔，將 ISO 或者 VIDEO_TS 資料夾燒錄到 DVD 光碟。在掛載 ISO 映像檔時，這款軟體可創建虛擬光碟機，將 ISO 映像檔導入虛擬光碟機，如同將真實光碟片導入驅動器。

救援受損 DVD/ARccOS Bad Sectors

WinX DVD Copy Pro 光碟 DVD 拷貝工具

WinX DVD Copy Pro 內建碟片磁區修復技術，在複製劃傷、老舊甚至輕微破裂的 DVD 碟片時，可最大限度救援受損的碟片磁區。這套 DVD 備份軟體同時可以輕鬆應對 Sony ARccOS bad sectors 加密技術，讓 DVD 備份作業變得更簡單、更順手。

超低 CPU 能耗、更快、更高品質

WinX DVD Copy Pro 光碟 DVD 拷貝工具

平均 CPU 耗能不超 1%，WinX DVD Copy Pro 可按 1:1 比例，快速、高效在 12-17 分鐘內完成 DVD 複製作業（同時也視 CPU 硬體效能和 DVD 驅動轉速而有一定差異），并將 DVD 複製成高品質的影片檔，讓你在觀賞備份的 DVD 影片時也可享受到原版 DVD 中的清爽畫面與 hi-fi 高傳真音效。

簡單好用的 DVD 複製軟體

WinX DVD Copy Pro 光碟 DVD 拷貝工具

WinX DVD Copy Pro 是一套簡單好用的 DVD 備份方案，提供了直覺的操作介面，讓初學者也能很快上手操作，輕鬆完成 DVD 備份作業。對於進階使用者，這套 DVD 複製軟體提供了彈性式的 DVD 備份設定，讓你在複製 DVD 影片時，可選擇需要移除的具體 DVD 防拷類型，也可以設定在複製加密 DVD 時跳讀的磁區數量

https://www.winxdvd.com/dvd-copy-pro/

免安裝版：
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