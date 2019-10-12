WinX DVD Copy Pro 這款 DVD 光碟拷貝工具已經五年沒有限時免費了！目前正在進行限時免費當中，不得不趕快廣播給大家知道，這是絕佳的 DVD 拷貝工具，雖然說我的電腦連 DVD 都沒有了，不過這樣的工具真的很值得收藏，因為當遇到值得收藏的影片時，就是會需要拷貝工具啦！全方位繞開 Disney DRM、CSS、Region Code Enhanced（RCE）、UOP、Sony ARccOS 等 DVD 加密限制、各種常見的 DVD 區碼限制和 DVD 防拷保護，將任意 DVD 完整複製到 DVD 光碟、ISO 及 VIDEO_TS 資料夾，轉檔指定的 DVD 內容，將 DVD 複製為 MPEG4，擷取轉檔 DVD 視訊、音訊檔案或指定章節內容。

△ 進入活動頁面之後，點選 Download Now 進就可以下載到這次活動的壓縮檔案。

△ 壓縮檔案內有軟體安裝檔案，以及這次活動的序號，或是可以直接到文末下載免安裝版。

△ 軟體開啟後會跳出序號輸入視窗，將剛剛所取得的活動序號貼上，之後點選啟用。

△ 之後應該就可以順利看到註冊成功的通知視窗囉！

△ 若是有需要拷貝光碟 DVD 的話，這款工具就會是絕佳的好幫手，以下來替大家介紹各種特色功能。

按 1:1 模式複製整片 DVD



WinX DVD Copy Pro 支援按 1:1 比例，將原版 DVD 中的任意內容複製到空白 DVD 碟片，支援 D9 轉 D9（8.5 GB），D5 轉 D5（4.7 GB），或者將 DVD 視訊 / 音訊內容無損複製到空白 DVD-/+R (DL)、DVD-/+RW (DL)、DVD RAM。

按 1:1 模式將 DVD 轉成 ISO 或 VIDEO_TS 資料夾

按 1:1 比例，將 DVD（包括 DVD 章節、選單及字幕語言）複製成 ISO 映像檔或 VIDEO_TS 資料夾格式。 這款 DVD 複製軟體搭載先進的 DVD 轉 ISO 引擎，可為你省下繁瑣的操作步驟，省時省力的同時亦能保障 DVD 備份作業的品質。

彈性式 DVD 章節備份模式

抽取原版 DVD 的音訊 / 視訊內容并封裝成無損品質的 MPEG-2，你可以將 MPEG-2 存放於 USB 隨身碟，將 USB 連到 PS3、Xbox、Wii 以及電視播放備份的 DVD 影片，或者使用 Windows Media Center 編輯、後製 MPEG-2。這套 DVD 備份軟體同時支援複製 DVD 章節，也可抽取 DVD 中的純影像檔或純音樂檔。

解鎖任意 DVD 防拷限制及區碼限制

WinX DVD Copy Pro 支援繞開任意已知的 DVD 加密技術，例如 CSS、Region Code、RCE、UOPs（FBI warnings）、Sony ARccOS、APS 以及 Disney X-project DRM。同時，這套優質的 DVD 備份軟體配備了 Disney Fake 偵測功能，可幫你複製最新加密的 DVD（這類加密碟通常有 99 個標題，能有效干擾多數 DVD 複製軟體備份正確的光碟內容）。

DVD 燒錄 & ISO 掛載

WinX DVD Copy Pro 內建 ISO 掛載工具和 DVD 燒錄工具，支援掛載 DVD ISO 映像檔，將 ISO 或者 VIDEO_TS 資料夾燒錄到 DVD 光碟。在掛載 ISO 映像檔時，這款軟體可創建虛擬光碟機，將 ISO 映像檔導入虛擬光碟機，如同將真實光碟片導入驅動器。

救援受損 DVD/ARccOS Bad Sectors

WinX DVD Copy Pro 內建碟片磁區修復技術，在複製劃傷、老舊甚至輕微破裂的 DVD 碟片時，可最大限度救援受損的碟片磁區。這套 DVD 備份軟體同時可以輕鬆應對 Sony ARccOS bad sectors 加密技術，讓 DVD 備份作業變得更簡單、更順手。

超低 CPU 能耗、更快、更高品質

平均 CPU 耗能不超 1%，WinX DVD Copy Pro 可按 1:1 比例，快速、高效在 12-17 分鐘內完成 DVD 複製作業（同時也視 CPU 硬體效能和 DVD 驅動轉速而有一定差異），并將 DVD 複製成高品質的影片檔，讓你在觀賞備份的 DVD 影片時也可享受到原版 DVD 中的清爽畫面與 hi-fi 高傳真音效。

簡單好用的 DVD 複製軟體

WinX DVD Copy Pro 是一套簡單好用的 DVD 備份方案，提供了直覺的操作介面，讓初學者也能很快上手操作，輕鬆完成 DVD 備份作業。對於進階使用者，這套 DVD 複製軟體提供了彈性式的 DVD 備份設定，讓你在複製 DVD 影片時，可選擇需要移除的具體 DVD 防拷類型，也可以設定在複製加密 DVD 時跳讀的磁區數量

https://www.winxdvd.com/dvd-copy-pro/

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