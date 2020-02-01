iPhone 好用是事實，但是一連上電腦開啟 iTunes 就瞬間拉低了不少使用者體驗，iTunes 難用也不是一天兩天的事情啦，今天要分享的是強大的 iPhone / iPad 同步管理軟體 WinX MediaTrans，完全不需要 iTunes 就能獨立管理 iOS，可以完全取代，原價 59.95 美金的 Win XMediaTrans 支援超高速傳輸照片/影片、影片無損壓縮 50%、音樂傳輸、檔案加密等，序號啟用時間至 2018/9/18 止，使用 iPhone 的朋友可以趁著這一波，將好用的 iPhone / iPad 同步管理軟體 WinX MediaTrans 收編吧！

△ 從活動頁面點選 Download Now WinX Mediatrans 6.8。

△ 之後就會下載到一個壓縮檔案，檔案包含有安裝檔案與軟體序號，安裝版與免安裝版都可以直接到文末下載。

△ 下載完畢後，為了避免序號過期，我們先打開軟體，進行註冊的動作，點擊右下角 Register 來進行註冊～

△ 將記事本內的序號，複製下來，貼到 WinX MediaTrans 內啟用並輸入 Email，按下右下角的 Activate 就可以啦！

相片備份

△ 啟用序號之後，就可以開始享受 WinX MediaTrans 超方便的功能啦！首先是 8 秒完成 100 張 4K 照片傳輸！ WinX MediaTrans 支援匯出相機膠卷及從第三方 App 儲存下來的任合照片、匯入JPG / PNG / GIF / BMP / TIFF 格式的照片到 iPhone / iPad、管理 / 刪除相簿並可以依照年 / 月 / 日分類查看相片！

音樂管理

△ 100% 安心管音樂，不再擔心音樂同步出錯，支援雙向傳輸，在 PC 與 iOS 裝置之間，匯入/匯出音樂檔案、建立播放清單、製作手機鈴聲、編輯演出者/專輯名稱、自動將音訊檔轉為 AAC/MP3、批次刪除歌曲等。

影片管理

△ 在電腦與 iOS 裝置間，快速傳輸任意影片及無損壓縮，可以做到 iPhone影片傳到電腦、將電腦裡MP4、MKV、AVCHD 等格式的影片匯入 iPhone / iPad、自動轉向、自動將影片轉為 iOS 支援的格式等。

檔案加密

△ 採用 256-bit AES、1024-bit RSA、PBKDF2、Argon2 等一系列先進的加密算法，幫相片、影片增加密碼保護，讓私密資料遠離安全漏洞，支援密碼保護從 iOS 備份到電腦上的相片及影片、完整或選擇性加密電腦硬碟上的相片和影片檔案、有效阻擋各種破譯密碼惡意攻擊。

一鍵自製 iPhone 鈴聲

△ 匯入、匯出、製作手機鈴聲，自動偵測並把音訊檔轉為 AAC / MP3，還能免 iTunes 快速將錄音檔輸出到電腦。

看到這裡是不是覺得 WinX MediaTrans 非常強大呢，序號啟用時間在 9/18 號以前都可以下載，趕快趁著這一波限時免費，將這個超級好用的 iPhone / iPad 同步備份管理工具收下，把 iTunes 甩的遠遠的吧～開啟過程中，真的都不需要 iTunes，可獨立運作啊！

Windows 免安裝版：

WinX MediaTrans 6.8.7z（GOOGLE下載）

WinX MediaTrans 6.8.7z（1DRV下載）

WinX MediaTrans 6.8.7z（MEDIAFIRE下載）

WinX MediaTrans 6.8.7z（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：42.89 MB

安裝版：

WinX MediaTrans 6.8.zip（GOOGLE下載）

WinX MediaTrans 6.8.zip（1DRV下載）

WinX MediaTrans 6.8.zip（MEDIAFIRE下載）

WinX MediaTrans 6.8.zip（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：53.55 MB