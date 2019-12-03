Mac 用戶有福利囉！雖然平時介紹 Mac 軟體較少，不過值得收藏的工具還是得介紹一下，這次 Mac 版本的 MacX DVD Ripper Pro 正在進行免費放送，若你是 Mac 用戶的話，不妨有趁此機會收藏一下，MacX DVD Ripper Pro 可以幫助你拷貝 DVD、轉換 DVD 的影像到其他影音格式等等，不擁有實在太可惜。

下載點選「macx-dvd-ripper-pro.dmg」安裝檔案，開啟後可以置放到 Applications 的目錄方便使用，直接執行也是可以的。

開啟軟體後輸入序號即可。

趕快把要收藏的 DVD 拿出來拷貝吧！正版軟體原價 59.95 美金，機會難得唷！

在Mac上擷取、轉檔DVD電影到眾多熱門的影音格式

配備超多影音輸出格式，將DVD轉檔成眾多流行的影音格式，比如DVD轉MP4、QT、FLV、H.264、MOV、AVI、MP3、MPEG、M4V等等。這款專業級Mac DVD轉檔軟體讓您可以直接在QuickTime播放軟體或其他便攜播放設備上播放DVD影片， 或者將轉檔后的DVD內容導入iDVD、Final Cut Pro和iMovie，製作成極具個性的影視製品。 配備超多影音輸出格式，將DVD轉檔成眾多流行的影音格式，比如DVD轉MP4、QT、FLV、H.264、MOV、AVI、MP3、MPEG、M4V等等。這款專業級Mac DVD轉檔軟體讓您可以直接在QuickTime播放軟體或其他便攜播放設備上播放DVD影片， 或者將轉檔后的DVD內容導入iDVD、Final Cut Pro和iMovie，製作成極具個性的影視製品。

DVD轉檔至iPhone、iPad/Air、iPod、Apple TV

MacX DVD Ripper Pro可協助您輕鬆將任意DVD轉檔成多種與蘋果設備相容的影音格式。擷取DVD并轉檔至iPhone 7/7 Plus/SE/6s/6s Plus/6/5S/5C/5、iPad Air/Air 2、iPad Mini 4/3/Mini （配備Retina顯示屏）、iPad 4/3/2、iPad Pro、iPod touch 5/4、iPod classic、The New Apple TV等，讓您隨處盡享DVD觀影樂趣。 MacX DVD Ripper Pro可協助您輕鬆將任意DVD轉檔成多種與蘋果設備相容的影音格式。擷取DVD并轉檔至iPhone 7/7 Plus/SE/6s/6s Plus/6/5S/5C/5、iPad Air/Air 2、iPad Mini 4/3/Mini （配備Retina顯示屏）、iPad 4/3/2、iPad Pro、iPod touch 5/4、iPod classic、The New Apple TV等，讓您隨處盡享DVD觀影樂趣。

持續更新，完整備份最新類型的DVD

不論是最新款的或是一些非標准化的99標題DVD，文件大小都超過60GB， 使得許多DVD轉檔軟件在轉檔過程中出現問題，比如卡頓，輸出亂碼文件等。借助重建的DVD分析算法和標題檢查機制，MacX DVD Ripper Pro現在可以解決這個DVD備份長久以來的問題，使您可以完全訪問任何類型的DVD光盤，包括最近發布的DVD電影，99標題DVD，電視劇DVD，健身DVD，以及其他損壞或無法播放的DVD，成功率100％，使用流暢，無任何卡頓。 不論是最新款的或是一些非標准化的99標題DVD，文件大小都超過60GB， 使得許多DVD轉檔軟件在轉檔過程中出現問題，比如卡頓，輸出亂碼文件等。借助重建的DVD分析算法和標題檢查機制，MacX DVD Ripper Pro現在可以解決這個DVD備份長久以來的問題，使您可以完全訪問任何類型的DVD光盤，包括最近發布的DVD電影，99標題DVD，電視劇DVD，健身DVD，以及其他損壞或無法播放的DVD，成功率100％，使用流暢，無任何卡頓。

DVD轉檔至Android Mobile/Pad、Microsoft、Sony智慧型裝置

內建300多個裝置預設，同時搭載全新核心技術，這款Mac DVD轉檔軟體不僅支援將DVD轉檔至Apple設備，還完美支援眾多熱門的多媒體設備，比如Android Samsung Galaxy S7/S7 edge/S6 Edge/Edge +/S6/S5、Note 7/5/4/Note Edge、Galaxy Tab S、Nokia Lumia 2520、 Google New Nexus 7、 Asus MeMo Pad 7、 Huawei Ascend P7、 HTC One M9、 Microsoft Surface Pro 4/3/2、 Amazon Kindle Fire HDX8.9、 Xperia Z5/Z4/C4/M4、 WP8、Xbox、Zune、PSP、 PS3、 PS4、 PDA、 MP3 player等智慧型裝置。 內建300多個裝置預設，同時搭載全新核心技術，這款Mac DVD轉檔軟體不僅支援將DVD轉檔至Apple設備，還完美支援眾多熱門的多媒體設備，比如Android Samsung Galaxy S7/S7 edge/S6 Edge/Edge +/S6/S5、Note 7/5/4/Note Edge、Galaxy Tab S、Nokia Lumia 2520、 Google New Nexus 7、 Asus MeMo Pad 7、 Huawei Ascend P7、 HTC One M9、 Microsoft Surface Pro 4/3/2、 Amazon Kindle Fire HDX8.9、 Xperia Z5/Z4/C4/M4、 WP8、Xbox、Zune、PSP、 PS3、 PS4、 PDA、 MP3 player等智慧型裝置。

裁切/剪裁/合併影片/添加字幕

裁切——透過設定起始和結束時間，截取指定的DVD段落或章節。

剪裁——修剪影片尺寸，消除畫面上不必要的黑邊和黑點。

合併——將多個影片標題檔案無縫融合成一個標題檔。

添加字幕——將您最喜歡的語言字幕導入影片，便於稍後更輕鬆流暢地觀看影片。 裁切——透過設定起始和結束時間，截取指定的DVD段落或章節。剪裁——修剪影片尺寸，消除畫面上不必要的黑邊和黑點。合併——將多個影片標題檔案無縫融合成一個標題檔。添加字幕——將您最喜歡的語言字幕導入影片，便於稍後更輕鬆流暢地觀看影片。

完整備份DVD內容到視訊檔案

除了強大的DVD轉檔能力，這套DVD轉檔軟體完美整合令人震撼的DVD備份功能，讓您在短短幾分鐘之內就能完整擷取DVD光碟內容，并複製成具有原始DVD品質，5.1聲道AC3/DTS Dolby音效的MPEG2檔案。您可將備份影片儲存在電腦硬碟或隨身碟里，便於稍後透過VLC或Quicktime播放軟體隨時播放。除此之外，這套DVD轉檔軟體還支援將DVD複製為ISO映像檔，DVD備份成MKV檔案。 除了強大的DVD轉檔能力，這套DVD轉檔軟體完美整合令人震撼的DVD備份功能，讓您在短短幾分鐘之內就能完整擷取DVD光碟內容，并複製成具有原始DVD品質，5.1聲道AC3/DTS Dolby音效的MPEG2檔案。您可將備份影片儲存在電腦硬碟或隨身碟里，便於稍後透過VLC或Quicktime播放軟體隨時播放。除此之外，這套DVD轉檔軟體還支援將DVD複製為ISO映像檔，DVD備份成MKV檔案。

輕鬆將DVD影片上傳到YouTube、Metacafe、Break

這套Mac上高能效的 DVD轉檔軟體可協助您從DVD影片中輕鬆提取喜愛的視訊段落，然後上傳到YouTube、Google、Facebook、Vimeo等熱門視訊分享網站，與親朋好友一起共享極致觀影樂趣。 這套Mac上高能效的 DVD轉檔軟體可協助您從DVD影片中輕鬆提取喜愛的視訊段落，然後上傳到YouTube、Google、Facebook、Vimeo等熱門視訊分享網站，與親朋好友一起共享極致觀影樂趣。

隨心設定影片參數，尊享極致奢華視聽效果

若對轉檔影片有更高的品質要求，這款Mac DVD轉檔軟體還可讓您根據個人觀影需求，對影片參數進行進階設定。導入DVD影片后，透過軟體介面上直覺的參數設定圖示，您可以隨心設定視訊編碼、視訊位元速率、幀率、畫面尺寸、解析度、音訊編碼、音訊聲道、取樣率、比特率等等，以獲得更精彩的觀影體驗。 若對轉檔影片有更高的品質要求，這款Mac DVD轉檔軟體還可讓您根據個人觀影需求，對影片參數進行進階設定。導入DVD影片后，透過軟體介面上直覺的參數設定圖示，您可以隨心設定視訊編碼、視訊位元速率、幀率、畫面尺寸、解析度、音訊編碼、音訊聲道、取樣率、比特率等等，以獲得更精彩的觀影體驗。

極速DVD轉檔與絕佳視聽體驗

搭載超執行緒和多核處理技術，讓您在幾分鐘內就可完整擷取任意DVD光碟內容。與他DVD轉檔軟體相比較，提供36倍更快的轉檔速度，幫助您節省更多的時間。全方位支援批量轉檔，可同時擷取多個DVD標題檔案，大幅度提升DVD轉檔能效。同時，這款DVD轉檔軟體內建高畫質引擎，最大程度強化DVD轉檔影片品質，讓您時刻享受原版DVD的極致效果。 搭載超執行緒和多核處理技術，讓您在幾分鐘內就可完整擷取任意DVD光碟內容。與他DVD轉檔軟體相比較，提供36倍更快的轉檔速度，幫助您節省更多的時間。全方位支援批量轉檔，可同時擷取多個DVD標題檔案，大幅度提升DVD轉檔能效。同時，這款DVD轉檔軟體內建高畫質引擎，最大程度強化DVD轉檔影片品質，讓您時刻享受原版DVD的極致效果。

輕鬆擷取DVD影片中的畫面與聲音

許多DVD電影中的經典畫面一定令您難以忘懷，記憶猶新。這款Mac DVD轉檔軟體可讓您在預覽DVD時， 透過快照功能從DVD電影中隨心擷取影片畫面，用作電腦、手機、平板電腦背景壁紙。透過這套DVD轉檔軟體，您也可以輕鬆擷取DVD中的音訊并保存為MP3音樂檔，便於稍後在iPhone 6s/6s Plus/6/iPad或MP3播放軟體上播放音樂。 許多DVD電影中的經典畫面一定令您難以忘懷，記憶猶新。這款Mac DVD轉檔軟體可讓您在預覽DVD時， 透過快照功能從DVD電影中隨心擷取影片畫面，用作電腦、手機、平板電腦背景壁紙。透過這套DVD轉檔軟體，您也可以輕鬆擷取DVD中的音訊并保存為MP3音樂檔，便於稍後在iPhone 6s/6s Plus/6/iPad或MP3播放軟體上播放音樂。