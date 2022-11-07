辦公需要處理圖片、影片、音檔、文書編輯，有沒有一站式的工具？最近小編發現一款線上工具 67tool 號稱辦公百寶箱，內建超過 200 款工具，除了前述提到的工具之外，還包含：轉檔、圖表工具、辦公輔助、文字工具、數字工具、加密工具、單位轉換等，可以說是一款功能非常齊全的工具箱，而且不需要登入或註冊就能使用，非常推薦可以儲存在你的瀏覽器書籤，有需要就可以直接打開啦。

進入 67tool 就可以看到上圖的頁面，共有 241 款工具可以使用。因為工具太多，可以直接在上方搜尋欄位搜尋關鍵字來找可能會比較快。

或是左側也有各種工具類別，可以直接根據自己需要的類別來尋找，以下小編幫大家列出各類別有哪些工具：

影片工具

影片工具的部分，共包含 36 個功能：



影片裁切

螢幕錄影

影片轉檔

提取影片音檔

影片編輯

影片壓縮

移除浮水印

影片轉 GIF

裁切畫面

分辨率轉換

影片拼接

轉 MP4

影片倒轉

調整影片速度

影片加文字

調整影片比例

影片靜音

影片旋轉

修改分辨率

影片翻轉

影片縮放

調整影片音量

影片加圖片

影片轉 AVI

影片轉 MOV

影片轉 FLV

影片轉 WEBM

影片轉 WMV

影片轉 MKV

影片轉 3GP

影片轉 MPG

影片調速

音檔工具

音檔工具共有 18 款，包含：



音檔格式轉換

音檔剪切

音檔拼接

音檔轉 MP3

音檔壓縮

修改音量

音檔倒放

音檔調速

音檔轉 FLAC

音檔批量調速度

音檔轉 M4A

音檔轉 ACC

音檔轉 AC3

音檔循環

音檔轉 WAV

音檔轉 PCM

音檔轉 OGG

音檔轉 OPUS

圖片工具

圖片工具主要包含：圖片壓縮、圖片轉換、圖片放大、圖片編輯、圖片調色 5 大功能。

圖片轉檔功能最多一次可上傳 20 張圖片 ( 單個不超過 10MB )，支援輸出格式為 TIFF、PNG、WEBP、AVIF、JPG。

圖片編輯則包含壓縮、放大、調色、翻轉、標註、旋轉、加濾鏡、馬賽克，還能夠加入灰度、反色、棕褐色、模糊、銳化、浮雕、像素化等效果。圖片調色支援亮度、噪點、色調、混合、複合等，並且可以實現簡單的純色摳圖。

文書處理

文書處理主要包含：PDF壓縮、PDF排序、PDF合併、PDF拆分、PDF提取、PDF刪除。

文書轉檔

文書轉檔包含 PDF 轉文字、圖片轉 PDF、PDF 轉 JPG/PNG、Word 轉 PDF、PPT 轉 PDF、Excel 轉 PDF、Word 轉 TXT、HTML 轉 Word、HTML 轉 MarkDown、Word 轉 MarkDown、Word 轉 HTML、MarkDown 轉 HTML。

數據圖表

除了上述工具之外，67tool 還提供數據圖表製做功能，可以線上製作 21 種圖表：



雷達圖

河流圖

柱狀圖

南丁格爾玫瑰圖

K 線圖

散點圖

折線圖

漏斗圖

餅圖

環型圖

堆疊面積圖

條形柱狀圖

瀑布圖

堆疊條型圖

正負條型圖

分組折線圖

分組柱狀圖

分組條型圖

階梯折線圖

層疊面機圖

堆疊柱狀圖

辦公輔助類

辦公輔助類集合各式常用的工具，像是設計配色、吃什麼、圖片 OCR、心智圖、線上字體庫、番茄鐘、搜圖導航、小決定、QRCode 產生器、線上解壓縮、線上畫版、密碼產生器、條碼產生器、QRCode 解析、色碼互轉、文字轉圖片、文字比對、MarkDown 編輯器、JSON 編輯器、線上壓縮等常用的辦公工具。

文字工具

與文字處理相關的工具，都匯集在這個分類裡，包含文字轉摩斯密碼、字數統計、刪除所有空格、簡繁互轉、刪除空行、字頻統計、文本提取數字、詞頻統計、空格轉 Enter、刪除重複行、空格轉 Tab、標題大寫等實用的文字工具。

數字工具

數字工具包含隨機數，以及二進位、八進位、十進位、十六進位各種進位之間的轉換。

加密工具

加密工具包含各種解碼，支援 Base64、URL、MD2、MD4、MD5 編解碼。

單位轉換

單位轉換也是辦公時偶爾會用到的功能，包含：面積轉換、時間轉換、體積轉換、溫度轉換、字節轉換、速度轉換等工具。

JPEG 的壓縮方式主要有四種，其中一種是基於空間 DPCM 的無損壓縮，另外三種是基於 DCT 的有損壓縮。

PNG 圖片的壓縮，分兩個階段：

預解析（Prediction）：這個階段就是對 png 圖片進行一個預處理，處理後讓它更方便後續的壓縮。

壓縮（Compression）：執行 Deflate 壓縮，該算法結合了LZ77 算法和 Huffman 算法對圖片進行編碼。

這裡小編就用圖片壓縮來作為示範，一次最多可以壓縮 20 張圖片，單一張圖片不能超過 10MB，上傳之後可以調整壓縮強度，有輕度、常規、強力與極強可以調整。

點擊開始處理就可以壓縮啦，壓縮完畢後，可以看到圖片的壓縮率，可以單一圖片下載也可以打包下載。

不同級距的圖片壓縮效果如何呢？小編用上圖來實際測試壓縮效果。

原圖是 349KB，測試效果如上圖，分別為常規 ( 149KB / -58% )、強力 ( 105KB / -70% ) 與極強 ( 80KB / -77% )。肉眼分辨不出什麼差別，調成極強可以獲得不錯的壓縮效果，如果擔心失真太嚴重，調成常規及強力就很夠囉！

整體來說算是相當實用的工具包，不論你是經營自媒體、設計師、行政人員、律師、醫生、老師、學生、上班族可能有滿多機會可以使用到它，收下這一款可以省下很多尋找工具的時間，連結放在下面，趕快把百寶箱存到書籤吧！

傳送門：67tool