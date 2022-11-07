67tool

辦公需要處理圖片、影片、音檔、文書編輯，有沒有一站式的工具？最近小編發現一款線上工具 67tool 號稱辦公百寶箱，內建超過 200 款工具，除了前述提到的工具之外，還包含：轉檔、圖表工具、辦公輔助、文字工具、數字工具、加密工具、單位轉換等，可以說是一款功能非常齊全的工具箱，而且不需要登入或註冊就能使用，非常推薦可以儲存在你的瀏覽器書籤，有需要就可以直接打開啦。

67tool

進入 67tool 就可以看到上圖的頁面，共有 241 款工具可以使用。因為工具太多，可以直接在上方搜尋欄位搜尋關鍵字來找可能會比較快。

圖片壓縮工具推薦

或是左側也有各種工具類別，可以直接根據自己需要的類別來尋找，以下小編幫大家列出各類別有哪些工具：

影片工具

圖片無損壓縮

影片工具的部分，共包含 36 個功能：

  • 影片裁切
  • 螢幕錄影
  • 影片轉檔
  • 提取影片音檔
  • 影片編輯
  • 影片壓縮
  • 移除浮水印
  • 影片轉 GIF
  • 裁切畫面
  • 分辨率轉換
  • 影片拼接
  • 轉 MP4
  • 影片倒轉
  • 調整影片速度
  • 影片加文字
  • 調整影片比例

影片編輯線上
  • 影片靜音
  • 影片旋轉
  • 修改分辨率
  • 影片翻轉
  • 影片縮放
  • 調整影片音量
  • 影片加圖片
  • 影片轉 AVI
  • 影片轉 MOV
  • 影片轉 FLV
  • 影片轉 WEBM
  • 影片轉 WMV
  • 影片轉 MKV
  • 影片轉 3GP
  • 影片轉 MPG
  • 影片調速
音檔工具

線上音檔工具

音檔工具共有 18 款，包含：

  • 音檔格式轉換
  • 音檔剪切
  • 音檔拼接
  • 音檔轉 MP3
  • 音檔壓縮
  • 修改音量
  • 音檔倒放
  • 音檔調速
  • 音檔轉 FLAC
  • 音檔批量調速度
  • 音檔轉 M4A
  • 音檔轉 ACC
  • 音檔轉 AC3
  • 音檔循環
  • 音檔轉 WAV
  • 音檔轉 PCM
  • 音檔轉 OGG
  • 音檔轉 OPUS
圖片工具

圖片工具線上

圖片工具主要包含：圖片壓縮、圖片轉換、圖片放大、圖片編輯、圖片調色 5 大功能。

圖片轉檔功能最多一次可上傳 20 張圖片 ( 單個不超過 10MB )，支援輸出格式為 TIFF、PNG、WEBP、AVIF、JPG。

圖片線上編輯

圖片編輯則包含壓縮、放大、調色、翻轉、標註、旋轉、加濾鏡、馬賽克，還能夠加入灰度、反色、棕褐色、模糊、銳化、浮雕、像素化等效果。圖片調色支援亮度、噪點、色調、混合、複合等，並且可以實現簡單的純色摳圖。

文書處理

文書處理

文書處理主要包含：PDF壓縮、PDF排序、PDF合併、PDF拆分、PDF提取、PDF刪除。

文書轉檔

文書轉檔

文書轉檔包含 PDF 轉文字、圖片轉 PDF、PDF 轉 JPG/PNG、Word 轉 PDF、PPT 轉 PDF、Excel 轉 PDF、Word 轉 TXT、HTML 轉 Word、HTML 轉 MarkDown、Word 轉 MarkDown、Word 轉 HTML、MarkDown 轉 HTML。

數據圖表

圖表產生器

除了上述工具之外，67tool 還提供數據圖表製做功能，可以線上製作 21 種圖表：

  • 雷達圖
  • 河流圖
  • 柱狀圖
  • 南丁格爾玫瑰圖
  • K 線圖
  • 散點圖
  • 折線圖
  • 漏斗圖
  • 餅圖
  • 環型圖
  • 堆疊面積圖
  • 條形柱狀圖
  • 瀑布圖
  • 堆疊條型圖
  • 正負條型圖
  • 分組折線圖
  • 分組柱狀圖
  • 分組條型圖
  • 階梯折線圖
  • 層疊面機圖
  • 堆疊柱狀圖
辦公輔助類

67tool

辦公輔助類集合各式常用的工具，像是設計配色、吃什麼、圖片 OCR、心智圖、線上字體庫、番茄鐘、搜圖導航、小決定、QRCode 產生器、線上解壓縮、線上畫版、密碼產生器、條碼產生器、QRCode 解析、色碼互轉、文字轉圖片、文字比對、MarkDown 編輯器、JSON 編輯器、線上壓縮等常用的辦公工具。

文字工具

文字工具

與文字處理相關的工具，都匯集在這個分類裡，包含文字轉摩斯密碼、字數統計、刪除所有空格、簡繁互轉、刪除空行、字頻統計、文本提取數字、詞頻統計、空格轉 Enter、刪除重複行、空格轉 Tab、標題大寫等實用的文字工具。

數字工具

進位轉換工具

數字工具包含隨機數，以及二進位、八進位、十進位、十六進位各種進位之間的轉換。

加密工具

67tool

加密工具包含各種解碼，支援 Base64、URL、MD2、MD4、MD5 編解碼。

單位轉換

加密工具

單位轉換也是辦公時偶爾會用到的功能，包含：面積轉換、時間轉換、體積轉換、溫度轉換、字節轉換、速度轉換等工具。

JPEG 的壓縮方式主要有四種，其中一種是基於空間 DPCM 的無損壓縮，另外三種是基於 DCT 的有損壓縮。

PNG 圖片的壓縮，分兩個階段：
預解析（Prediction）：這個階段就是對 png 圖片進行一個預處理，處理後讓它更方便後續的壓縮。
壓縮（Compression）：執行 Deflate 壓縮，該算法結合了LZ77 算法和 Huffman 算法對圖片進行編碼。

67tool

這裡小編就用圖片壓縮來作為示範，一次最多可以壓縮 20 張圖片，單一張圖片不能超過 10MB，上傳之後可以調整壓縮強度，有輕度、常規、強力與極強可以調整。

線上圖片壓縮

點擊開始處理就可以壓縮啦，壓縮完畢後，可以看到圖片的壓縮率，可以單一圖片下載也可以打包下載。

PNG壓縮

不同級距的圖片壓縮效果如何呢？小編用上圖來實際測試壓縮效果。

圖片無損壓縮

原圖是 349KB，測試效果如上圖，分別為常規 ( 149KB / -58% )、強力 ( 105KB / -70% ) 與極強 ( 80KB / -77% )。肉眼分辨不出什麼差別，調成極強可以獲得不錯的壓縮效果，如果擔心失真太嚴重，調成常規及強力就很夠囉！

整體來說算是相當實用的工具包，不論你是經營自媒體、設計師、行政人員、律師、醫生、老師、學生、上班族可能有滿多機會可以使用到它，收下這一款可以省下很多尋找工具的時間，連結放在下面，趕快把百寶箱存到書籤吧！

傳送門：67tool

67tool 辦公室百寶箱，地表最強全能工具包：圖片 / 影片 / 音檔 / 單位換算 / 轉檔全部搞定 相關文章

訪客留言

67tool 辦公室百寶箱，地表最強全能工具包：圖片 / 影片 / 音檔 / 單位換算 / 轉檔全部搞定 參考資料

67tool 提供241 款常用免費線上工具，影音、圖片 - 流量密碼
14 小時前 — 67tool 提供241 款常用免費線上工具，影音、圖片、文字、轉檔等都有 ... 工具、圖片工具、文檔處理、文檔轉換、數據圖表、一直到加密工具等等都有， ...
Apowersoft免費線上影音轉檔器 – 支援轉檔各種影片和音頻檔
Apowersoft免費線上影音轉換是一款能夠完美相容Windows及Mac系統的轉換工具。 它能夠高品質的原聲、原畫轉換影音檔，並且轉換速度卓越。 這極大的便捷於想要在iPhone XS Max、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone XS、Galaxy S9+、Nexus 6P、LG G7、錘子、小米等手機使用者隨時隨地播放多媒體檔的需求.
中小企業快速上手！免費又好用的遠距辦公軟體工具箱(2021-05)
2021年6月1日 — 經濟部中小企業處整理出各式各樣的「遠距辦公」免費軟體工具與APP法寶，整合出軟體工具及線上教學課程，幫助你迅速找到適合自身企業的工具，順利切換 ...
電腦王阿達- 如果不幸中了勒索病毒先別放棄，這網站錄超過 ...
對方回覆我：我把你的原始檔刪掉了！ ... 67tool 提供241 款常用免費線上工具，影音、圖片、文字、轉檔等都有. kocpc.com.tw. 3 jam Lapor. 迅雷, profile picture.
最新科技新聞與報導Archives - 頁1628，共1629 - 電腦王阿達
67tool 提供241 款常用免費線上工具，影音、圖片、文字、轉檔等都有. by Rocky · 2022 年10 月11 日 · 首頁 » 最新科技新聞與報導 » 第1628頁 ...
最新科技新聞與報導Archives - 頁1629 - 電腦王阿達
67tool 提供241 款常用免費線上工具，影音、圖片、文字、轉檔等都有. by Rocky ... [轉貼] 11套免費防毒軟體（免破解、免買序號Free Antivirus）.
AI語音轉文字快速錄音檔綫上轉文字，逐字稿和影片上字幕 - 免費 ...
立即開始. cSubtitle 提供綫上自動語音轉文字和生成字幕。. 采用領先的人工智慧和雲端計算技術，專注中文語言處理，爲您的影片快速準確（94%以上）自動識別製作字幕，或錄音檔線上轉文字。. 您只需上傳影片或錄音檔，最快3分鐘後即可下載字幕檔（含時間軸 ...
【政府公告】免費又好用的遠距辦公軟體工具箱
經濟部中小企業處為因應企業員工居家上班需求，盤點10個「遠距辦公」免費又好用的工具軟體，並提供線上教學課程，以利中小企業參考運用，有效提升企業遠距辦公的效率。
67tool 提供241 款常用免費線上工具，影音、圖片 - LINE TODAY
17 小時前 — 67tool 是一款提供超多免費線上實用工具的網站，超過240 款，而且後續還會再 ... 67tool 提供241 款常用免費線上工具，影音、圖片、文字、轉檔等都有 ...
【居家辦公軟體工具箱】數位轉型小幫手：比Adobe更好用的 ...
2021年11月3日 — 在設計軟體能夠做到真正「即時」同步操作的就是非Figma 莫屬，每個團隊成員都能共享同一個設計檔案，解決需要把電腦或檔案傳給同事看的麻煩，只要有任何人 ...