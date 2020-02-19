MediaCoder 免費萬用影音轉檔工具

在站上曾經分享過很多不同的影音轉檔工具，其實付費的工具居多，這次要分享的 MediaCoder 是相當知名的免費影音轉檔工具，除了免費之外，更被套用上萬用影音轉檔工具的美名，它將眾多來自開源社區的優秀音訊影片編解碼器和工具整合為一個通用的解決方案，它可以將音訊、視訊檔在各種格式之間進行轉換，而且免安裝即可以使用，不用在電腦中額外安裝播放器或是編碼器，支援的格式如下：

  • Lossy Audio Compression Formats
    MP3, Vorbis, LC-AAC, HE-AAC, Opus, AC-3, MPEG Audio, MusePack, Speex, AMR, Windows Media Audio, ADPCM, mp3PRO
  • Lossless Audio Compression Formats
    FLAC, WavPack, Monkey's Audio, OptimFrog, ALAC, TTA, PCM
  • Video Compression Formats
    H.264/AVC, H.265/HEVC, VP8/VP9, MPEG 1/2/4, Flash Video, XviD, DivX, Theora, Dirac, H.263, RealVideo, Windows Media Video, Huffyuv, MJPEG
  • Container Formats
    MP4, WebM, F4V, FLV, Matroska, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, ASF, MTS/M2TS/AVCHD, Quicktime/MOV, PMP, RealMedia, OGM
  • Storage Media and Streaming (Input)
    Bluray, DVD, VCD, SVCD, CD, CUESheet, HTTP, FTP, RTSP, UDP

MediaCoder 免費萬用影音轉檔工具

在操作介面上我覺得稍微複雜，若與付費軟體相比的話，操作方便性的確沒那麼好，不過他能調整設定和細節很多，坦白說有點多到有點過分專業了，若非專業的轉檔人員很難懂得那麼多的細節，從軟體設定中可以發現有更多更專業的設定，這樣強大的工具竟然還是免費的，有點太過佛心了啊！

MediaCoder 免費萬用影音轉檔工具

設定好隻好就可以開始進行轉檔，轉檔時還會有個小小視窗，顯示當下的 FPS、CPU 與進度等等，大家再自己試試看吧！

http://www.mediacoderhq.com/

64bit 免安裝版：
MediaCoder 0.8.60 64bit.7z（GOOGLE下載）
MediaCoder 0.8.60 64bit.7z（1DRV下載）
MediaCoder 0.8.60 64bit.7z（MEDIAFIRE下載）
MediaCoder 0.8.60 64bit.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：57.46 MB

32bit 免安裝版：
MediaCoder 0.8.55 32bit.7z（GOOGLE下載）
MediaCoder 0.8.55 32bit.7z（1DRV下載）
MediaCoder 0.8.55 32bit.7z（MEDIAFIRE下載）
MediaCoder 0.8.55 32bit.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：50.99 MB

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